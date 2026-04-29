El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

Jafaar Jackson en una escena de "Michael." (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

El director británico Dan Reed, responsable del documental Leaving Neverland, lanzó duras críticas contra el biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua y avalado por la familia Jackson. La polémica surge tras el estreno de Michael, que ha recaudado $219 millones en su primer fin de semana y presenta a Jackson como un hombre incomprendido cuya infancia fue arrebatada por un padre autoritario. Según Reed, la producción omite cualquier referencia a las denuncias públicas de abuso sexual infantil que salieron a la luz en los años noventa y dos mil, y concluye la historia antes de que surjan los primeros señalamientos. Reed sostiene que la película “crea una versión de los hechos que esencialmente retrata a Wade, James y otros que han acusado a Jackson de abuso sexual infantil como mentirosos sin decirlo expresamente”.

En Leaving Neverland, Wade Robson y James Safechuck relataron haber sido víctimas de abuso sexual infantil por parte de Michael Jackson cuando tenían siete y diez años. Reed recuerda que los testimonios incluyeron detalles gráficos sobre los supuestos actos cometidos por el artista, así como la manipulación emocional, el aislamiento de sus familias y la entrega de regalos costosos. El documental, presentado en el Festival de Sundance de 2019 bajo estricta seguridad, impactó profundamente al público y a sus protagonistas. “Por el final de la película de más de cuatro horas, no había un ojo seco en la sala”, detalla Reed sobre la recepción de la audiencia. Asegura que, para Robson y Safechuck, ese momento fue “catártico y validante”, pues, por primera vez, sentían que su historia era creída y tomada en serio. Reed también enfatiza que “Jackson había pagado millones a Jordan Chandler y Jason Francia, dos niños que lo acusaron de abuso sexual infantil, pero no pudo silenciar a Wade y James”.

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El cineasta británico fue categórico tras ver el biopic: “La primera parte de Michael como niño, eso podía creérmelo. Pero en cuanto llega el Jackson adulto, interpretado por su sobrino Jaafar, eso me rompió la burbuja. Pensé, es un gran bailarín, pero su actuación es muy rígida, y una de las razones es que no tenía mucho guion con el que trabajar. Se convierte en una figura de cera que interpreta canciones, pero no hay ningún atisbo de lo que hace que Jackson sea como es. Es una figura plástica, asexual, en la película”.

Wade Robson describe como "aterradora" la reacción de los fans y los medios tras denunciar a Michael Jackson, asegurando que recibió amenazas y ataques constantes (HBO/Max)

La omisión deliberada

Reed acusa a la película de distorsionar completamente el tema de la relación de Jackson con los niños: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”. Según Reed, el filme “sugiere que la relación de Jackson con los niños era completamente benigna y motivada solo por la filantropía”. Para Reed, la omisión no es casual. “El filme simplemente le da la vuelta a la verdad: blanco es negro, negro es blanco, y dos más dos son cinco. Ninguna de las personas que vea la película lo cuestionará, pero es una película imposible de tomar en serio como contranarrativa de Leaving Neverland”.

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El director sostiene que la producción evita abordar los aspectos clave: “Es bien sabido que Jackson pasaba mucho tiempo con pequeños compañeros varones, incluyendo llevarlos a su cama por la noche y cerrar la puerta. Eso es indiscutible. Y solo con eso, si alguien hace una denuncia, probablemente sea suficiente para condenarlo en un juicio por abuso sexual infantil. Pero con Jackson, nada de esto parece importar”.

Reed critica la explicación central de la película: “Nadie, ni la familia, ni el guionista, ni nadie más, ha dado una narrativa alternativa salvo: ‘No tuvo infancia, así que necesitaba pasar la noche solo con niños’, lo que no tiene ningún sentido”. El documentalista subraya que Robson y Safechuck “jamás recibieron un centavo” por contar su historia, ni han buscado acuerdos económicos. “Nunca han intentado negociar su silencio por dinero. El dinero lo ganan quienes están cerca de Jackson y quieren contar una narrativa distorsionada que los deshonra”, afirma Reed.

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(Universal Pictures)

Un juicio inminente

Sobre los procesos legales, Reed estima que un juicio podría producirse pronto: “Creo que sucederá el próximo año. Y si hay un juicio, habrá una avalancha de pruebas y testigos que contarán lo que Jackson hizo o lo que vieron que hizo a los niños”. Reed sostiene que la figura de Jackson ha adquirido un estatus de mito inalcanzable: “Jackson es un mito estadounidense, además de ser una persona real. Cuando eso ocurre, no importa quién fue realmente, porque la persona se transforma en algo que pertenece a la cultura. Se ha convertido en parte de la imaginación colectiva, y esta nunca puede incluir el hecho de que es un pedófilo. No es posible”.

Sobre la reacción de los fans y el entorno digital, Reed afirma haber sido víctima de “amenazas de muerte, campañas de acoso y suplantación de identidad”, muchas de ellas ejecutadas mediante cuentas falsas. A pesar de la presión, Reed insiste en que su propósito fue dar voz a las víctimas y que la responsabilidad de los narradores es “no contribuir a construir mitos que nieguen la experiencia de quienes denuncian abuso”. En palabras de Reed: “Alguien que ha hecho decenas de millones promoviendo una narrativa falsa sobre un hombre que es un pedófilo, eso es algo desagradable”, zanjaba mientras anticipaba una tercera entrega de su serie documental.

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