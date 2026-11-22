Joel Saldaña Hernández fue aprehendido en Las Garzas por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo agravado. Tomada de la PN

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La Policía Nacional de Panamá capturó a Joel Saldaña Hernández, uno de los hombres incluidos en su lista de los más buscados, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo agravado. La aprehensión se realizó en el corregimiento de Las Garzas, al este de la capital panameña, como parte de las operaciones dirigidas contra estructuras criminales.

Saldaña Hernández figuraba entre nueve personas requeridas por las autoridades por su presunta participación en delitos graves, incluidos homicidios, violaciones y pandillerismo. La Policía informó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes, encargadas de continuar los trámites judiciales correspondientes.

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En esa misma lista aparecen Luis Castro Portugal, Orlando Pineda Romero y Pedro Sánchez Murillo, también requeridos por presunto pandillerismo agravado. La institución mantiene además búsquedas relacionadas con homicidios y tentativas de homicidio, aunque no ha establecido públicamente que todos los señalados pertenezcan a una misma organización criminal.

La captura ocurre mientras los homicidios relacionados con pandillerismo registran un incremento del 54% en Panamá. Según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), hasta el 8 de noviembre de 2026 se contabilizaron 77 asesinatos bajo esta clasificación, frente a 50 durante el mismo período de 2025.

Los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron un 54% en Panamá, al pasar de 50 a 77 casos hasta el 8 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe oficial también revela que Panamá acumuló 513 homicidios durante los primeros diez meses y ocho días del año, de los cuales 504 fueron intencionales. Las autoridades atribuyen el 59% de las muertes a actividades relacionadas con la delincuencia, tanto organizada como común, una categoría más amplia que el pandillerismo.

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El crecimiento de los asesinatos vinculados a pandillas contrasta con el aumento de apenas un 0,6% en los homicidios intencionales. El reporte del SIEC también identificó 178 muertes asociadas con rencillas delincuenciales, una clasificación distinta que refleja el peso de los conflictos criminales en la violencia del país.

Sobre la presencia de estas organizaciones, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en mayo de 2026 que existían 121 pandillas identificadas, frente a las 180 contabilizadas en 2024. Sin embargo, advirtió que la fragmentación de estructuras criminales puede provocar disputas por el control territorial y el narcotráfico.

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La ofensiva policial incluyó la Operación Élite, desarrollada el 30 de septiembre en Panamá Este, donde fueron aprehendidas diez personas presuntamente vinculadas con Los Iluminatis. Esta agrupación, relacionada por las investigaciones con homicidios, tráfico de drogas y armas, operaba en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Panamá registró 513 homicidios hasta el 8 de noviembre de 2026, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, las autoridades ejecutaron la Operación Equilibrio en el sector de Cocobolo, San Miguelito, con el objetivo de desarticular otra presunta pandilla. Las diligencias permitieron aprehender a varios sospechosos, incluido un señalado cabecilla de la organización, además de incautar teléfonos y otros indicios.

Otra intervención fue la Operación Rigor, realizada en septiembre en la provincia de Colón, donde fueron aprehendidas siete personas, incluido un presunto líder. La Fiscalía relaciona a esta estructura con homicidios, robos y actividades vinculadas al narcotráfico, principalmente en sectores del corregimiento de Cativá.

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La persecución de estas organizaciones también produjo nueve condenas por pandillerismo mediante la Operación Custodia, desarrollada en San Miguelito. Las penas oscilaron entre 72 y 100 meses de prisión, mientras otras investigaciones permanecen abiertas contra presuntos integrantes de estructuras criminales.

En Panamá se han identificado 121 pandillas durante 2026, frente a las 180 registradas en 2024, en medio de disputas territoriales y una creciente fragmentación de las organizaciones criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de estas operaciones, la captura de Saldaña Hernández representa otro procedimiento contra personas requeridas por pandillerismo, aunque las autoridades no han precisado públicamente la estructura a la que presuntamente pertenece. Su responsabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente, conforme a las garantías establecidas en la legislación panameña.