Panamá

En Panamá se han colocado hasta el momento 131,774 dosis de vacunas, dentro del programa “métele un gol al sarampión”

La jornada de vacunación busca proteger a más de 250 mil personas en todo el país, desde niños hasta los adultos mayores

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La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud mantienen una jornada intensiva de vacunación a nivel nacional. EFE/Bienvenido Velasco
La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud mantienen una jornada intensiva de vacunación a nivel nacional. EFE/Bienvenido Velasco

En Panamá se han colocado hasta el momento 131,774 dosis de vacunas del esquema nacional de vacunación, lo que según las autoridades es una prueba de la preocupación de los panameños ante el resurgimiento de enfermedades que se creían superadas.

Bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos. Métele un gol al sarampión por la SELE del futuro”, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) han desplegado una jornada intensiva de vacunación a nivel nacional.

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El programa incluye la movilización de equipos de enfermería, promoción y comunicación social por aire, mar y tierra, con el objetivo de alcanzar a la población residente a lo largo y ancho del país, para de esta manera garantizar el acceso equitativo a las vacunas.

El objetivo es aumentar la cobertura de vacunación, fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el primer nivel de atención, manifestó el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo.

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Durante esta semana se ha priorizado la aplicación de las 25 vacunas del esquema nacional, especialmente en grupos de riesgo, y se ha llegado a áreas comarcales, de difícil acceso y poblaciones migrantes.

Fortalecen el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el primer nivel de atención. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo
Fortalecen el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el primer nivel de atención. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Igualmente, se han habilitado centros de vacunación para los aficionados que acompañarán a la selección nacional de fútbol en su participación en la próxima Copa Mundial de Fútbol, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

A estos aficionados se les ofrece no solo la vacuna contra el sarampión, sino todas las pendientes, según el esquema de vacunación.

Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), manifestó por su parte que desde el 23 de abril hasta la fecha se han aplicado 131, 774 dosis de vacuna del esquema nacional de vacunación, lo que demuestra una gran acogida por parte de la población.

Explicó que esta estrategia tiene como propósito principal aumentar la cobertura de vacunación, especialmente en poblaciones no vacunadas o con esquemas incompletos, priorizando la vacunación contra la influenza, el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, y la protección de grupos vulnerables como niños, embrazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, población indígena y migrantes.

Los funcionarios del Ministerio de Salud reiteraron que la vacunación es una decisión que salva vidas, además de ser una responsabilidad compartida.

El sarampión avanza en algunos países de la región, por lo que urge estar vacunados, afirman las autoridades de Salud.
El sarampión avanza en algunos países de la región, por lo que urge estar vacunados, afirman las autoridades de Salud.

Del 23 al 30 de abril, Panamá se une a la celebración de la 24.ª edición de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 15ª Semana Mundial de Inmunización, lideradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por otra parte, se informó que tan solo en 21 días de su apertura, el Centro de Citopatología Diagnóstica ha procesado 2,577 citologías, de las cuales aproximadamente 2,300 correspondían a pruebas acumuladas con retrasos de hasta seis meses.

Este avance ha permitido iniciar la reducción de la mora nacional, estimada entre 15,000 y 20,000 citologías pendientes, las cuales se proyecta procesar en los próximos 90 días.

Destacó el ministro que se desplegarán equipos de salud en comunidades, incluyendo áreas de difícil acceso, para educar sobre la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la cobertura de atención.

Actualmente, las citologías que se realizan en el país están siendo procesadas el mismo día, marcando un cambio significativo en la eficiencia del sistema diagnóstico.

Como resultado del análisis realizado, se han identificado casos con lesiones de bajo y alto grado, incluyendo nueve diagnósticos positivos por Virus del Papiloma Humano, lo que evidencia la importancia de fortalecer la detección temprana para garantizar tratamientos oportunos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

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