Laura Fernández es declarada “Hija Predilecta” de Esparza durante homenaje en su cantón natal

La presidenta Laura Fernández Delgado recibe el reconocimiento de “Hija Predilecta” durante una ceremonia en el Parque Ignacio Pérez Zamora, acompañada de autoridades locales y vecinos de Esparza. Crédito: Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, recibió la distinción de “Hija Predilecta” del cantón de Esparza, un homenaje oficial respaldado por la unanimidad del Concejo Municipal y realizado en el Parque Ignacio Pérez Zamora. La ceremonia, que reunió a autoridades locales, representantes del Gobierno y vecinos de la zona, destacó el vínculo de la mandataria con la comunidad que la vio nacer y su trayectoria en la función pública.

El reconocimiento fue aprobado mediante el acuerdo firme número 139-2026, tras una moción presentada por la alcaldía local el pasado 4 de febrero. El presidente del Concejo, Juan Carlos Zeledón Maffio, subrayó en su intervención el profundo arraigo de Fernández con su cantón natal. “Hoy, el Consejo Municipal de Esparza deja constancia de este sentimiento colectivo. Esparza, tierra de historia, tradición y profundo arraigo, se reúne para rendir homenaje a una mujer que ha llevado consigo los valores que distinguen a nuestra gente: el trabajo, la perseverancia, la humildad y el compromiso con el servicio público”, expresó Zeledón ante los asistentes.

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La jornada cívica incluyó no solo la entrega formal del reconocimiento, sino también presentaciones culturales y un espacio para que la presidenta compartiera un mensaje ante los ciudadanos. Durante la ceremonia, Fernández estuvo acompañada por su esposo, Jeffry Umaña, familiares y miembros de su equipo cercano. La participación de vecinos y fuerzas vivas del cantón reforzó el carácter comunitario del homenaje.

Uno de los momentos destacados fue la entrega de un retrato de la presidenta, pintado por Juan Luis Ramírez Vargas, habitante de Peñas Blancas de Esparza, quien ofreció la obra como símbolo del aprecio y la admiración de la comunidad hacia Fernández. El retrato fue recibido por la presidenta como un gesto especial, cargado de significado personal y emocional.

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Este nuevo reconocimiento se suma a la trayectoria de Fernández, politóloga de 39 años, quien ya había sido declarada “Ciudadana Honorífica e hija ilustre” de Esparza en diciembre de 2024, cuando se desempeñaba como ministra de la Presidencia. En aquella ocasión, el gobierno local destacó su identidad como portadora de la “cédula 6” y su compromiso permanente con el desarrollo de su población de origen.

Aprovechando su visita a la provincia de Puntarenas, la mandataria dedicó parte de su jornada a la fiscalización de la obra pública en la región. Durante el recorrido, supervisó los avances en la construcción del puente sobre el río Tárcoles, una estructura relevante para la conectividad vial y el turismo local. Autoridades de gobierno y técnicos responsables del proyecto acompañaron a la presidenta durante la inspección.

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Fernández en compañia de su esposo visitó varias obras de construcción en el pacífico costarricense. Crédito: Presidencia de la República

No obstante, la agenda de supervisión de infraestructura sufrió modificaciones de última hora. La Presidencia confirmó la suspensión de la revisión programada para el proyecto vial Barranca-Limonal, debido a razones logísticas, por lo que la fiscalización de este tramo vial quedó pendiente para una próxima fecha.

El acto en Esparza se desarrolló en un ambiente festivo y de cercanía, con la participación de vecinos que se acercaron al parque central para acompañar a la presidenta en una jornada histórica para la comunidad. La entrega de la distinción, la intervención de Fernández y la presencia de autoridades y representantes del cantón reflejaron el respaldo institucional y ciudadano a la gestión de la mandataria.

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Durante su discurso, Fernández agradeció el respaldo de su familia y de la comunidad esparzana, y enfatizó el valor de las raíces y la identidad local en la formación de su vocación de servicio público. La presidenta reiteró su compromiso con el progreso de la región y la importancia de mantener estrechos lazos con el lugar de origen.