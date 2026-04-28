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El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Al etiquetar el contenido con nombres personalizados, el sistema puede identificar y localizar las imágenes con mayor rapidez en futuras búsquedas

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iPhone - Fotos - app - álbum - tecnología - 28 de abril
El proceso comienza abriendo la aplicación Fotos desde la pantalla de inicio del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gestionar la galería de un iPhone puede volverse un desafío cuando las imágenes se acumulan sin ningún criterio de organización. Crear álbumes personalizados dentro de la aplicación nativa Fotos de Apple es la solución más sencilla y efectiva para mantener el orden, acceder rápidamente a los recuerdos importantes y separar el contenido personal del generado por otras aplicaciones, todo sin necesidad de instalar herramientas adicionales.

Cómo crear un álbum en iPhone paso a paso

El proceso comienza abriendo la aplicación Fotos desde la pantalla de inicio del dispositivo. Al entrar, el sistema muestra la Fototeca con todas las imágenes ordenadas cronológicamente. Desde allí, hay que seleccionar la foto que se desea organizar y abrirla a pantalla completa.

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Una vez dentro de la imagen, se debe pulsar el icono circular con tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Este botón despliega un menú de acciones rápidas donde aparece la opción “Agregar al álbum”, que permite iniciar el proceso de organización.

iPhone - Fotos - app - álbum - tecnología - 28 de abril
La opción “Agregar al álbum” permite iniciar el proceso de organización de fotos. (Composición Infobae: captura iPhone)

Al seleccionarla, se abre una ventana con todos los destinos disponibles, incluyendo los álbumes creados por el usuario y los generados automáticamente por aplicaciones como WhatsApp, Instagram o CapCut.

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Para crear una carpeta nueva, basta con pulsar el botón “+” en la esquina superior derecha de esa ventana, escribir el nombre deseado y confirmar con “Crear”. La foto seleccionada se trasladará automáticamente al nuevo álbum, que quedará disponible en la sección de Colecciones dentro de la pantalla principal de la aplicación.

Verificación y ventajas del sistema de álbumes en iOS

Una vez creado el álbum, es posible confirmar que el proceso se completó correctamente desplazándose hasta la sección “Álbumes” dentro del apartado “Colecciones” en la pantalla principal de Fotos. Allí aparecerá la nueva carpeta con la miniatura de la imagen añadida, lista para seguir incorporando más contenido en cualquier momento.

Primer plano de manos sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra el logo blanco de Apple y una barra de carga circular verde y morada sobre fondo negro.
Gestionar la galería de un iPhone puede volverse un desafío cuando las imágenes se acumulan sin ningún criterio de organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método de organización no solo mejora la estética de la galería, sino que también potencia el funcionamiento del buscador inteligente del iPhone.

Al etiquetar el contenido con nombres personalizados, el sistema puede identificar y localizar esas imágenes con mayor rapidez en futuras búsquedas, facilitando el acceso a documentos, capturas o recuerdos específicos sin necesidad de desplazarse por cientos de fotos.

Cómo pasar fotos del iPhone a un Android sin perder calidad

Compartir fotos entre un iPhone y un Android es más sencillo de lo que parece, aunque el sistema AirDrop de Apple no es compatible con dispositivos de otras marcas. Existen varias alternativas que permiten enviar imágenes de forma rápida y sin perder calidad, adaptadas a distintas situaciones y necesidades.

Android - AirDrop - celulares - tecnología - 1 de abril
AirDrop es una función inalámbrica exclusiva de Apple que permite transferir fotos, videos y archivos entre dispositivos cercanos sin internet ni cables. (Imagen ilustrativa Infobae)

La opción más inmediata es WhatsApp. Basta con abrir el chat del contacto, adjuntar la imagen desde la galería y activar el botón “HD” antes de enviarla para garantizar la máxima resolución.

Para quienes prefieren una solución nativa del iPhone sin instalar aplicaciones adicionales, generar un enlace de iCloud es la alternativa más práctica: desde la app Fotos, se selecciona la imagen, se pulsa “Compartir” y se elige “Copiar enlace de iCloud”. El destinatario solo necesita abrir ese enlace en su navegador para descargar la foto en su calidad original.

Cuando se trata de enviar un gran volumen de imágenes, como las fotos de un viaje, Google Drive o Google Fotos resultan más eficientes que hacerlo por chat. Subir las imágenes desde el iPhone y compartir el enlace generado permite al usuario de Android acceder a toda la galería de forma inmediata, aprovechando la integración nativa de los servicios de Google en su dispositivo.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Cuando se trata de enviar un gran volumen de imágenes, Google Drive o Google Fotos resultan más eficientes que hacerlo por chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para envíos puntuales de una o dos fotos, el correo electrónico sigue siendo una opción confiable: al adjuntar la imagen, el iPhone ofrece seleccionar el tamaño del archivo, y elegir “Tamaño real” garantiza que llegue como archivo original.

Si ambos teléfonos están en el mismo lugar sin conexión a internet, aplicaciones como Send Anywhere o ShareMe crean una red local temporal entre los dispositivos para transferir cientos de fotos en segundos, sin necesidad de datos móviles ni Bluetooth.

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