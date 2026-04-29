El Salvador

En fotos: Un recetario marino que transforma la dieta rural en El Salvador

Tortillas con cangrejo, huertos y poder femenino. Detrás de cada página, historias de transmisión de saberes y alianzas clave redefinen el consumo local.

Una mujer sostiene un recetario del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
Una mujer sonríe mientras sirve platos de comida, representando la iniciativa Manos que Alimentan, financiada por Cooperación Española y liderada por Asamblea de Cooperación por la Paz, en un evento en San Salvador. EFE/ Rodrigo Sura
Fotografía que muestra alimentos del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
Una mujer observa un recetario del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
Mujeres sirven alimentos como parte del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
Una mujer prepara alimentos como parte del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
Una mujer sonríe mientras sirve platos de comida, representando la iniciativa Manos que Alimentan, financiada por Cooperación Española y liderada por Asamblea de Cooperación por la Paz, en un evento en San Salvador. (Agencia EFE)
Una mujer sirve alimentos como parte del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura
María Carranza sirve alimentos como parte del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este 28 de abril de 2026, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
Una mujer sirve alimentos como parte del proyecto de seguridad alimentaria Manos que Alimentan este martes, en San Salvador (El Salvador). Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias. EFE/ Rodrigo Sura

