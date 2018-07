AVIVAR EL FUEGO. La dieta ayurvédica pensada por Kshirsagar propone incorporar alimentos que enciendan el "fuego" digestivo. Poca energía, caos de peso corporal, desórdenes digestivos, poco sueño, dolores de cabeza, congestión, baja de libido, leve depresión, ansiedad, agotamiento y señales de inflamación constante, como articulaciones doloridas o alergias crónicas, son algunas de las consecuencias de este desorden "con un sorprendente común denominador: un fuego digestivo débil. Si no mantienes tus fuegos digestivos ardiendo sin problemas, no perderás peso en forma permanente ni lograrás la salud vibrante con que siempre has soñado"