Tecno

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

La reglamentación aprobada por la Comisión Europea abarca una amplia categoría de productos denominados “Fuentes de alimentación externas”

Guardar
cargadores - Unión Europea - USB-C - tecnología - 28 de abril
Los cargadores que se comercialicen durante 2026 y 2027 no estarán obligados a cumplir con estas exigencias todavía. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Unión Europea ha dado un paso más en su estrategia de estandarización tecnológica al extender la obligación del puerto USB-C a los propios cargadores. Tras establecer este tipo de conexión como requisito en smartphones y ordenadores portátiles, la nueva reglamentación 2025/2052 cierra un vacío normativo que permitía a los fabricantes seguir comercializando cargadores con puertos USB-A, evitando así los costes de adaptación.

A partir de 2028, todos los cargadores que se vendan en Europa deberán incluir al menos un puerto USB-C.

PUBLICIDAD

Nueva normativa europea: qué dispositivos afecta y cuándo entra en vigor

La reglamentación aprobada por la Comisión Europea abarca una amplia categoría de productos denominados “Fuentes de alimentación externas” (EPS), que incluye adaptadores de corriente, cargadores inalámbricos, bases de carga, cargadores de baterías externas y cables USB. En conjunto, se comercializan unos 400 millones de estas unidades cada año en el mercado europeo.

La Comisión Europea ha fijado nuevos requisitos mínimos de eficiencia energética que impactarán en el consumo de los cargadores. REUTERS/Jana Rodenbusch
La Comisión Europea ha fijado nuevos requisitos mínimos de eficiencia energética que impactarán en el consumo de los cargadores. REUTERS/Jana Rodenbusch

La norma no prohíbe que los fabricantes incluyan otros tipos de puertos en sus cargadores, como el clásico USB-A, pero establece que al menos uno de los puertos disponibles debe ser USB-C.

PUBLICIDAD

De esta forma, el consumidor podrá utilizar un único cable para conectar cualquier dispositivo a cualquier cargador, independientemente de la marca o el modelo, simplificando el uso y eliminando la necesidad de adaptadores.

Los cargadores que se comercialicen durante 2026 y 2027 no estarán obligados a cumplir con estas exigencias todavía, aunque muchos fabricantes ya han comenzado a incorporar el puerto USB-C en sus nuevos modelos anticipándose al cambio. Sin embargo, los cargadores que solo incluyan conexión USB-A seguirán encontrándose en tiendas europeas hasta que la prohibición entre en vigor en 2028.

cargadores - Unión Europea - USB-C - tecnología - 28 de abril
El consumidor podrá utilizar un único cable para conectar cualquier dispositivo a cualquier cargador, independientemente de la marca o el modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eficiencia energética: otro cambio clave en los nuevos cargadores

La obligación del puerto USB-C no es la única novedad que introduce la reglamentación. La Comisión Europea ha aprovechado la actualización normativa para establecer requisitos mínimos de eficiencia energética que afectarán al consumo de los cargadores en distintas situaciones de uso.

Desde 2028, los cargadores de hasta 240 W deberán gastar menos energía cuando permanezcan conectados a la corriente sin estar cargando ningún equipo. Por su parte, los modelos que superen los 10 W de potencia, es decir, la mayor parte de los que se comercializan actualmente, tendrán que mejorar su rendimiento en situaciones de carga parcial, cuando la batería del dispositivo aún no ha alcanzado el 100 %.

Estas medidas buscan reducir el gasto energético asociado al uso cotidiano de los cargadores y contribuir al ahorro en la factura eléctrica de los consumidores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los modelos que superen los 10 W de potencia tendrán que mejorar su rendimiento en situaciones de carga parcial, cuando la batería del dispositivo aún no ha alcanzado el 100 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB-C: qué es y cómo funciona

El USB-C, también conocido como USB Tipo-C, ha logrado unificar la industria tecnológica bajo un único estándar de conexión. Su diseño simétrico y reversible permite conectarlo en cualquier orientación, mientras que su versatilidad lo convierte en un conector capaz de transmitir energía, datos y señal de video o audio de forma simultánea a través de un solo cable.

Esta combinación de funciones, junto con su adopción obligatoria por parte de la Unión Europea, ha llevado a fabricantes como Apple a abandonar sus conectores propietarios en favor del USB-C.

Detrás de su capacidad para cargar dispositivos tan distintos como unos auriculares o una laptop sin dañarlos, se encuentra el protocolo USB Power Delivery (PD). Este sistema establece una comunicación entre el cargador y el dispositivo para negociar la potencia exacta que se necesita en cada caso.

cargadores - Unión Europea - USB-C - tecnología - 28 de abril
El USB-C, también conocido como USB Tipo-C, ha logrado unificar la industria tecnológica bajo un único estándar de conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la actualización Extended Power Range (EPR), el estándar ha ampliado su capacidad máxima hasta los 240 W, permitiendo alimentar equipos de alto rendimiento como estaciones de trabajo o televisores.

La evolución de los materiales también ha transformado el diseño de los cargadores. La incorporación del Nitruro de Galio (GaN) en sustitución del silicio tradicional ha permitido crear cargadores más compactos, eficientes y con menor generación de calor. Gracias a esta tecnología, es posible encontrar cargadores del tamaño de un cubo de hielo capaces de entregar 65 W o más, con varios puertos USB-C integrados y un rendimiento muy superior al de los modelos convencionales.

Temas Relacionados

USB-CCargadoresEuropaUnión EuropeaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

El agente de programación Cursor realizaba una tarea rutinaria cuando decidió eliminar la base de datos para resolver una discrepancia de credenciales

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

Además de la asistencia proactiva, el código de la beta revela otros ajustes en la aplicación

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Al etiquetar el contenido con nombres personalizados, el sistema puede identificar y localizar las imágenes con mayor rapidez en futuras búsquedas

El truco definitivo para tener tus fotos del iPhone siempre ordenadas

Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

Estas aplicaciones piratas pueden robar datos personales y bancarios de los usuarios

Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

Cuatro métodos para transferir todos tus datos a un nuevo iPhone o iPad

La migración de datos garantiza una transición sin pérdidas al estrenar un nuevo dispositivo Apple

Cuatro métodos para transferir todos tus datos a un nuevo iPhone o iPad
DEPORTES
Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

Los tres golazos de la selección argentina Sub 17 en el triunfo por 3 a 0 ante Bolivia en el Sudamericano femenino

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G de la Copa Libertadores

TELESHOW
Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

Franco Colapinto y Maia Reficco, enamorados en las playas de Miami: su video paseando al costado del mar

Thiago Medina, cada vez más cerca de crear contenido para adultos: “Me están por convencer”

Silvina Escudero se separó de su marido tras 9 años juntos: “Venían hace mucho con idas y vueltas”

Wanda Nara mostró el look que usará en su debut cinematográfico y develó cómo será su personaje

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

Guatemala: Arévalo culmina primer día de entrevistas con aspirantes a Fiscal General

BCIE aprueba USD 155 millones para la segunda fase del programa de infraestructura vial en El Salvador

Exhibicionismo con fines sexuales será sancionado en Panamá con penas de 2 a 6 años de prisión

Policía Control de Drogas detiene a 17 integrantes de una banda de narcomenudeo en Puntarenas, Costa Rica

La Unión Europea exigió el fin inmediato de las ejecuciones en Irán y condenó la represión de la disidencia