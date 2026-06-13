La sorpresa de Verstappen por el apoyo a Colapinto en el GP de Barcelona: “¿Estamos en España o Argentina?”

El neerlandés bromeó con Colapinto por el apoyo que tiene en la F1

Franco Colapinto se posicionó como el tercer piloto local en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 ante la gran presencia de argentinos en el trazado de España. Durante una actividad en el fan zone en la mañana del viernes en el que participaron los corredores de Alpine y Red Bull, Max Verstappen se mostró sorprendido por las banderas albicelestes presentes.

“No estoy seguro de si estamos en España o Argentina. No lo sé, ¿me puedes decir?”, lanzó el neerlandés ante la euforia de los fanáticos del joven de 23 años. “Te aman en Argentina”, le comentó el pilarense. Inmediatamente, la gente cantó los gritos por Franco para centrarse en Verstappen.

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“Gracias por venir. ¡Está lleno de banderas argentinas! No entiendo nada”, agradeció Colapinto por los hinchas presentes. La secuencia reforzó un patrón que se repite desde el desembarco del pilarense en la máxima categoría: cada aparición pública del argentino convoca multitudes y supera el interés estrictamente deportivo.

En el escenario también estaban Pierre Gasly e Isack Hadjar, quienes recibieron la noticia del cambio del podio de Mónaco en ese momento. El piloto de Red Bull se mostró sorprendido por la decisión de la FIA de quitarle las penalizaciones por exceder los límites de velocidad en el box, mientras que al hombre de Alpine se le vio con una gran sonrisa.

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Ambos pilotos estaban compartiendo escenario en el GP de Barcelona

En lo deportivo, Alpine no tuvo el mejor desempeño en las prácticas libres. El argentino de 23 años terminó 10° en la primera práctica libre, 15° en la segunda y 14° en la tercera, mientras que su compañero Pierre Gasly cerró los ensayos 17°, 16° y 13°. Max Verstappen, por su parte, tuvo buenas sensaciones al quedar 4°, 6° y 6°, respectivamente. Sin embargo, Red Bull sigue un escalón por debajo de sus competidores Mercedes, McLaren y Ferrari.

Al final de la actividad del día viernes, Franco Colapinto fue contundente con el flojo desempeño de Alpine en Barcelona. “Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip (agarre). Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y la velocidad. El auto fue muy malo en carrera y lento en qualy. Hay muchas cosas por entender. Siento que estuvo maximizando todo bastante, pero estamos muy lejos y lentos. Mucho por entender hoy a la noche. Hay que intentar dar un paso grande con el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

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El argentino vinculó los problemas tanto a la configuración general del auto como al comportamiento de los neumáticos, ya que la degradación en las tandas largas fue uno de los puntos más preocupantes de la jornada. “Siento que nos falta mucho. En especial en carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto en carrera. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta. La verdad que en carrera fue mucho peor. Se exageraron los problemas, pero fue un viernes muy malo. No me acordaba de un viernes tan malo. Este año creo que no”, afirmó Colapinto.

El piloto de Alpine insistió sobre la falta de respuestas inmediatas para explicar el bajo rendimiento. “Sorprendidos para mal. No estoy seguro de nada. El auto se sentía muy mal en las entradas, mitad de curvas y salidas. Fue todo muy malo. Capaz es más el grip de las gomas. No sé si la temperatura de pista nos está sacando mucho grip. Hay que entender la razón de por qué está pasando esto y somos lentos. También el desgaste de la goma, si no el domingo vamos a tener que hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos”, argumentó Colapinto.

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La carrera del Gran Premio de Barcelona iniciará a las 10:00 del domingo y contará con un total de 56 vueltas.