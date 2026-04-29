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Matt Damon y Ben Affleck rinden homenaje a Robin Williams: “Fue la persona que más impacto ha tenido en nuestras vidas profesionales”

Los dos intérpretes recibieron el ‘Robin Williams Legacy of Laughter Award’ y recordaron el apoyo del actor a la hora de interpretar ‘El indomable Will Hunting’

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Ben Affleck y Matt Damon recogieron el 'Robin Williams Legacy of Laughter Award' y rindieron tributo al mítico actor.
Ben Affleck y Matt Damon recogieron el 'Robin Williams Legacy of Laughter Award' y rindieron tributo al mítico actor.

En 1997, Matt Damon y Ben Affleck eran apenas unos desconocidos cuando sacudieron el panorama de cine con El indomable Will Hunting, película que habían escrito juntos y terminarían protagonizando a las órdenes del prestigioso director Gus Van Sant.

La película contaba la historia de Will (Damon), un joven rebelde, pero dotado de una inteligencia asombrosa, sobre todo para las matemáticas. La figura clave sería la de un profesor que, tras darse cuenta de sus grandes aptitudes, lo animaría a seguir adelante con su carrera académica. Este papel fue interpretado por Robin Williams y se convirtió en uno de los más celebrados de su larga trayectoria, en la que ya había ejercido de profesor en la mítica El club de los poetas muertos.

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En la edición de los Oscar de ese año, unos jovencísimos Matt Damon y Ben Affleck ganarían el Oscar al mejor guion original y Robin Williams, su primera y única estatuilla como mejor actor, en este caso de reparto.

Un premio que ha servido para rendirle tributo

Ahora, Matt Damon y Ben Affleck han recibido el Robin Williams Legacy of Laughter Award el pasado lunes, durante la gala “Revels & Revelations” realizada en la Bahía de San Francisco. El reconocimiento, otorgado por la ONG estadounidense está dedicado a la salud mental Bring Change to Mind, que instaurado por Glenn Close (gran amiga del intérprete), y fue entregado por la familia de Robin Williams —Zak, Zelda y Cody Williams—, cuya presencia coincidió con los 2,5 millones de dólares recaudados para la causa.

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El botín | Tráiler oficial | Netflix
Hace poco se unieron para 'coportagonizar' la película 'El botín' Folger/Netflix © 2025.

Damon evocó cómo su carrera y la de Affleck dieron un giro cuando Robin Williams aceptó protagonizar El indomable Will Hunting en 1997. “En el momento en que Robin leyó el guion y decidió hacerlo, todos nuestros problemas desaparecieron. El estudio tenía muchas objeciones, pero cuando Robin dijo: ‘No, me gusta el guion tal como está’, de inmediato respondieron: ‘A nosotros también nos encanta’”, relató el actor.

‘El indomable Will Hunting’ cambió sus vidas

Durante la ceremonia, en la que ambos usaron gorras de los San Francisco Giants en homenaje a la afición de Williams por el equipo, Affleck expresó: “Este reconocimiento es nuestra manera de agradecer a Robin, la persona que tuvo el impacto más profundo en nuestras vidas profesionales. Muchas de las metas que nos propusimos no habrían sido posibles sin él”.

Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck consiguieron ganar el Oscar por 'El indomable Will Hunting'
Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck consiguieron ganar el Oscar por 'El indomable Will Hunting'

La gala, que contó con figuras como Sarah Silverman, Chase Stokes y Chris Martin, conmemoró quince años de labor en salud mental de la institución e hizo un especial énfasis en la memoria de Williams, fallecido en 2014 a los sesenta y tres años.

Para Affleck, no es casual que El indomable Will Hunting trate sobre problemas de salud mental: “Robin seguramente estaría muy orgulloso de ser celebrado en este contexto”, puntualizó.

El clásico de 1997 se mantiene vigente a día de hoy

Lo cierto es que, a partir de ese momento, la carrera de ambos actores se disparó, convirtiéndose ambos en parte decisiva de la industria de cine de Hollywood. Robin Williams fallecería 20 años después de esta película, dejando tras de sí una de las trayectorias más queridas por el público y que más han impactado en el seno de la cultura popular contemporánea.

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