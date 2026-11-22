Los bosques tropicales pueden favorecer la infiltración del agua en el suelo y reducir la escorrentía superficial, según una revisión científica publicada en Earth-Science Reviews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá ocupa un lugar destacado en una investigación internacional sobre la capacidad de los bosques tropicales para conservar el agua.

Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en el país, analizaron estudios realizados en diferentes regiones y encontraron mayor respaldo científico a la hipótesis de que los bosques funcionan como esponjas naturales, capaces de favorecer la infiltración y el almacenamiento de agua.

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El trabajo, publicado en la revista Earth-Science Reviews, fue elaborado por Jahir Batista-Andrade, investigador del STRI y primer autor, junto con Jeff Hall, científico de la institución, y Melinda Daniels, investigadora sénior del Centro de Investigación del Agua de Stroud.

La revisión incorporó evidencia obtenida en Panamá, especialmente mediante investigaciones desarrolladas en la cuenca del Canal.

La investigación cobra importancia porque la población de las regiones tropicales podría superar los 2.000 millones de habitantes para 2030, mientras la deforestación y el cambio climático amenazan los recursos naturales.

Jahir Batista-Andrade, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y primer autor del estudio, analizó junto con otros científicos cómo la reforestación modifica el ciclo del agua en las regiones tropicales. Jahir Batista

Los científicos consideran fundamental comprender cómo la recuperación de los bosques modifica el ciclo del agua, particularmente en territorios donde el abastecimiento depende de las lluvias y las cuencas hidrográficas.

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Durante décadas, los especialistas han debatido dos hipótesis sobre la influencia de los árboles en la disponibilidad hídrica. La primera, conocida como efecto esponja, plantea que las raíces favorecen la formación de espacios en el suelo, permitiendo una mayor infiltración.

El agua almacenada puede alimentar posteriormente ríos y quebradas, incluso cuando disminuyen las precipitaciones.

Batista-Andrade explicó que las raíces de los árboles crean canales que facilitan la entrada del agua al subsuelo, donde puede permanecer almacenada durante períodos prolongados.

Esa reserva podría alimentar los cursos de agua semanas, meses o años después. Este mecanismo resulta especialmente relevante durante la estación seca, cuando disminuyen las lluvias y aumenta la presión sobre las fuentes disponibles.

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El proyecto Agua Salud, desarrollado en la cuenca del Canal de Panamá, aporta evidencia científica sobre los efectos de la recuperación forestal en el almacenamiento y movimiento del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda hipótesis, denominada efecto de bombeo, sostiene que los árboles extraen agua del suelo y la liberan hacia la atmósfera mediante sus hojas. Este proceso puede reducir la cantidad disponible en determinados ecosistemas.

La relación entre ambos mecanismos depende de factores como el suelo, las especies forestales, la edad de los árboles y las precipitaciones.

Tras revisar la evidencia científica, los investigadores encontraron mayor respaldo para el efecto esponja en los bosques tropicales reforestados. Los resultados sugieren que recuperar la cobertura forestal puede favorecer la infiltración y reducir la escorrentía superficial.

Sin embargo, los científicos advierten que estos beneficios no necesariamente se presentan con la misma intensidad en todas las regiones.

Panamá tiene una participación relevante en la evidencia científica analizada, debido a las investigaciones desarrolladas en el proyecto Agua Salud, ubicado en la cuenca del Canal.

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Las raíces de los árboles facilitan la infiltración del agua, que puede almacenarse bajo tierra y contribuir posteriormente al caudal de ríos y quebradas. Instagram

Esta iniciativa estudia cómo distintos paisajes, desde bosques conservados hasta terrenos ganaderos, influyen en el almacenamiento, movimiento y disponibilidad del agua, bajo diferentes condiciones ambientales.

El proyecto permite comparar los efectos de la reforestación con los de otras formas de uso del suelo, aportando información sobre el comportamiento de las cuencas tropicales.

Para Panamá, estos conocimientos tienen especial importancia porque el agua constituye un recurso esencial para el consumo humano, las actividades económicas y el funcionamiento del Canal, cuya operación depende de la disponibilidad hídrica.

Según Batista-Andrade, los resultados de las investigaciones desarrolladas en Panamá pueden aportar conocimientos aplicables a otras regiones tropicales, debido a las similitudes climáticas y de suelo.

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El científico destacó que la evidencia del proyecto Agua Salud tiene relevancia internacional, particularmente para comprender cómo responden los recursos hídricos cuando se recupera la cobertura forestal.

La investigación advierte que todavía faltan estudios para determinar con precisión cómo influye la reforestación en los caudales durante las estaciones secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la revisión identificó importantes vacíos científicos sobre la recarga de aguas subterráneas y los caudales durante la estación seca.

También encontró una concentración de investigaciones en Centroamérica, especialmente Panamá, mientras otras regiones tropicales de Asia y África cuentan con menos estudios, lo que limita la posibilidad de establecer conclusiones generales.

Para Melinda Daniels, la falta de información suficiente demuestra la necesidad de mantener observatorios experimentales durante períodos prolongados.

Estas instalaciones permiten evaluar cómo evolucionan las cuencas después de la reforestación y determinar si los beneficios sobre el almacenamiento y la disponibilidad de agua se mantienen a largo plazo, bajo diferentes condiciones climáticas.

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Los investigadores también desarrollaron modelos teóricos para explicar el movimiento del agua en paisajes reforestados, bosques maduros y terrenos previamente degradados.

Las comparaciones consideran la estación lluviosa, la estación seca y el comportamiento anual. Estos modelos podrían contribuir al diseño de políticas de restauración forestal, gestión de cuencas y protección de fuentes de abastecimiento.

El estudio del Smithsonian concluye que la reforestación tropical puede contribuir a mejorar la regulación del agua, aunque todavía se necesitan investigaciones para determinar la magnitud de sus efectos.

La experiencia científica acumulada en Panamá ofrece una referencia importante para otros países que buscan recuperar bosques y fortalecer su seguridad hídrica, frente al crecimiento poblacional y el cambio climático.

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