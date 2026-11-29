En Argentina, las elecciones presidenciales son mucho más que una competencia entre candidatos (Foto: EFE)

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La volatilidad electoral argentina no responde solamente a la incertidumbre sobre quién gobernará, sino también al temor de que cambien nuevamente las reglas económicas. Para el sector empresarial, la estabilidad institucional es tan importante como la rentabilidad: sin previsibilidad, el capital espera, la inversión se posterga y el crecimiento pierde horizonte.

En Argentina, las elecciones presidenciales son mucho más que una competencia entre candidatos. Son, con frecuencia, un momento de revisión de las expectativas económicas, financieras y cambiarias.

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Mientras que en buena parte de las economías desarrolladas y en países vecinos como Chile y Uruguay un cambio de gobierno suele implicar modificaciones en las prioridades de gestión, en Argentina puede significar un cambio profundo en las reglas de juego.

Las elecciones son, con frecuencia, un momento de revisión de las expectativas económicas, financieras y cambiarias

La diferencia es sustancial. En nuestro país, los mercados no solamente intentan anticipar quién ganará las elecciones, sino también qué sucederá con el tipo de cambio, los controles de capitales, la política monetaria, los impuestos, los contratos, los subsidios y la relación con los acreedores. Se intenta anticipar si el modelo económico vigente tendrá continuidad o será reemplazado por otro de características diferentes.

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Esta incertidumbre tiene una explicación histórica. Décadas de inflación, devaluaciones, defaults, cambios regulatorios, restricciones cambiarias y modificaciones abruptas de las reglas construyeron una memoria económica colectiva. Los agentes aprendieron que un resultado electoral puede modificar sustancialmente el valor de sus activos y las condiciones en las que desarrollan sus negocios.

Los mercados no solamente intentan anticipar quién ganará las elecciones, sino también qué sucederá con el tipo de cambio, los controles de capitales, la política monetaria, los impuestos

Por eso, ante la posibilidad de un cambio de orientación política, muchas empresas y ahorristas reaccionan anticipadamente: dolarizan posiciones, postergan inversiones, reducen exposición al riesgo local o esperan definiciones antes de comprometer capital.

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La volatilidad no es únicamente una reacción a los resultados electorales: también es consecuencia de la falta de credibilidad acumulada.

El costo electoral medido en tipo de cambio

Un trabajo de Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky, investigadores vinculados a Ucema y la Universidad de Texas en El Paso, analizó precisamente este fenómeno a partir de las PASO de 2019. Los autores muestran cómo la inesperada diferencia electoral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri modificó abruptamente las expectativas sobre el régimen económico futuro. Su investigación estima que cambios de entre 7 y 16 puntos porcentuales en la probabilidad percibida de un cambio de régimen pueden provocar movimientos del 10% en el tipo de cambio real. El resultado ilustra hasta qué punto la incertidumbre política puede convertirse en incertidumbre cambiaria.

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El Banco Central de la República Argentina reconoció en sus informes de estabilidad financiera de 2019 que la incertidumbre electoral había deteriorado las condiciones de los mercados (Foto: Reuters)

El propio Banco Central de la República Argentina reconoció en sus informes de estabilidad financiera de 2019 que la incertidumbre electoral había deteriorado las condiciones de los mercados, incrementando la volatilidad de los activos y del tipo de cambio.

Pero el problema va mucho más allá de las cotizaciones financieras. La volatilidad afecta una variable central para el desarrollo: la inversión productiva.

Una empresa que evalúa construir una fábrica, ampliar su capacidad instalada, contratar personal o desarrollar un nuevo mercado necesita proyectar costos, impuestos, financiamiento y rentabilidad a varios años. No alcanza con que el negocio sea rentable hoy. También necesita estimar cuáles serán las reglas mañana.

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La volatilidad afecta una variable central para el desarrollo: la inversión productiva

Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, aportó una de las explicaciones más influyentes para este fenómeno. Su crítica a la evaluación tradicional de las políticas económicas sostiene que las personas y las empresas modifican sus decisiones cuando cambian las reglas y sus expectativas sobre el futuro. Una política no puede analizarse ignorando cómo reaccionan quienes deben tomar decisiones económicas.

En términos empresariales, esto significa que la inversión no depende solamente de la rentabilidad esperada, sino también de la confianza en que las condiciones que permiten obtenerla seguirán vigentes.

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Douglass North, también Premio Nobel de Economía, aportó otra dimensión fundamental: las instituciones constituyen las reglas formales e informales que organizan la actividad económica. Cuando esas reglas son previsibles, disminuyen los costos de transacción y aumentan los incentivos para invertir, innovar y producir. Cuando son inestables, las empresas destinan recursos a protegerse de la incertidumbre en lugar de utilizarlos para generar valor.

Milton Friedman destacó "La importancia de la estabilidad monetaria y de un sistema de precios que transmita información confiable"

Milton Friedman, por su parte, destacó la importancia de la estabilidad monetaria y de un sistema de precios que transmita información confiable. En una economía con inflación elevada y cambios permanentes de precios relativos, las decisiones de producción, ahorro e inversión se vuelven mucho más difíciles.

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En Argentina, cada elección parece abrir nuevamente la discusión sobre las reglas fundamentales de funcionamiento de la economía.

La paradoja: sociedad que quiere estabilidad y rechaza las reformas

Existe, sin embargo, otra paradoja central: la sociedad quiere estabilidad, pero muchas veces rechaza los cambios necesarios para alcanzarla.

La economía del comportamiento ofrece algunas respuestas. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y Amos Tversky demostraron mediante la teoría prospectiva que las personas suelen experimentar las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias equivalentes. Esto ayuda a comprender por qué las reformas estructurales generan resistencia: sus costos suelen ser inmediatos y visibles, mientras que sus beneficios aparecen gradualmente y se distribuyen en el tiempo.

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Reducir subsidios, ordenar las cuentas públicas, reformar sistemas tributarios, modificar regulaciones o corregir distorsiones económicas puede implicar costos transitorios en ingresos, empleo y actividad. Aunque esas medidas puedan contribuir a una economía más sostenible, quienes enfrentan sus consecuencias inmediatas tienen fuertes incentivos para resistirlas.

Un programa que no puede sostenerse políticamente tampoco puede ofrecer estabilidad duradera

El desafío político consiste, entonces, en construir reformas que sean económicamente consistentes, socialmente sostenibles y capaces de generar confianza en su continuidad. Un programa que no puede sostenerse políticamente tampoco puede ofrecer estabilidad duradera.

Argentina necesita comprender que la estabilidad no es sinónimo de inmovilidad, ni significa que un gobierno no pueda modificar políticas públicas. Significa que los cambios deben producirse dentro de instituciones confiables, con reglas conocidas y sin alterar arbitrariamente las condiciones sobre las cuales se toman decisiones de inversión.

El equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria, la previsibilidad tributaria, la seguridad jurídica y la continuidad de las instituciones no deberían ser patrimonio de un partido ni de una administración. Deberían constituir acuerdos básicos de funcionamiento económico.

Qué condiciones institucionales permitirán que una empresa pueda invertir hoy pensando en los próximos 10 o 15 años

La discusión de fondo no debería ser qué modelo prevalecerá durante los próximos cuatro años, sino qué condiciones institucionales permitirán que una empresa pueda invertir hoy pensando en los próximos 10 o 15 años.

Porque una economía puede recuperarse de una mala elección, de una crisis internacional o de un período de bajo crecimiento. Lo que resulta mucho más difícil es crecer sostenidamente cuando cada elección vuelve a poner en duda las reglas del juego.

La inversión necesita rentabilidad, pero también necesita previsibilidad. Y la estabilidad económica no se construye cuando termina una elección: se construye cuando sus resultados dejan de representar una amenaza para las reglas fundamentales de la economía

El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market