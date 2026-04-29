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El usuario silencioso que solo hace scroll: por qué gana más en redes sociales que quienes comentan

Un estudio de Frontier in Psychology identificó cuatro factores que explican este comportamiento

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redes sociales - scroll - usuarios - tecnología - 28 de abril
La ciencia tiene un nombre para este fenómeno: lurking. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas optan por usar las redes sociales sin publicar, comentar ni interactuar. Perfiles de Instagram vacíos de publicaciones, cuentas de X con años de antigüedad pero sin un solo tuit: no son cuentas abandonadas, sino usuarios que han elegido conscientemente el consumo silencioso como forma de relacionarse con el entorno digital.

La ciencia tiene un nombre para este fenómeno: lurking, y lejos de considerarlo una actitud pasiva o desinteresada, los estudios apuntan a que estos usuarios son los que mejor gestionan su experiencia en internet.

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Lurking: el fenómeno del consumo silencioso en redes sociales

Durante años, la industria tecnológica impulsó la idea de que estar presente en redes sociales significaba publicar, comentar y reaccionar de forma constante. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los usuarios de internet se comportan como lukers, es decir, personas que observan sin participar activamente.

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Cada vez más personas optan por usar las redes sociales sin publicar, comentar ni interactuar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta actitud, que durante mucho tiempo fue interpretada como falta de compromiso, responde en realidad a mecanismos psicológicos bien documentados.

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Un estudio de Frontier in Psychology identificó cuatro factores que explican este comportamiento. El primero es la presión social que genera ver las vidas de los demás, lo que inhibe el deseo de compartir la propia. El segundo es la preocupación por la privacidad y el riesgo de que una publicación sea malinterpretada fuera de contexto.

El tercero es el agotamiento que produce la interacción constante en la caja de comentarios de las distintas plataformas. El cuarto es la saturación de estímulos, que impide al cerebro procesar más información interactiva.

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Muchos usuarios activan un mecanismo de defensa que consiste en no abandonar las plataformas, para no perder el contacto con el mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eficiencia digital: consumir sin exponerse

El lurking no siempre responde al temor de generar controversia. Para una parte importante de los usuarios, se trata simplemente de una decisión racional: obtener el máximo de información con el mínimo de exposición.

Un estudio publicado en Computers in Human Behavior señala que consumir contenido, ya sea un tutorial o un hilo de debate, obedece a motivaciones completamente diferentes a las de publicar o comentar. El objetivo es práctico: entender mejor una noticia leyendo los comentarios, seguir una discusión sin intervenir o actualizarse sobre cualquier tema sin necesidad de escribir nada.

El resultado de este modelo de uso es un perfil de usuario que navega con mayor autonomía: accede a la información que le interesa, evita los desgastes emocionales de la interacción pública y mantiene el control sobre lo que comparte y lo que no. En términos digitales, es la diferencia entre consumir datos y exponerse a ellos.

Pantalla de un smartphone mostrando los iconos de Meta, TikTok, Snapchat y otras aplicaciones populares.
Perfiles de Instagram vacíos de publicaciones, cuentas de X con años de antigüedad pero sin un solo tuit: no son cuentas abandonadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toxicidad y retirada selectiva

El auge del lurking también revela un problema estructural de las redes sociales: el alto nivel de toxicidad que existe en muchas de sus comunidades. Ante este entorno, muchos usuarios activan un mecanismo de defensa que consiste en no abandonar las plataformas, para no perder el contacto con el mundo, pero sí en apagar su micrófono.

Es una retirada selectiva en la que se sigue consumiendo información, pero se evita que el ruido y la agresividad del entorno afecten directamente al usuario.

Esta tendencia plantea una paradoja: las mismas plataformas que incentivan la participación activa están generando las condiciones que llevan a sus usuarios a replegarse y a optar por el silencio como estrategia de autoprotección.

Vista superior de una persona sentada, sosteniendo un smartphone negro en vertical con ambas manos, viendo un reel de comida que muestra un plato de pasta.
Algunas de las estrategias más efectivas incluyen activar la escala de grises en la pantalla para hacer el teléfono visualmente menos atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo dejar de hacer scroll infinito, según Gemini

Las redes sociales están diseñadas para generar adicción mediante técnicas similares a las de los casinos, liberando dopamina para mantener al usuario enganchado. Por eso, reducir el tiempo de uso no depende de la fuerza de voluntad, sino de crear barreras físicas y digitales que dificulten el acceso automático a estas plataformas. En ese sentido, a continuación se darán a conocer las sugerencias de Gemini.

Algunas de las estrategias más efectivas incluyen activar la escala de grises en la pantalla para hacer el teléfono visualmente menos atractivo, esconder las aplicaciones de la pantalla de inicio y usar herramientas nativas del dispositivo como “Bienestar Digital” en Android o “Tiempo de uso” en iOS para establecer límites diarios. Para evitar saltarse estas restricciones, se recomienda pedir a alguien de confianza que establezca la contraseña de bloqueo.

Proteger los momentos más vulnerables del día también resulta clave. Dejar el celular cargando fuera del dormitorio, usar un despertador tradicional y prohibirse llevarlo al baño son hábitos que eliminan las situaciones donde el scroll se vuelve automático.

Para quienes quieran seguir usando redes sociales sin perder el control, establecer un temporizador físico antes de abrir cualquier aplicación ayuda a salir del bucle antes de que el algoritmo tome el mando.

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