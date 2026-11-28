Una ilustración conceptual expone el uso de un centro comercial privado en Asunción para sortear trabas de intercambio entre Taiwán y el Mercosur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, ante la prensa internacional encendieron una alarma incómoda pero necesaria en el Cono Sur. Con crudeza poco habitual en la diplomacia asiática, el canciller señaló las restricciones políticas y administrativas que enfrenta Taipéi para estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y educativos en Argentina, Bolivia y Uruguay. Detrás de esas trabas, apuntó Lin, opera la presión constante de la República Popular China para aislar cualquier iniciativa que roce a la isla, incluso cuando se trata de cooperación estrictamente privada.

El diagnóstico deja al descubierto una contradicción profunda en la política exterior de las democracias sudamericanas. En el plano discursivo, gobiernos como los de Buenos Aires y Montevideo reivindican la apertura económica, la atracción de inversiones de alto valor agregado y la inserción inteligente en las cadenas globales. Sin embargo, en la práctica, el temor a represalias comerciales de Beijing termina funcionando como un veto silencioso que priva a sus propios sectores productivos de acceder a uno de los ecosistemas tecnológicos más sofisticados del planeta.

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El derecho a comerciar con democracias formales

El punto de partida de este debate no es ideológico, sino elemental: los países soberanos deben ser libres para comerciar, invertir y cooperar con todos aquellos mercados que operen bajo reglas formales, transparentes y democráticas.

Taiwán no es una jurisdicción opaca ni un actor marginal. Es una democracia consolidada, con plena seguridad jurídica, respeto estricto a la propiedad intelectual y un liderazgo indiscutido en industrias críticas como los semiconductores, la inteligencia artificial aplicada, la biotecnología y la agroindustria de precisión.

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Los números ilustran el potencial desaprovechado de esa complementariedad. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Finanzas de Taiwán, el intercambio comercial bilateral entre la isla y el Mercosur osciló en la última década entre los 3.500 y los 5.200 millones de dólares anuales, alcanzando los 2.470 millones de dólares solo en el primer semestre de 2026. La estructura de ese comercio refleja un encaje perfecto: mientras el bloque sudamericano abastece a Taiwán de materias primas agroindustriales y minerales —con el dato revelador de que, gracias al acuerdo arancelario vigente, Paraguay superó a Argentina como segundo socio comercial de Taipéi en el bloque tras disparar un 70% sus exportaciones, consolidándose como su segundo proveedor mundial de carne bovina congelada—, casi el 28% de los envíos taiwaneses hacia el Mercosur corresponden a circuitos integrados y componentes electrónicos de alta tecnología. Hoy, más del 80% de ese flujo tecnológico se concentra en Brasil, dejando a Uruguay y Argentina al margen de una corriente comercial en plena expansión.

Lin Chia-lung, ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán

Aceptar el principio diplomático de “una sola China” —que mantiene las relaciones oficiales con Beijing— no obliga a ningún Estado democrático a renunciar a los vínculos económicos, culturales o empresariales con Taipéi. De hecho, Estados Unidos, la Unión Europea y las principales economías de Asia-Pacífico sostienen robustas oficinas comerciales y cámaras empresariales con Taiwán sin romper sus lazos formales con el gobierno de Xi Jinping. Lo que ocurre en el Río de la Plata no es prudencia diplomática: es autocensura económica.

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El mapa real de la parálisis en el Cono Sur

Lo que Lin Chia-lung describió en sus declaraciones se refleja en una arquitectura institucional hoy fragmentada y subutilizada:

En Uruguay , donde existe desde hace cuatro décadas una activa cámara empresarial con la República Popular China, no hay una contraparte con Taiwán. El intento de impulsar una Cámara Comercial del Río de la Plata chocó con la cautela oficial de Montevideo, aun cuando el propio canciller advirtió que esa postura termina perjudicando los intereses comerciales uruguayos.

En Argentina , aunque opera la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Buenos Aires —que además cubre jurisdiccionalmente a Uruguay desde el cierre de la sede en Montevideo en 2002—, el diálogo político permanece congelado y los proyectos de cooperación técnica enfrentan permanentes frenos burocráticos.

En Bolivia, la falta de una oficina de representación comercial impide agilizar visados y programas de capacitación, en un escenario donde el peso estratégico de Beijing sobre sectores clave como el litio condiciona cualquier margen de maniobra.

A esto se suma una curiosa asimetría: la principal oficina oficial de promoción comercial de Taiwán en la región (TAITRA) opera desde São Paulo, en un país que tampoco mantiene lazos diplomáticos con Taipéi y donde el margen político está fuertemente condicionado por la relación bilateral entre Brasilia y Beijing.

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Asunción como plataforma: la salida pragmática

Frente a un Mercosur donde toda decisión institucional requiere consenso —lo que vuelve inviable acreditar una oficina oficial “ante el bloque”—, la solución más inteligente no pasa por forzar una crisis diplomática, sino por aprovechar una ventaja estratégica que ya existe dentro de la región: Paraguay.

Como único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taipéi, Asunción cuenta con un blindaje jurídico e institucional que ningún otro socio del Mercosur posee. Allí ya operan la Embajada de Taiwán, su Consejería Económica (MOEA), un Acuerdo de Cooperación Económica vigente desde 2018 y una flamante Cámara de Comercio Taiwán–Paraguay constituida por los principales gremios empresariales del país.

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Sin embargo, toda esa infraestructura sigue funcionando hoy bajo un esquema estrictamente bilateral o enfocada en atraer industrias bajo el régimen de maquila. Todavía no existe una ventanilla o cámara regional privada con sede jurídica en Asunción diseñada específicamente para articular negocios directos entre Taiwán y empresarios de Uruguay, Argentina y el resto del Cono Sur.

Una arquitectura sin vetos

Crear un Centro de Negocios o Cámara Empresarial Taiwán–Río de la Plata con sede en Paraguay permitiría resolver de raíz el cuello de botella actual:

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Seguridad jurídica y operativa: Al constituirse bajo jurisdicción paraguaya, la entidad no dependería de autorizaciones ministeriales en Montevideo o Buenos Aires, eliminando de un plumazo la posibilidad de bloqueos administrativos por presión externa. Puente directo para empresas y tecnología: Permitiría que firmas uruguayas de software, agroindustria o servicios financieros, así como pymes tecnológicas argentinas, estructuren joint ventures, rondas de inversión y transferencias de conocimiento con capitales taiwaneses sin necesidad de trasladar toda su operación física. Sin costo diplomático para los gobiernos: Al tratarse de una iniciativa estrictamente privada radicada en un tercer país miembro del Mercosur, ni la Cancillería argentina ni la uruguaya quedarían expuestas a reclamos formales de Beijing.

En un mundo que avanza hacia la diversificación de cadenas de suministro y la competencia tecnológica, resignar mercados democráticos y altamente complementarios por temor al malestar de una superpotencia es un lujo que el Cono Sur no puede permitirse. Si la política exterior de los países del Río de la Plata permanece atada de manos, el sector privado tiene en Asunción la plataforma perfecta para abrir esa puerta sin pedir permiso.