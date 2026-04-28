América Latina

El magnate Anant Ambani ofreció trasladar 80 hipopótamos colombianos a su reserva natural en la India

Una propuesta del heredero busca evitar la eutanasia anunciada por el gobierno colombiano, planteando la reubicación de los animales en un santuario privado tras la autorización oficial para su sacrificio

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- crédito Instituto Humboldt
Son 80 hipopótamos lo que la justicia colombiana quiere realizar la eutanasia- crédito Instituto Humboldt

El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

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Anant Ambani hace un gesto el día de su boda con Radhika Merchant en Bombay, India, el 12 de julio de 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo
Anant Ambani hace un gesto el día de su boda con Radhika Merchant en Bombay, India, el 12 de julio de 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo

Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país, luego de que cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta.

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Los hipopótamos de Pablo Escobar
Esta es la primera fotografía que existe de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia - crédito Édgar 'El Chino' Jiménez

A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.

A pesar de la controversia y las voces que defienden alternativas como la reubicación o la esterilización masiva, el Estado colombiano, apoyado en estudios técnicos y científicos, ha señalado que las opciones no letales han resultado insuficientes, poco viables o demasiado costosas en términos logísticos y financieros.

Hipopótamos nadando en la laguna del parque Hacienda Nápoles, antigua finca privada del narcotraficante Pablo Escobar, quien importó tres hipopótamos hembras y un macho hace décadas, en Puerto Triunfo (Colombia). (Foto AP/Fernando Vergara, archivo)
Hipopótamos nadando en la laguna del parque Hacienda Nápoles, antigua finca privada del narcotraficante Pablo Escobar, quien importó tres hipopótamos hembras y un macho hace décadas, en Puerto Triunfo (Colombia). (Foto AP/Fernando Vergara, archivo)

La decisión llegó después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos, según afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”, afirmó Ambani en un comunicado.

Una imagen satelital muestra el centro de vida silvestre Vantara, administrado por el brazo filantrópico de Reliance Industries, la empresa del magnate Mukesh Ambani, en Jamnagar, Gujarat, India, el 3 de mayo de 2025. Maxar Technologies/Handout vía REUTERS
Una imagen satelital muestra el centro de vida silvestre Vantara, administrado por el brazo filantrópico de Reliance Industries, la empresa del magnate Mukesh Ambani, en Jamnagar, Gujarat, India, el 3 de mayo de 2025. Maxar Technologies/Handout vía REUTERS

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.

(con información de EFE)

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