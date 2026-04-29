El nuevo líder de Hungría realizará su primera visita oficial a los jefes de la UE en Bruselas tras su victoria en las elecciones

El ganador de las elecciones Peter Magyar habla durante una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, el 20 de abril de 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Peter Magyar, recientemente electo nuevo primer ministro de Hungría, será protagonista este miércoles en su primera visita oficial a los jefes de la Unión Europea en Bruselas tras su victoria en los comicios nacionales, con el objetivo de dejar atrás el extenso periodo del nacionalista Viktor Orbán, de más de 15 años al mando del país.

El nuevo líder busca inaugurar una etapa de cooperación con las instituciones europeas, que podría comenzar con la liberación de miles de millones de euros en fondos destinados a Budapest.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el triunfo de Magyar y afirmó que su llegada hace que el bloque sea “más fuerte y más unido”. Los dirigentes de la UE destacaron que la victoria del conservador pone fin a los 16 años de un gobierno húngaro aliado de Moscú y crítico constante de Bruselas.

Aunque Magyar asumirá el cargo el próximo mes, su equipo ya mantuvo dos rondas de conversaciones con altos funcionarios europeos para reintegrar a Hungría al núcleo del bloque, tras años de disputas que paralizaron iniciativas clave, entre ellas el rechazo a desembolsos para Ucrania, que se defiende de la invasión rusa. “Nunca habíamos visto tal nivel de compromiso por parte de un gobierno que ni siquiera ha asumido el cargo”, señaló a la agencia AFP el eurodiputado Daniel Freund.

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Durante la jornada, Magyar se reunirá con von der Leyen y con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en un esfuerzo por avanzar en la agenda de reformas que Bruselas exige. El nuevo gobierno húngaro busca lograr la liberación de unos 18.000 millones de euros en fondos congelados durante la gestión de Orbán debido a preocupaciones sobre el estado de derecho.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante la rueda de prensa de apertura de la reunión del comité ejecutivo del grupo parlamentario CDU/CSU en Berlín, Alemania. 27 de abril de 2026 (REUTERS/Annegret Hilse)

Magyar subrayó la urgencia de las reformas, ya que Hungría dispone hasta finales de agosto para concretarlas y así asegurar otros 10.000 millones de euros en fondos de recuperación, cuyo plazo expira en esa fecha.

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Funcionarios de la UE consideran que la supermayoría parlamentaria obtenida por Magyar facilitará la aprobación de las leyes necesarias. “Queremos colaborar de forma muy estructurada y específica con el nuevo gobierno húngaro para asegurarnos de que, en la fase más temprana posible, se tomen todas las medidas necesarias”, declaró el portavoz comunitario Olof Gill.

Entre las primeras medidas que Bruselas podría aprobar figura un préstamo preferencial de 16.000 millones de euros para defensa, bloqueado durante el enfrentamiento con Orbán antes de las elecciones.

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Mientras Bruselas define las reformas que exige a Hungría, los líderes de la Unión Europea también plantean un nuevo enfoque respecto a Ucrania. La derrota de Viktor Orbán ya permitió destrabar algunos de los principales puntos de conflicto en el bloque. La semana pasada, la UE aprobó un préstamo considerable para Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, medidas que Hungría había bloqueado durante meses bajo el anterior gobierno.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Europa Press/Archivo)

Ahora, los socios europeos esperan que Peter Magyar libere los fondos de la UE destinados a armar a Ucrania, que llevan años retenidos, y que retire el veto húngaro que impide a Kiev avanzar en su proceso de adhesión al bloque. Los funcionarios comunitarios sostienen que Ucrania merece progresar, aunque reconocen que las principales potencias de la UE no tienen intención de acelerar una integración completa en el corto plazo.

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En Bruselas, confían en que Magyar, quien trabajó bajo la órbita de Orbán antes de distanciarse, marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Hungría y la UE. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de observar hechos concretos antes de celebrar cambios profundos. “Por ahora, habrá que esperar y ver”, resumió un diplomático de la UE bajo anonimato, y agregó que esa percepción podría modificarse si se confirman las señales positivas enviadas por el nuevo gobierno húngaro.

(Con información de AFP)

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