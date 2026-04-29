Mel Gibson está devastado por la muerte de Nadia Fares: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él”

La muerte de Nadia Fares afectó profundamente a Mel Gibson. (shutterstock)

Mel Gibson ha sido vinculado recientemente con la muerte de Nadia Fares, ocurrida el 17 de abril en París, tras un incidente en una piscina.

La actriz había participado junto a Gibson en la película On The Line (2022), donde él interpretó a un conductor de radio y ella desempeñó un papel secundario como productora.

PUBLICIDAD

Según declaraciones atribuidas a una fuente cercana citada por el medio Daily Mail, ambos habrían mantenido una relación cercana durante y después de la filmación.

La misma fuente señaló que existía un vínculo personal entre los dos actores, además de la relación profesional desarrollada en el proyecto cinematográfico.

PUBLICIDAD

Mel Gibson y Nadia Fares forjaron un profundo vínculo tras trabajar juntos en "On The Line". (Captura de video)

“Mel se ha enamorado de muchas mujeres a lo largo de su vida, y Nadia Fares es sin duda una de las mujeres en su vida a la que ama y respeta profundamente por su trabajo conjunto y su amistad inquebrantable.”, dijo el informante.

Y añadió: “Puede que él la quisiera más de lo que ella a él, pero tenían un vínculo tremendo que hace que su fallecimiento sea una pérdida increíble. Está destrozado por su partida tan joven. No se imaginaba que esto pudiera suceder. Es aún más devastador de lo que uno podría pensar. La quería muchísimo".

PUBLICIDAD

En declaraciones previas, Mel Gibson había descrito a Fares como una actriz con cualidades destacadas dentro de su trabajo interpretativo. En ese contexto, también había señalado que la experiencia de trabajar con ella en On The Line fue parte de su trayectoria profesional reciente.

Además de su participación en ese proyecto, Nadia Fares visitó al actor en el set de rodaje de la producción The Resurrection of the Christ, secuela de la película The Passion of the Christ (2004), dirigida por el propio artista.

PUBLICIDAD

Nadia Fares visitó a Mel Gibson durante el rodaje de "La resurrección de cristo". (Instagram)

El incidente que derivó en la hospitalización de Fares ocurrió el 11 de abril mientras se encontraba en un club deportivo cercano a la zona de Montmartre. De acuerdo con la información disponible, la actriz, de 57 años, estaba nadando cuando perdió el conocimiento.

Fue localizada en el fondo de la piscina y recibió maniobras de reanimación por parte de otra persona presente en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde fue ingresada en estado de coma inducido. Seis días después, sufrió un paro cardíaco en el hospital Pitié-Salpêtrière, centro médico en el que permanecía internada.

En su historial médico, Nadia había sido sometida a una intervención quirúrgica por un aneurisma cerebral en 2007 y, de acuerdo con declaraciones anteriores, también había pasado por varias cirugías cardíacas en años posteriores.

PUBLICIDAD

Nadia Fares fue sometida a una intervención quirúrgica por un aneurisma cerebral en 2007. (AFP)

El fallecimiento fue comunicado públicamente por sus hijas, Cylia y Shana Chasman, a través de un mensaje en redes sociales.

Fares había contraído matrimonio en 2002 con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas. La pareja se separó en 2022, tras lo cual la actriz regresó a Francia.

PUBLICIDAD

En cuanto a Gibson, el actor confirmó en diciembre de 2025 su separación de Rosalind Ross, con quien mantenía una relación desde 2014. La pareja tiene un hijo en común.

Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron en 2025 tras 11 años de relación. (Reuters)

Nadia Fares desarrolló su carrera principalmente en el cine europeo. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la película The Crimson Rivers (2000), dirigida por Mathieu Kassovitz y protagonizada por Vincent Cassel y Jean Reno. También participó en producciones como The Nest (2002) y Everyone’s Life (2017), así como en la serie Marseille, distribuida por Netflix.

PUBLICIDAD