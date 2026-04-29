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Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”

La actriz ganadora de dos Oscar protagonizó en 1989 esta película donde se descubrió el talento de la que se convertiría en uno de los grandes iconos del Hollywood moderno

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Sally Field y Julia Roberts en 'Magnolias de acero'
Sally Field y Julia Roberts en 'Magnolias de acero'

Fue sin duda una de las películas más importantes de finales de los años ochenta, y con reparto íntegramente femenino, todo un logro para la época. Se trata de Magnolias de acero, basada en la novela de Robert Harling y que aglutinó a grupo de actrices de auténtico lujo en el que se alternaban algunas estrellas míticas y jóvenes promesas emergentes.

Entre las protagonistas encontrábamos a Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, la cantante Dolly Parton, la chica del momento, Daryl Hannah, la gran Sally Field y Julia Roberts que, hasta el momento, solo había destacado el la comedia generacional Mistic Pizza y, desde luego, no estaba en ese momento, al nivel de sus compañeras en cuanto a fama.

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Ahora, Sally Field ha rememorado el instante en que percibió que Julia Roberts estaba destinada a convertirse en una estrella, mucho antes de que comenzara el rodaje de Magnolias de acero.

Julia Roberts: Un talento único

En una entrevista reciente concedida a la revista de entretenimiento Parade, la actriz estadounidense relató que supo de inmediato que Roberts tenía un talento único cuando esta entró en la sala de audiciones. Durante el proceso de selección para Magnolias de acero, Field ya había sido elegida para interpretar a M’Lynn, la madre de Shelby, una joven con diabetes tipo 1.

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Sally Field y Julia Roberts en 'Magnolias de acero', por la que fue nominada al Oscar
Sally Field y Julia Roberts en 'Magnolias de acero', por la que fue nominada al Oscar

La producción continuaba buscando a la actriz idónea para dar vida a Shelby y Field se encargó de leer las escenas con diversas candidatas. “Leí con muchas actrices ya establecidas para ese papel”, detalló Field a Parade, y señaló que todo cambió en el momento en que Roberts hizo su audición. Tras leer con Julia, Field manifestó: “Después de leer con Julia, dije, ‘Ya hemos terminado, ya está, es ella.’ Lo supe”.

El reparto definitivo de Magnolias de acero, como hemos comentado, reunió a un elenco coral con nombres destacados como Shirley MacLaine, Dolly Parton, Daryl Hannah y Olympia Dukakis, además de Field y Roberts. Esta selección marcó el tono colectivo de la película y, según Field, supuso una experiencia intensa para todas las participantes. “No piensas en esto como ‘es solo otro día en la oficina’”, declaró la ganadora del Oscar a Parade. “Requiere una gran parte de tu alma. Tiene un coste. Nos costó a todas”. La actriz añadió: “Recibimos mucho a cambio porque aprendimos de la experiencia. Estuvimos completamente unidas, apoyándonos entre nosotras en todo momento. Pero no es solo un trabajo”.

El despegue de Julia Roberts

Julia Roberts, originaria de Georgia, aún no era conocida por el gran público cuando realizó la prueba para el filme, cuyo guion se basaba en la obra de 1987 de Robert Harling. Hasta ese momento, Roberts solo había participado en producciones de menor alcance como Mystic Pizza, aún sin estrenar entonces, además de películas como Parque de bomberos, Baja Oklahoma y Satisfaction.

El estreno, fechado el 23 de marzo de 1990, marcó un antes y un después en la carrera de Roberts, quien se convirtió en una superestrella internacional.

Tras ser escogida para Magnolias de acero, por la que consiguió con este papel su primera nominación al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, su carrera se disparó. Fue la protagonista de Pretty Woman y su fama alcanzó una máxima proyección internacional. El resto, ya es historia del cine.

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