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Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra la región ucraniana de Sumy: al menos un muerto y 2 heridos

Un vocero militar ucraniano afirmó que las tropas rusas mantienen la presión a lo largo de distintos puntos de combate, adaptan estrategias y continúan los ataques pese a las bajas masivas registradas. El miércoles bombardearon el noreste del territorio ucraniano

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Uno de los edificios alcanzado por Rusia en Sumy
Uno de los edificios alcanzado por Rusia en Sumy

Un ataque con drones rusos durante la madrugada del miércoles en la región fronteriza de Sumy, al noreste de Ucrania, causó la muerte de una mujer, según reportaron el miércoles fuentes militares locales. Los ataques, “dirigidos deliberadamente contra edificios residenciales”, provocaron incendios de gran magnitud, informó en Telegram Oleg Grygorov, jefe de la administración militar regional.

Grygorov señaló que una residente de 60 años de uno de los edificios murió por intoxicación con monóxido de carbono. Los habitantes del inmueble afectado fueron evacuados y dos de ellos recibieron asistencia médica tras el incidente.

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Entre la tarde del martes y la noche del miércoles, el ejército ruso realizó ataques con drones en Kharkiv, que causaron una persona herida, un incendio en el estacionamiento de un supermercado y daños en varias viviendas, según informaron el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, y el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Synegubov.

Las explosiones de drones enemigos se registraron en los distritos de Nemyshlyansky, Osnovyansky y Slobidsky. En el distrito de Osnovyansky, un bombardeo provocó un incendio en el aparcamiento de un hipermercado. Terekhov informó que una persona resultó herida en el distrito de Nemyshlyansky, donde unas 10 casas particulares sufrieron daños tras el impacto de un dron contra un árbol, y en el distrito de Slobidsky, la detonación de un proyectil dañó ventanas de edificios de departamentos cercanos.

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Interior del apartamento dañado en un edificio alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania, 26 de febrero de 2026 (REUTERS/Archivo)
Interior del apartamento dañado en un edificio alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania, 26 de febrero de 2026 (REUTERS/Archivo)

Las fuerzas rusas mantienen ataques a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, pese a registrar bajas masivas y enfrentar dificultades para reemplazar a soldados muertos y heridos.

La situación es bastante inestable ahora mismo, porque los rusos intentan avanzar en todos los frentes, ajustando sus tácticas y cambiando la intensidad de las operaciones”, reconoció el portavoz de las Fuerzas Conjuntas ucranianas, Víktor Tregúbov, en declaraciones a la televisión pública.

El vocero destacó recientes operaciones rusas en el frente de Lymán, en el norte de la región de Donetsk, limítrofe con Kharkiv, y en Vovchansk (región de Kharkiv), cerca de la frontera rusa. También mencionó la presión sobre la localidad de Kúpiansk (en Kharkiv), donde las fuerzas rusas intentan avanzar a través de los conductos de gas. El funcionario indicó que algunos grupos rusos pierden hasta el 70% de su personal durante estas ofensivas.

Un dron ruso enredado sobre una carretera cubierta con una red antidrones en la ciudad fronteriza de Druzhkivka, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, 24 de abril de 2026 (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Un dron ruso enredado sobre una carretera cubierta con una red antidrones en la ciudad fronteriza de Druzhkivka, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, 24 de abril de 2026 (REUTERS/Serhii Korovainyi)

Las posiciones ucranianas al este del río Oskil, que cruza Kúpiansk, enfrentan complicaciones logísticas por los ataques rusos a los puentes de la zona. El Ejército ucraniano reconoció el viernes pasado problemas para suministrar recursos a sus tropas debido a estos bombardeos. El Kremlin había anunciado la toma de Kúpiansk a finales del año pasado, pero las fuerzas ucranianas resistieron el asedio a este nudo ferroviario estratégico.

Militares ucranianos señalaron que las tropas rusas buscan avanzar a través de bosques, aprovechando el aumento de vegetación tras el invierno. Este método se observó en el frente de Oleksandrivka, en la confluencia de las regiones de Donetsk, Dnipro y Zaporizhzhia, donde Ucrania reportó sus mayores avances desde 2023.

Rusia busca controlar el territorio de Donetsk que aún permanece bajo dominio ucraniano, equivalente a más del 20% de la región. El frente de Pokrovsk se convirtió el martes en el sector con mayor actividad en toda la línea de combate, según el Estado Mayor General ucraniano, que reportó más de cincuenta ataques rusos repelidos allí en las últimas 24 horas.

Militares ucranianos señalaron que las tropas rusas buscan avanzar a través de bosques, aprovechando el aumento de vegetación tras el invierno (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Militares ucranianos señalaron que las tropas rusas buscan avanzar a través de bosques, aprovechando el aumento de vegetación tras el invierno (REUTERS/Serhii Korovainyi)

Las fuerzas rusas también mantienen activo el frente en Sumy, región norteña fronteriza con Rusia. Tropas de Moscú controlan algunas zonas del lado ucraniano de la línea divisoria, y según el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, la frontera en dicha región es ahora un frente activo en casi toda su extensión. Rusia busca crear una zona de separación que distancie al ejército ucraniano de las primeras localidades rusas.

Ucrania estaría infligiendo hasta 35.000 bajas rusas al mes, según sus autoridades, gracias al uso de drones y otras tecnologías no tripuladas, cifra que el Kremlin enfrenta dificultades para reponer con nuevos reclutas voluntarios, una situación inédita desde el inicio del conflicto.

(Con información de EFE)

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