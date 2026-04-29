Honduras alcanza récord histórico en reservas internacionales con más de 11,300 millones de dólares

El aumento en la asignación de divisas busca dinamizar la economía nacional. (FOTO: SDE Honduras)

Las reservas internacionales de Honduras alcanzaron un nuevo máximo histórico al superar los 11.300 millones de dólares, en un escenario de transformaciones dentro de la política monetaria y el mercado cambiario.

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, confirmó el dato y subrayó la fortaleza de los activos externos del país, situando el registro en una cifra sin precedentes.

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“Tenemos unas reservas internacionales fuertes que han llegado a la cifra histórica de más de 11 mil 300 millones de dólares”, aseguró Lagos durante la presentación del Programa Monetario 2026. El funcionario consideró que este indicador refuerza la posición de Honduras frente a posibles escenarios de volatilidad en los mercados internacionales.

El crecimiento reportado por el BCH consolida la percepción de solidez financiera y amplía el margen de maniobra para la autoridad monetaria, en un contexto donde el acceso a dólares ha sido un factor clave para la actividad empresarial y el comercio exterior.

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Las reservas son clave para enfrentar escenarios de crisis económica. (FOTO: El Cronista)

El Programa Monetario 2026 marca la hoja de ruta de la gestión económica para los próximos años y contempla acciones dirigidas a mejorar el acceso a divisas y fortalecer el funcionamiento del mercado cambiario.

Entre los puntos destacados, el Banco Central aumentó la asignación de divisas, decisión orientada a impulsar la economía y facilitar operaciones del sector productivo. Esta medida responde a las demandas crecientes de los agentes económicos y busca evitar tensiones en el sistema financiero.

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Lagos explicó que la entidad monetaria mantendrá una evaluación constante de la Tasa de Política Monetaria (TPM), un instrumento central para el control de la inflación y la estabilidad de precios.

La revisión de la TPM permite ajustar las condiciones financieras según el desempeño económico, lo cual resulta esencial para anticipar y mitigar presiones inflacionarias o desequilibrios en la balanza de pagos.

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Durante su intervención, Roberto Lagos abordó los retos de la política monetaria en Honduras. (FOTO: TNH)

El programa también incluye modificaciones en el sistema de subasta de divisas, con el objetivo de lograr un proceso más eficiente y transparente en la asignación de dólares.

El BCH busca evitar distorsiones que en el pasado afectaron la disponibilidad de divisas y presionaron las reservas internacionales.

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“Las medidas buscan garantizar mayor certidumbre en la asignación de dólares, mediante la flexibilización de algunos procesos en la subasta cambiaria y la optimización de la disponibilidad de divisas en el sistema financiero”, detalló Lagos al presentar las nuevas directrices.

Durante su intervención, el titular del Banco Central recordó episodios recientes que incidieron en la dinámica de las reservas internacionales.

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Hizo alusión a lo ocurrido en 2022, cuando la combinación de un tipo de cambio prácticamente fijo y la ausencia de ajustes en la política monetaria favoreció la salida de capitales y una caída en los activos externos.

“Podemos caer en los mismos errores. Si repasamos lo que ocurrió en el año 2022, no se movió la TPM, se dejó un tipo de cambio básicamente fijo, tuvimos salida de capitales. Se presionaron las reservas, las reservas internacionales cayeron”, advirtió.

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El presidente del BCH, Roberto Lagos destacó la solidez de los indicadores macroeconómicos de Honduras. (FOTO: Confidencial HN)

El análisis de especialistas en economía destaca que el nivel actual de reservas otorga a Honduras una capacidad de respuesta sólida ante fluctuaciones del mercado internacional.

Sin embargo, advierten que la sostenibilidad de este indicador dependerá del comportamiento de las exportaciones, las remesas familiares y la salud del sistema financiero.

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El incremento de las reservas también puede favorecer la percepción de riesgo país, situación que facilitaría el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables para el Estado y el sector privado.

El récord alcanzado por las reservas internacionales refleja tanto la gestión económica como la dinámica de los flujos externos, en particular las remesas y exportaciones, que continúan representando un soporte fundamental para la economía hondureña.

Las autoridades monetarias de Honduras insisten en la importancia de seguir con una política adaptativa y flexible, capaz de responder a los retos del entorno internacional y preservar los equilibrios internos.