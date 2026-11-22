Panamá redujo su riesgo país a 124 puntos básicos en noviembre de 2026, una mejora significativa frente a los niveles registrados durante los últimos cuatro años. REUTERS/Erick Marciscano

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El riesgo país de Panamá se situó en 141 puntos básicos al 19 de noviembre de 2026, una reducción de 36 puntos frente al mismo período del año anterior y una mejora considerable respecto a los niveles registrados durante la crisis fiscal de 2024.

La evolución refleja una menor percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales, aunque persisten desafíos relacionados con el endeudamiento y las finanzas públicas.

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El indicador, conocido como EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes) y elaborado por J.P. Morgan, mide el diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos de un país y los títulos del Tesoro estadounidense. Cuanto menor es la cifra, menor es la prima de riesgo exigida por los mercados para financiar al Gobierno.

En términos prácticos, 141 puntos básicos equivalen a 1,41 puntos porcentuales adicionales de rendimiento sobre la referencia estadounidense comparable.

El riesgo país mide el rendimiento adicional que exigen los inversionistas para adquirir bonos soberanos frente a títulos comparables del Tesoro estadounidense. REUTERS/Gary Cameron/Archivo

Esta diferencia influye en el costo de emitir deuda y refinanciar obligaciones, aunque no representa automáticamente la tasa de interés que paga Panamá ni determina directamente las condiciones de los préstamos bancarios.

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La trayectoria de los últimos cuatro años muestra un deterioro pronunciado seguido de una recuperación gradual. En noviembre de 2023, el indicador rondaba los 282 puntos básicos, en medio de las protestas contra el contrato minero y la incertidumbre provocada por su declaración de inconstitucionalidad. El conflicto elevó las preocupaciones sobre los ingresos fiscales y la estabilidad económica.

En noviembre de 2024, el riesgo país se situaba alrededor de 303 puntos básicos, más del doble del nivel actual. Ese año, Panamá enfrentó un déficit fiscal equivalente al 6,2% del producto interno bruto, mientras Fitch Ratings retiró al país el grado de inversión. Standard & Poor’s también redujo su calificación soberana a BBB-, el último escalón de esa categoría.

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La presión no desapareció inmediatamente. Durante abril de 2025, el diferencial llegó a registrar aproximadamente 337 puntos básicos, uno de los niveles más elevados del período reciente. Las dudas sobre la sostenibilidad fiscal, las obligaciones del sistema de pensiones y la capacidad gubernamental para estabilizar las cuentas públicas continuaban influyendo en las decisiones de inversión.

La reducción del déficit fiscal y el control del endeudamiento figuran entre los principales desafíos de Panamá para mantener la confianza de los mercados internacionales. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Sin embargo, hacia noviembre de 2025, el indicador había retrocedido hasta aproximadamente 173 puntos básicos. La aprobación de la reforma de pensiones y los esfuerzos para reducir el desequilibrio fiscal contribuyeron a modificar las expectativas del mercado.

La recuperación también coincidió con una menor percepción de incertidumbre económica, aunque el país seguía bajo vigilancia crediticia.

La mejora continuó durante 2026. Panamá registró niveles cercanos a 113 puntos básicos en abril, antes de experimentar fluctuaciones durante los meses siguientes.

Al cierre de octubre, el diferencial rondaba los 135 puntos y el 12 de noviembre descendió a 124, aunque el 19 de noviembre repuntó hasta 141 puntos básicos, reflejando la volatilidad que todavía caracteriza al mercado de deuda.

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En la clasificación latinoamericana del 19 de noviembre, Panamá ocupó el cuarto lugar entre los países con menor riesgo, superado únicamente por Uruguay (93 puntos), Chile (111) y Perú (132).

La disminución del riesgo país puede facilitar el acceso del Gobierno panameño al financiamiento internacional, aunque no implica una reducción automática de las tasas bancarias. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El país se mantuvo por debajo de Paraguay (147), Guatemala (150) y Costa Rica (160), así como del promedio regional de 222 puntos básicos. A comienzos de noviembre figuraba en la quinta posición, detrás de Paraguay.

En el balance de cuatro años, la reducción desde los 282 puntos de noviembre de 2023 hasta los 141 actuales alcanza 141 puntos básicos.

Frente a noviembre de 2024, la disminución es de aproximadamente 162 puntos, mientras que la comparación interanual con noviembre de 2025 muestra una caída cercana al 20%, según las referencias históricas recopiladas.

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La evolución también coincide con la reciente decisión de Moody’s Ratings de mejorar la perspectiva de Panamá de negativa a estable, anunciada el 17 de noviembre. La agencia mantuvo la calificación Baa3, último escalón del grado de inversión, al considerar menos probable un deterioro sostenido de las finanzas públicas y proyectar un crecimiento económico cercano al 5% para 2026 y 2027.

La actividad del Canal de Panamá constituye uno de los principales soportes de la economía nacional y de su capacidad para generar ingresos. REUTERS/Enea Lebrun

Sin embargo, la mejoría no elimina las advertencias de las calificadoras internacionales. Moody’s señaló la limitada capacidad de recaudación, la elevada carga de intereses y la rigidez del gasto público.

Además, estima que la deuda se estabilizaría alrededor del 66% del PIB, siempre que continúe la consolidación fiscal.

El panorama crediticio sigue dividido: S&P Global Ratings mantiene a Panamá en BBB- con perspectiva estable, mientras Fitch Ratings conserva la calificación BB+, por debajo del grado de inversión.

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Esta diferencia evidencia que la recuperación de la confianza todavía no equivale a una mejora generalizada de las notas soberanas.

Para los próximos años, el desafío será sostener la reducción del déficit y controlar el endeudamiento sin comprometer el crecimiento económico. La caída del riesgo país representa una señal favorable para el financiamiento estatal, pero su permanencia dependerá de resultados fiscales verificables, más allá de las fluctuaciones del mercado.