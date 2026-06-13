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Suecia declaró dos alertas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo

El primer ministro sueco ha lamentado la “gravedad” de “las recurrentes acciones rusas” sobre el Báltico durante la guerra de Ucrania

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Suecia declara dos alertas casi consecutivas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo
Suecia declara dos alertas casi consecutivas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo

El Ejército sueco ha declarado dos alertas prácticamente consecutivas este sábado para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo, según ha confirmado el primer ministro del país, Ulf Kristersson.

“En dos ocasiones este mismo sábado, el despliegue de preparación de incidentes ha puesto en vuelo los cazas JAS 39 Gripen para interceptar aviones de combate rusos cerca del espacio aéreo sueco”, ha explicado el primer ministro.

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En ningún momento los aviones rusos atravesaron el espacio aéreo de Suecia.

Kristersson ha lamentado la “gravedad” de “las recurrentes acciones rusas” sobre el Báltico durante la guerra de Ucrania. “La rápida intervención de la Fuerza Aérea muestra por qué hace falta prepararse todos los días”, ha añadido.

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El incidente, para el primer ministro, “demuestra cuán rápidamente puede cambiar la situación y cuán importante es que Suecia, junto con nuestros aliados, detecte, identifique y confronte aviones de combate rusos para proteger nuestro propio espacio aéreo”.

El Ministerio de Defensa ruso no se ha pronunciado sobre este incidente.

“El viernes, la fuerza de respuesta sueca llevó a cabo dos misiones con aviones JAS 39 Gripen para hacer frente a aviones de combate rusos en el mar Báltico, cerca del espacio aéreo sueco. En los incidentes estuvieron involucrados dos aviones de combate rusos del tipo Su-24 Fencer y Su-34 Fullback”, indicaron las Fuerzas Armadas en X.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson. REUTERS/Ints Kalnins
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson. REUTERS/Ints Kalnins

El mensaje agrega que “la fuerza de respuesta sueca reaccionó rápidamente cuando se detectaron los vuelos rusos, y dos escuadrones de JAS 39 Gripen despegaron para defender el territorio nacional e interceptar e identificar a los aviones de combate rusos”, al tiempo que precisa que “el espacio aéreo sueco no fue violado en relación con los incidentes”.

Kristersson, afirmó, por su parte, que “el repetido proceder ruso sobre el mar Báltico es preocupante” y añadió que “la rápida intervención de la Fuerza Aérea demuestra por qué es necesaria una alerta operativa diaria”.

Aunque no se produjo ninguna violación del espacio aéreo sueco, el incidente pone de manifiesto lo rápido que puede cambiar la situación y lo importante que es que Suecia, junto con sus aliados, detecte, identifique e intercepte aviones de combate rusos para proteger el propio espacio aéreo, agregó en un mensaje en X.

Los dos incidentes ocurrieron el viernes en las zonas sur y norte del mar Báltico. Aviones de combate de la OTAN también despegaron “para mantener la seguridad en el espacio aéreo compartido”, según un comunicado del ejército sueco.

El espacio aéreo sueco no fue violado en relación con los incidentes, añadió.

“Las acciones rusas son graves y constituyen un patrón de comportamiento recurrente que amenaza tanto nuestra integridad territorial como nuestra seguridad”, declaró la vicealmirante Ewa Skoog Haslum, jefa de operaciones conjuntas de las fuerzas armadas, en el comunicado.

Suecia se unió a la OTAN en marzo de 2024.

Las tensiones en el mar Báltico se han intensificado notablemente desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

(Con información de agencias)

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