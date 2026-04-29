Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

El Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 13-2026, que exime del Impuesto Sobre la Renta a quienes reciben el salario mínimo legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes el Decreto 13-2026, que exime del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes perciben el salario mínimo, una medida destinada a aliviar la carga fiscal de miles de familias en el país. La iniciativa, que recibió el respaldo de 124 diputados, modifica la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012) y busca que el aumento salarial decretado recientemente llegue íntegro al bolsillo de los trabajadores, según informa el sitio web de la Asamblea.

De acuerdo con el Congreso guatemalteco, la nueva legislación establece una exención automática para el salario mínimo legal vigente, de tal forma que los ingresos de quienes dependen exclusivamente de este nivel salarial queden protegidos de retenciones fiscales. Según lo aprobado, los recursos percibidos por este segmento de la población se destinan principalmente a cubrir la canasta básica y servicios esenciales, lo que refuerza el argumento de la reforma.

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Para el ciclo fiscal 2026, la ley introduce una deducción extraordinaria de Q3,024 (USD 0.40) para las rentas del trabajo en relación de dependencia, que pueden aplicar los trabajadores sin necesidad de comprobación alguna. Esta deducción especial será considerada en la proyección anual de ingresos a cargo del empleador, según explicó el Congreso de la República. Además, el monto podrá actualizarse cada año en caso de que el Ejecutivo disponga un nuevo ajuste al salario mínimo.

La reforma fue respaldada por 124 votos y garantiza que los aumentos futuros del salario mínimo queden automáticamente libres de ISR. (Cortesía: Ó)

El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente de la Junta Directiva, destacó la importancia del decreto, puntualizando que “sin importar cuánto se incremente el salario mínimo, el ingreso de los trabajadores estará exento del pago del ISR”. Esta declaración, recogida por el propio Congreso de la República de Guatemala, enfatiza la protección al poder adquisitivo de los asalariados frente a los cambios en la política salarial.

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Por otra parte, el legislador Julio Héctor Estrada detalló el mecanismo de devolución previsto en la normativa. Según precisó, el artículo 4 del decreto permite deducir el monto correspondiente desde enero hasta la entrada en vigor de la ley, de manera que los trabajadores podrán recibir en enero de 2027 la devolución de impuestos y retenciones adicionales realizadas por los empleadores. Estrada remarcó que “el beneficio es inmediato y dirigido a las personas que más lo necesitan”, a la vez que resaltó el objetivo de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo.

Reforma tributaria garantiza equidad y protección del ingreso real ante aumentos al salario mínimo

El Congreso de Guatemala resaltó que la reforma restablece la equidad y la coherencia en el sistema tributario para los trabajadores en relación de dependencia, corrigiendo efectos derivados del reciente incremento al salario mínimo autorizado por el Organismo Ejecutivo.

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Diputados defendieron la medida como un mecanismo responsable, justo y vital para proteger a la población asalariada y fomentar un sistema fiscal progresivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo estipulado, la deducción extraordinaria se actualizará cada año junto con los ajustes al salario mínimo, garantizando que el beneficio se mantenga vigente.

La aprobación de este decreto representa un alivio fiscal para quienes perciben el salario mínimo en Guatemala, asegurando que los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo no se vean absorbidos por retenciones tributarias y reforzando la protección de los ingresos destinados al consumo esencial de las familias.

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