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Pete Hegseth comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos para dar detalles de la operación “Furia Épica” contra Irán

El titular del Pentágono responderá consultas de los legisladores ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes vinculadas al conflicto en Medio Oriente desatado el pasado 28 de febrero

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparecerá este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para responder por primera vez a los legisladores tras el inicio de la guerra contra el régimen iraní, un conflicto cuyo costo y legalidad fueron cuestionados por el Partido Demócrata.

La audiencia abordará la propuesta presupuestaria militar para 2027, que contempla elevar el gasto en defensa a USD 1,5 mil millones, una cifra récord. Se prevé que Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, argumenten la necesidad de aumentar el número de drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

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Los demócratas enfocarán sus preguntas en el costo creciente de la guerra contra Irán, la reducción de las reservas de municiones estadounidenses y el bombardeo de una escuela en el que murieron niños. También se espera que cuestionen la capacidad del Ejército para contrarrestar los enjambres de drones iraníes, algunos de los cuales lograron atravesar defensas estadounidenses y provocaron bajas entre las tropas.

Los legisladores demócratas no han conseguido aprobar resoluciones que autoricen la operación militar ni forzar al presidente Donald Trump a suspenderla hasta que el Congreso dé su aval. Por el momento, los republicanos mantienen su respaldo a Trump y citan preocupaciones por el programa nuclear iraní y las consecuencias de una retirada, aunque algunos expresan su deseo de que el conflicto finalice pronto.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa sobre la guerra con Irán, en el marco de un alto el fuego entre ambos países, en el Pentágono, en Washington D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa sobre la guerra con Irán, en el marco de un alto el fuego entre ambos países, en el Pentágono, en Washington D.C (REUTERS/Kevin Lamarque)

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán provocó un aumento en los precios mundiales del petróleo y problemas políticos para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval y el despliegue de tres portaaviones en Oriente Medio, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas. No obstante, las posiciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas, y Trump rechaza la última oferta iraní de reabrir el estrecho a cambio del fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo y el aplazamiento de las negociaciones nucleares.

Hegseth brindó conferencias de prensa en las que informó sobre la operación “Furia Épica”. Esta semana, el integrante del Gabinete y el general Caine también comparecerán ante el Comité de Servicios Armados del Senado, donde se anticipan preguntas sobre el presupuesto, la guerra y la reciente destitución de altos mandos militares, incluidos el secretario de la Marina, John Phelan, y el general Randy George.

El senador republicano Thom Tillis pidió explicaciones a Hegseth sobre la destitución de altos cargos en un contexto de guerra. “Díganos por qué. Usted sabe que estas son posturas importantes. Estamos en una posición de guerra con Irán”, expresó Tillis, quien fue clave en la confirmación de Hegseth y ahora cuestiona su gestión.

El senador republicano Thom Tillis pidió explicaciones a Hegseth sobre la destitución de altos cargos en un contexto de guerra (Europa Press)
El senador republicano Thom Tillis pidió explicaciones a Hegseth sobre la destitución de altos cargos en un contexto de guerra (Europa Press)

En materia de Seguridad Nacional, el Pentágono alcanzó un nuevo acuerdo para incrementar el uso de inteligencia artificial de Google en operaciones clasificadas, según informaron el martes medios estadounidenses.

Esta decisión se produce en un contexto en el que las fuerzas armadas de Estados Unidos buscan reducir la dependencia de la IA de Anthropic, luego de que la empresa rechazara que sus modelos sean utilizados en vigilancia masiva o en operaciones con armas militares letales autónomas.

En febrero, el entonces presidente Donald Trump ordenó cesar el uso de la tecnología de Anthropic tras la designación de la empresa como un “riesgo” para la cadena de suministro de seguridad nacional, según Hegseth.

Pentágono alcanzó un nuevo acuerdo para incrementar el uso de inteligencia artificial de Google (AP/Julia Demaree Nikhinson)
Pentágono alcanzó un nuevo acuerdo para incrementar el uso de inteligencia artificial de Google (AP/Julia Demaree Nikhinson)

Tras esta crisis, OpenAI firmó un acuerdo con el gobierno estadounidense para que sus interfaces de IA se empleen en operaciones militares permitidas por la ley. Los contratos del Pentágono con proveedores de tecnología establecen el uso de IA solo bajo los marcos legales vigentes.

En 2018, Google abandonó el Proyecto Maven, un programa del Pentágono para integrar inteligencia artificial en operaciones con drones, tras presiones internas de empleados. Sin embargo, en los últimos años, la compañía ha reorientado su estrategia, reconstruyendo su negocio militar y compitiendo por contratos de computación en la nube para el sector de defensa.

(Con información de Associated Press y AFP)

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