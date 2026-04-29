Laura Dern se suma a ‘The White Lotus’ tras la salida de Helena Bonham Carter

The White Lotus ficha a Laura Dern para su cuarta temporada en Francia. (Reuters)

The White Lotus incorporó a Laura Dern a su cuarta temporada, en reemplazo de Helena Bonham Carter, quien dejó el proyecto recientemente. La producción, creada por Mike White para HBO, se encuentra actualmente en rodaje en Francia.

De acuerdo con información difundida por la cadena, la salida de Bonham Carter se produjo después de que comenzara la filmación de la nueva temporada.

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Según el comunicado, el personaje inicialmente desarrollado para la actriz “no se alineó una vez en el set”, lo que llevó a una revisión del papel y a la decisión de realizar un nuevo proceso de selección.

Laura Dern asumirá un personaje de nueva creación, el cual está siendo desarrollado específicamente para ella por Mike White.

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Laura Dern no asumirá el mismo personaje que Helena Boham Carter. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz mantiene una relación profesional previa con el creador de la serie, con quien trabajó en la película Year of the Dog (2007), escrita y dirigida por White, y en la serie Enlightened (2011-2013), proyecto que ambos co-crearon y en el que Dern tuvo un papel protagónico.

Aunque esta será su primera participación acreditada en The White Lotus, Dern ya había tenido una intervención previa en la producción.

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En la segunda temporada, realizada en Italia, participó con un cameo de voz no acreditado en el papel de Abby, personaje vinculado a la trama de Dominic Di Grasso.

La incorporación de Dern se produce en una etapa avanzada de la preproducción y el inicio del rodaje de la cuarta temporada, que seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de un hotel ficticio durante una semana.

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La cuarta temporada mantendrá la dinámica de seguir las vidas de los huéspedes del hotel.

En esta ocasión, la historia se desarrolla en el contexto del Festival de Cine de Cannes, evento que forma parte del eje narrativo de la temporada.

El elenco confirmado para esta nueva entrega incluye a Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chris Messina, Ari Graynor, Alexander Ludwig y Nadia Tereszkiewicz.

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También se suman actores como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Perez y Sandra Bernhard, conformando un reparto amplio que continúa la estructura coral característica de la serie.

La producción se lleva a cabo en distintas locaciones del sur de Francia, particularmente en la región de la Costa Azul.

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“The White Lotus 4″ se está filmando en el sur de Francia. (HBO)

Entre los espacios utilizados se encuentran el hotel Airelles Château de la Messardière, en Saint-Tropez, que en la ficción será presentado como el White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez en Cannes, que funcionará como otro de los escenarios principales.

Además, se han contemplado rodajes en Mónaco y París, aunque la trama se concentra principalmente en la Riviera francesa.

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La serie, escrita y dirigida por Mike White, mantiene el mismo equipo de producción ejecutiva encabezado por White, David Bernad y Mark Kamine.

La reorganización del elenco tras la salida de Bonham Carter implicó ajustes en el calendario de filmación, aunque el rodaje ha continuado en las locaciones previstas.

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Tras la salida de Helena Bonham Carter de 'The White Lotus' hubo un reajuste en el calendario de grabaciones.

La relación profesional entre Dern y HBO se extiende a varios proyectos previos, entre ellos la serie Big Little Lies, por la que recibió premios Emmy y Globos de Oro. También ha participado en producciones como Recount y Enlightened, ambas reconocidas en circuitos de premios.

En cuanto a sus trabajos más recientes, la actriz participó en proyectos cinematográficos como Jay Kelly y Is This Thing On?, además de la serie Palm Royale, en la que también se desempeñó como productora ejecutiva. Entre sus próximos proyectos se encuentra la película Peaked, dirigida por Molly Gordon.