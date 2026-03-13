Exportaciones panameñas caen en enero y suman $65.8 millones

Los camarones congelados encabezaron las ventas externas del país con $9.8 millones, equivalentes a cerca de 14.9% del total exportado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones panameñas iniciaron 2026 con una disminución frente al mismo mes del año anterior, al alcanzar $65.8 millones en enero, por debajo de los $76.9 millones registrados en enero de 2025, según los datos de la Oficina de Inteligencia Comercial Intelcom, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La diferencia representa una caída aproximada de $11.1 millones, equivalente a cerca de 14.4% interanual, en un arranque de año que mantiene la diversificación de productos exportados, aunque con un menor volumen total de ventas externas.

Las cifras reflejan la actividad de sectores industriales, agrícolas, pesqueros y agroindustriales, que continúan sosteniendo la canasta exportadora del país.

De acuerdo con los registros del sistema de inteligencia comercial del MICI, el principal mercado de destino para los productos panameños durante enero fue Taiwán Formosa, que concentró $10.9 millones en compras, seguido por Estados Unidos, con $8.2 millones, y la Zona Libre de Colón, que registró $6.6 millones en operaciones comerciales.

Actualmente, Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, luego de que el 13 de junio de 2017 estableció nexos oficiales con la República Popular China, al reconocer el principio de “una sola China”. Los camarones congelados y cultivados figuran entre los principales productos exportados a ese mercado por empresarios panameños, seguidos por desperdicios de hierro y despojos comestibles de animales, como carne bovina.

El transporte marítimo movilizó $40.2 millones en exportaciones durante enero, consolidándose como la principal vía logística. El puerto de Manzanillo lideró los lugares de embarque con $16.4 millones en mercancías enviadas al exterior. Tomada de https://www.ssamarine.pa/

Igualmente, Panamá exporta café, pez espada congelado y otros productos en menor volumen, como chatarra de aluminio.

También destacaron Costa Rica, con $4.9 millones, India, con $4.6 millones, y Países Bajos, con $3.9 millones, dentro de una lista de más de veinte destinos internacionales que recibieron mercancías provenientes de Panamá.

Este comportamiento evidencia que la estructura exportadora panameña mantiene presencia tanto en mercados regionales como en economías de alto consumo global.

Canasta exportadora

En cuanto a los productos exportados, los camarones congelados, incluidos pelados o cocidos, encabezaron el listado con $9.8 millones, lo que equivale a aproximadamente 14.9% del total exportado en enero.

En segundo lugar se ubicaron los desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero, con $4.2 millones, seguidos por aceite de palma y sus fracciones, con $4 millones.

También figuraron entre los principales rubros madera de teca en bruto, preparaciones farmacéuticas antihistamínicas, bananas frescas, desperdicios de aluminio, atún de aleta amarilla y piñas frescas, lo que muestra la participación de múltiples sectores productivos dentro de la oferta exportadora nacional.

Las estadísticas de transporte de mercancías indican que la vía marítima continúa siendo el principal canal logístico del comercio exterior panameño, al concentrar $40.2 millones en exportaciones durante enero.

Las exportaciones panameñas sumaron $65.8 millones en enero de 2026, frente a $76.9 millones registrados en enero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

El transporte terrestre ocupó el segundo lugar con $14.5 millones, seguido por el transporte aéreo, que movilizó $4.5 millones en productos hacia el exterior.

Además, los regímenes especiales de exportación sumaron $6.6 millones, evidenciando que el país mantiene una estructura logística diversificada que permite movilizar mercancías por distintos canales de transporte internacional.

En materia de puntos de salida, el Puerto de Manzanillo encabezó la lista de lugares de embarque, con $16.4 millones en exportaciones, seguido por Paso Canoas en Chiriquí, que registró $11.3 millones, principalmente en comercio terrestre hacia Centroamérica.

En tercer lugar se ubicó PSA Panama International Terminal, con $10 millones, seguido por Colón Container Terminal, con $6.7 millones, y el Puerto de Balboa, con $5.6 millones.

También destacaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con $4.4 millones, y Guabito, en Bocas del Toro, con $3.2 millones, dentro de la red logística que facilita la salida de mercancías panameñas hacia distintos mercados internacionales.

El análisis por bloques comerciales muestra que el Tratado de Libre Comercio representó el mayor volumen de operaciones en enero, con $13.7 millones, seguido de exportaciones realizadas sin tratado comercial, que sumaron $13.4 millones.

Paso Canoas, en Chiriquí, registró $11.3 millones en exportaciones, principalmente comercio terrestre hacia Centroamérica. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Otros acuerdos relevantes incluyeron el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, con $9.8 millones, el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, con $8.2 millones, y el Acuerdo de Asociación con Centroamérica, con $7.4 millones.

Estas cifras reflejan la importancia de los acuerdos comerciales internacionales como herramientas para facilitar el acceso a mercados externos.

Desde el sector exportador, la expresidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Bianca Morán, ha señalado que Panamá aún tiene un amplio margen para crecer en materia exportadora, destacando que el país cuenta con condiciones logísticas, productivas y comerciales que pueden impulsar el incremento de las ventas internacionales en los próximos años.

Morán también resaltó la continuidad del trabajo conjunto con el MICI, al considerar que la modernización de procesos, el acceso a nuevos mercados y la facilitación del comercio son elementos clave para generar más oportunidades de empleo y crecimiento económico.

Aunque el resultado de enero muestra una contracción interanual, el comportamiento de las exportaciones panameñas sigue evidenciando una base productiva diversa, con presencia en mercados de América, Europa y Asia, así como una infraestructura logística activa que permite mantener el flujo comercial internacional.

Las autoridades y el sector privado coinciden en que la diversificación de productos, la apertura de nuevos mercados y la modernización de los procesos de exportación serán determinantes para fortalecer el desempeño exportador de Panamá durante el resto de 2026.