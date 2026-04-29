La ONU analizó los 2 meses de bloqueo en Ormuz y reportó subas del 6% en el precio de alimentos a nivel mundial

Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán (AP/Asghar Besharati/Archivo)

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz disminuyó un 95,3% desde el inicio del bloqueo derivado de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el nuevo panel de datos presentado por Naciones Unidas. La caída de la actividad en esta vía estratégica provocó un incremento del 6,1% en los precios globales de los alimentos, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El organismo internacional detalló que el panel, operativo desde el martes, comparará diariamente la situación actual con la registrada el 27 de febrero, fecha anterior al inicio de las hostilidades. UNCTAD precisó que el costo del transporte marítimo de crudo subió un 41,2%, mientras que el de productos refinados aumentó un 140,4%.

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El informe reveló que el precio de la urea, fertilizante clave producido en Medio Oriente y esencial para la agricultura en países en desarrollo, se triplicó en las últimas semanas. El valor del crudo registró un alza del 49% en la región azotada por la guerra y en Europa, y alcanzó un 81% en Rusia, conforme a los datos de UNCTAD.

Los precios del gas natural escalaron un 60,6% en Asia y un 34,9% en Europa, mientras que en Norteamérica experimentaron una reducción del 11,2%. A nivel global, los biocombustibles reflejaron un aumento del 7 %, según el panel de la organización.

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“El tránsito marítimo ha caído un 95,3 % en esa vía y los precios de los alimentos globales han subido un 6,1 %”, señalo el reporte oficial difundido por Naciones Unidas.

El panel, que operará con actualizaciones diarias, busca ofrecer una visión precisa del impacto económico del bloqueo en Ormuz a raíz del conflicto.

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EEUU interceptó un petrolero iraní en medio de su bloqueo del estrecho de Ormuz (Europa Press)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que aproximadamente 20 barcos permanecen varados en el puerto iraní de Chah Bahar debido al bloqueo naval impuesto sobre los puertos controlados por el régimen iraní.

La autoridad militar estadounidense señaló que antes del bloqueo, Chah Bahar registraba un promedio de cinco embarcaciones ancladas por día, mientras que actualmente más de veinte permanecen inmovilizadas.

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“Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas”, comunicó el CENTCOM en su cuenta oficial de la red social X.

El bloqueo, vigente desde el 13 de abril, interrumpió casi por completo el comercio marítimo de la república islámica, según las fuerzas armadas estadounidenses. Chah Bahar se considera estratégico al ser la única salida directa de Irán al océano Índico y facilita rutas comerciales independientes del estrecho de Ormuz, además de funcionar como corredor hacia Afganistán y Asia Central.

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En la mañana del martes, el Comando Central interceptó un buque comercial en el mar Arábigo por sospechas de que se dirigía a Irán, aunque finalmente fue liberado tras constatar que no tenía como destino un puerto iraní. El lunes, la fuerza militar estadounidense reportó la detención del petrolero M/T Stream, de bandera iraní, acción que se suma a la captura de al menos dos cargueros iraníes en semanas recientes.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 (AP Photo/Asghar Besharati)

El bloqueo naval continúa mientras las conversaciones para un acuerdo permanecen estancadas, luego de que se postergara una segunda ronda de negociaciones prevista en Islamabad el pasado fin de semana. Funcionarios iraníes exigieron a Washington el levantamiento del bloqueo en Ormuz como condición para avanzar en el diálogo destinado a poner fin al conflicto.

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Por su parte, los países del Golfo insisten en la reapertura del estrecho de Ormuz. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, encabezó en Jeda la primera reunión presencial de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) desde el inicio de la guerra.

El encuentro, realizado el martes, buscó consensuar una respuesta conjunta ante los miles de ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra los estados que integran el CCG.

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En la cumbre participaron el emir de Qatar, el príncipe heredero de Kuwait, el rey de Baréin y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la agencia estatal saudí. No se precisó la representación de Omán. La agenda incluyó el análisis de “temas y cuestiones relativas a los desarrollos regionales e internacionales, así como la coordinación de esfuerzos”, según informó la agencia de prensa saudí.

(Con información de EFE)

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