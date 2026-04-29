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Agobiada por la guerra en Ucrania, Rusia no exhibirá material militar en el Desfile de la Victoria

El Kremlin negó el martes una posible cancelación del evento con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi y luego anunció la ausencia de armamento pesado

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Una vista general muestra la Plaza Roja durante el desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia, 9 de mayo de 2025 (REUTERS/Archivo)
Una vista general muestra la Plaza Roja durante el desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia, 9 de mayo de 2025 (REUTERS/Archivo)

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, que conmemora los 81 años de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, no contará con la exhibición de material militar.

Tradicionalmente, el evento se caracteriza por grandes demostraciones del poderío de las fuerzas armadas rusas, debilitado tras más de cuatro años de guerra en el territorio ucraniano.

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Según el comunicado oficial, varias escuelas militares, cuerpos de cadetes y la columna de material militar no participarán este año debido a “la actual situación operativa”.

La cartera confirmó que representantes de todas las ramas de las fuerzas armadas estarán presentes, junto con la proyección de videos de soldados en la zona de la “operación militar especial”, en referencia a la guerra en Ucrania.

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El programa del desfile incluye acrobacias aéreas con cazas y aeronaves de última generación. “Durante el segmento de aviación del desfile, aviones de los equipos rusos de exhibición acrobática sobrevolarán la Plaza Roja y, al concluir el desfile, pilotos de aviones de ataque a tierra Su-25 pintarán el cielo de Moscú con los colores de la bandera de la Federación Rusa”, detalló el ministerio.

Desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, el pasado 9 mayo de 2025 (REUTERS/Anton Vaganov)
Desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, el pasado 9 mayo de 2025 (REUTERS/Anton Vaganov)

En la edición anterior, más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, presenciaron un despliegue militar que incluyó a soldados que combatieron en Ucrania y la presentación de tanques y drones.

La Segunda Guerra Mundial, denominada en Rusia como la Gran Guerra Patriótica, es un elemento central en la narrativa oficial del gobierno del presidente Vladimir Putin. El líder ruso recurrió a la victoria sobre los nazis para justificar la ofensiva contra Ucrania, calificando a las autoridades de Kiev como “neonazis”.

Kiev y gobiernos occidentales rechazan esa justificación, señalando que la campaña rusa constituye una apropiación ilegal de territorio, la cual provocó la muerte de miles de civiles.

En el último mes del conflicto, Ucrania derribó más de 33.000 drones rusos de distintos tipos, la cifra mensual más alta desde el inicio de la invasión a gran escala. El país desarrolló tecnología avanzada y probada en combate, considerada fundamental para contener al Ejército ruso y que despertó interés militar internacional por la guerra en Medio Oriente.

Un instructor de la compañía ucraniana General Cherry muestra el funcionamiento de un dron interceptor antiaéreo en la región de Kiev, el 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)
Un instructor de la compañía ucraniana General Cherry muestra el funcionamiento de un dron interceptor antiaéreo en la región de Kiev, el 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)

Según el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, vehículos nos tripulados de ataque de largo alcance desarrollados en territorio nacional impactaron por tercera vez en menos de dos semanas una refinería y una terminal petrolera rusas en el mar Negro, lo que llevó a evacuaciones preventivas de la población local.

Funcionarios ucranianos aseguran que países de Medio Oriente y del Golfo buscan ahora adquirir drones interceptores como parte de sistemas integrales de defensa aérea, ante el contexto bélico con Irán.

Ucrania incrementó la producción de drones interceptores para contrarrestar los ataques aéreos rusos y creó un nuevo comando dentro de la fuerza aérea con el objetivo de fortalecer sus capacidades, según el titular Defensa en una publicación en Telegram.

La cartera reportó que las capacidades ofensivas del país mejoraron, lo que permitió a sus fuerzas duplicar el alcance de sus ataques en profundidad desde el comienzo de la invasión. En ese momento, el alcance máximo era de unos 630 kilómetros, mientras que actualmente pueden atacar objetivos a 1.750 kilómetros tras las líneas enemigas.

Un militar de la unidad de defensa aérea de la 24.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania prepara un dron interceptor FPV P1-Sun para su lanzamiento cerca del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Un militar de la unidad de defensa aérea de la 24.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania prepara un dron interceptor FPV P1-Sun para su lanzamiento cerca del frente, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Donetsk (REUTERS/Serhii Korovainyi)

Esta expansión en el alcance permitió a Ucrania bombardear infraestructuras petroleras rusas, consideradas fuentes clave de ingresos para el esfuerzo bélico de Moscú, así como plantas de fabricación que abastecen a las fuerzas armadas rusas.

La guerra en Ucrania consume vastos recursos y dejó cientos de miles de víctimas. Los esfuerzos diplomáticos trilaterales para resolver el conflicto permanecen estancados desde el inicio de la guerra entre EEUU, Israel e Irán.

(Con información de AFP y Associated Press)

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