El Salvador

Fiscalía de El Salvador informa sobre decomiso de medicamentos falsificados

Un operativo conjunto permitió incautar cajas de productos farmacéuticos distribuidos irregularmente en comercios y farmacias, luego de la detención en flagrancia de un individuo que transportaba los insumos con documentación adulterada

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Las acciones coordinadas permitieron decomisar varios lotes de fármacos que no contaban con los permisos requeridos, mientras la persona arrestada será procesada y continúan las pesquisas para evitar riesgos a la población (Foto cortesía FGR)
Las acciones coordinadas permitieron decomisar varios lotes de fármacos que no contaban con los permisos requeridos, mientras la persona arrestada será procesada y continúan las pesquisas para evitar riesgos a la población (Foto cortesía FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), en cooperación con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), realizó registros con prevención de allanamiento en dos inmuebles próximos al mercado central de San Salvador, tras la captura de Allan Balmore M. M. El detenido, según la Fiscalía, “transportaba varias cajas de medicamentos de dudosa procedencia” en su vehículo, por lo que será procesado por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia.

La pesquisa permitió decomisar una variedad de medicamentos adulterados que, de acuerdo con la Fiscalía, “no se cuentan con los registros sanitarios correspondientes”. Los productos eran falsificados “con la colocación de viñetas falsas, utilizando el nombre de laboratorios reconocidos y de marcas; quienes no han dado su autorización para la fabricación y consumo de los mismos”, resaltó la autoridad. La FGR detalló que estos medicamentos “eran distribuidos en diversas farmacias y tiendas del país”.

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La institución pública anunció que “las investigaciones continúan y que no descansarán hasta encontrar a los responsables”, afirmando su objetivo de “velar por los derechos de la salud y evitar que se comercialicen este tipo de medicamentos que son nocivos para la salud de las personas”.

Otros casos recientes

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron, entre el 17 y el 24 de abril de este año, una serie de registros con prevención de allanamiento en San Salvador que resultaron en la captura de cinco personas y la incautación de 116 porciones de cocaína asociadas a redes locales de tráfico, según informó la Fiscalía General de la República.

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La intervención policial permitió la captura de un individuo transportando cajas con fármacos alterados y sin control sanitario, destacando la importancia de combatir la circulación de productos inseguros para la salud en la población local (Foto cortesía FGR)
La intervención policial permitió la captura de un individuo transportando cajas con fármacos alterados y sin control sanitario, destacando la importancia de combatir la circulación de productos inseguros para la salud en la población local (Foto cortesía FGR)

A través del apoyo de la Unidad Canina K-9, los equipos localizaron sustancias ilícitas en dos comercios y dos viviendas empleadas como fachada para la distribución de droga. Se procedió al arresto de Donis Obando S. G. en posesión de cocaína dosificada y material destinado a la preparación y venta del estupefaciente. La Fiscalía confirmó que Obando S. G. será procesado judicialmente por tráfico ilícito.

En uno de los operativos del 17 de abril, en un restaurante de la colonia Miramonte, se incautaron 88 porciones de cocaína distribuidas en diferentes áreas del local. Por este hecho, Jennifer Stephany P. F. y Alirio Antonio R. T., identificados como los propietarios con al menos tres años de actividad, fueron arrestados en flagrancia por tráfico ilícito. También fue detenido Jairo Antonio B. H., quien había adquirido una porción de droga momentos antes del allanamiento y enfrenta cargos de posesión y tenencia.

En un club bar del bulevar del Hipódromo, los agentes aprehendieron a Diego Alejandro R. A., empleado en el lugar, con una cantidad de cocaína que será valorada por la Fiscalía. Otros registros en la colonia Guatemala y otro restaurante de Miramonte completaron la operación.

El hallazgo de medicamentos con etiquetas falsificadas en farmacias y tiendas, según la Fiscalía, refuerza la amenaza que representa para la salud pública el acceso a productos elaborados o comercializados fuera de la regulación oficial nacional (Foto cortesía FGR)
El hallazgo de medicamentos con etiquetas falsificadas en farmacias y tiendas, según la Fiscalía, refuerza la amenaza que representa para la salud pública el acceso a productos elaborados o comercializados fuera de la regulación oficial nacional (Foto cortesía FGR)

En todos los procedimientos, además de la droga, los oficiales confiscaron dinero en efectivo y teléfonos celulares de los involucrados, que se someterán a análisis como parte de la investigación. La Fiscalía General de la República manifestó que mantendrá la supervisión activa para combatir las estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes en el país.

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