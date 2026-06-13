Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en julio de 2026

Los nuevos montos abarcan incrementos para todas las categorías, que comprenden desde tareas generales hasta funciones de supervisión y asistencia en el cuidado de personas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen de casas particulares establece salarios mínimos por hora y mensuales para las trabajadoras de tareas generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el cierre de una nueva negociación paritaria, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció incrementos escalonados en los salarios mínimos para empleadas domésticas y demás trabajadores alcanzados por la Ley N° 26.844.

A través de la Resolución N° 4/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial, se oficializaron los ajustes mensuales previstos entre abril y julio, tomando como referencia los valores mínimos de marzo. Según la normativa, el aumento para abril fue del 1,8%. En mayo, la suba será del 1,6%, calculada sobre los montos ya actualizados. Para junio, el porcentaje de incremento será del 1,5%, y en julio se aplicará un 1,4%, siempre sobre los salarios ajustados previamente.

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Además, a partir de julio, la Comisión dispuso que el 50% de la suma no remunerativa pagada en marzo pase a incorporarse de manera definitiva al salario. La resolución aclara que estos cambios tendrán alcance nacional, asegurando que el piso salarial sea uniforme en todo el país para el personal doméstico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los incrementos acordados para el sector se aplican de manera escalonada entre abril y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios del personal doméstico en abril 2026

  • Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.

Salarios del personal doméstico en mayo 2026

  • Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los valores mínimos para empleadas domésticas varían según la categoría y la modalidad con retiro o sin retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios del personal doméstico en junio 2026

  • Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.

Salarios del personal doméstico en julio 2026

  • Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.

Al mismo tiempo, para las zonas consideradas desfavorables —incluyendo La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires—, corresponde sumar un adicional del 31% sobre el salario final de cada categoría establecida.

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