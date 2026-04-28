Un niño de un año fue asesinado en Uruguay por disparos que iban a su padre: gobierno expresó indignación

Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)

Un bebé de un año y medio fue asesinado en un ataque en el barrio Colón de Montevideo. El pequeño quedó en medio de un enfrentamiento a tiros que, según la información primaria, iba dirigido a su padre.

Familiares del bebé lo llevaron a un centro de salud en el mismo barrio, sobre la avenida montevideana Garzón, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Llegaron con el pequeño herido y los médicos le confirmaron minutos después el fallecimiento. El ataque ocurrió en la intersección de las calles Albéniz y Pasaje J, en el noroeste de la capital uruguaya.

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En la noche de este lunes los policías intentaban esclarecer la situación.

El padre del bebé llegó en un auto rojo hasta el lugar. Él era el objetivo del ataque. En el parabrisas del auto quedaron al menos siete disparos de bala. La Policía Científica tenía previsto periciar el vehículo en la noche de este lunes.

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¿Qué fue lo que pasó en el ataque? El bebé fue una víctima colateral de un enfrentamiento. Según este noticiero, los tiros fueron dirigidos hacia su padre y ya se habían registrado algunos incidentes previos de disparos contra su familia. Esto sucedió días atrás.

El auto en el que se trasladaba su padre con el bebé asesinado baleado (@LeoPedrouza)

El vehículo no fue indicado a la Policía sino que fue ubicado en el análisis que hicieron los investigadores.

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El noticiero Telenoche de Canal 4 informó que el padre tenía 24 años, recibió tres disparos y está estable. Los vecinos expresaron a este medio que escucharon cinco disparos y luego gritos. El niño y el padre se trasladaban en el auto y les dispararon desde una moto, de acuerdo a la información primaria.

En la madrugada, el ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó en la red social X. “Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional.Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”, escribió.

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.El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La presentación de los datos

Este caso ocurre el mismo día en el que el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) presentó su informó de 2025. En el año se detectaron 2.536 casos nuevos de violencia contra menores y las autoridades señalan que tiene que haber un cambio cultural.

El sistema abordó en total 9.138 episodios de violencia.

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Según los datos difundidos por la Presidencia uruguaya, un 55% de los casos fueron padecidos por mujeres y un 45% por varones. Una de cada cinco víctimas se encuentra en edades comprendidas entre 0 y 5 años. En el tramo, de 6 a 12 años, se registró el 38% de las situaciones y en el de 13 a 17 años, el 34%. El informe señala que el sistema atendió a más de siete niños víctimas de violencia grave por día.

El tipo de violencia con mayor cantidad de registros es el maltrato emocional (38%), seguido por negligencia (24%), violencias sexuales (18%) y maltrato físico (15%). El 76% de las situaciones de violencias sexuales corresponden a niñas y adolescentes mujeres y el 51% de estas situaciones se concentra en personas de 13 a 17 años.

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Presentación de datos sobre violencia contra menores en Uruguay (Presidencia)

“El gran desafío es cómo podemos hacer cambios culturales que modifiquen las formas de relacionamiento en la sociedad, que tiene que ver con el abuso de poder”, definió la coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi.

Los hospitales públicos de Uruguay recibieron entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de octubre de 2025 a 98 menores de 18 años heridos de bala. Estos casos han aumentado con el paso del tiempo y muchas situaciones se deben a que ellos han sido “escudo de los narcotraficantes”. Los profesionales advierten que este tipo de episodios cambia para siempre la vida de los niños y adolescentes. El drama que se vive en los hospitales públicos por este tipo de situaciones no es nuevo. El hospital pediátrico Pereira Rossell de Uruguay se ha tenido que adaptar en los últimos años a atender niños que llegan baleados.

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