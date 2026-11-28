Protesta de jubilados frente al Congreso

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En Ginebra, la Argentina se presenta como un actor comprometido con el fortalecimiento de los derechos de las personas mayores. En octubre, su Misión Permanente ante Naciones Unidas coorganizó, junto con Eslovenia y el NGO Committee on Ageing, un encuentro titulado “Older Persons at the Centre: Towards a Legally Binding Instrument”.

Allí, el representante argentino, Carlos Foradori, participó además como presidente-relator del Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de avanzar hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores.

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¿Por qué sorprende que nuestro país se levante en el plano externo como uno de los puntales en la defensa de los adultos mayores? Ese liderazgo merece ser valorado, no caben dudas. La comunidad internacional necesita reglas más claras y robustas frente a la discriminación por edad, los abusos, la pobreza, la exclusión y las múltiples situaciones de vulnerabilidad que atraviesa este grupo de personas.

Pero también nos obliga a formular una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando los principios que un Estado promueve en los foros internacionales no encuentran un correlato suficiente en sus políticas internas?

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La reciente visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner esa pregunta en primer plano. Al afirmar que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, el Pontífice recordó una premisa elemental para cualquier enfoque de derechos humanos: las decisiones económicas no son neutras. Impactan sobre vidas concretas y, por lo tanto, también deben ser evaluadas por su capacidad de proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor riesgo.

Esa tensión atraviesa hoy la situación de las personas mayores en Argentina. Desde Amnistía Internacional hemos sostenido que ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de garantizar niveles esenciales de protección, evitar medidas discriminatorias y evaluar especialmente el impacto de sus decisiones sobre quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

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Sin embargo, los datos muestran una realidad preocupante. Desde mediados de 2025, la jubilación mínima no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica y no garantiza condiciones materiales compatibles con una vida digna. La información presentada ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos advierte que más del 50% de las personas mayores se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

La distancia se vuelve aún más evidente cuando se utiliza una canasta específica para este grupo poblacional. A comienzos de 2026, incluso una pareja propietaria de su vivienda en la que ambas personas percibían el haber mínimo reunía ingresos equivalentes a apenas el 57% de la canasta estimada para personas mayores. Para quienes alquilan, la brecha es todavía mayor.

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Esto importa porque las personas mayores tienen patrones de consumo diferentes respecto del resto de la población. Medicamentos, atención médica, cuidados, transporte, servicios esenciales y mayores necesidades energéticas forman parte de una estructura de gastos que los indicadores generales de pobreza e ingresos pueden invisibilizar.

Pero el problema no se limita al monto de los haberes. En los últimos años se acumularon decisiones con impactos regresivos sobre la protección previsional. El bono destinado a quienes perciben los ingresos más bajos permanece congelado desde marzo de 2024. En 2025, el Poder Ejecutivo vetó una ley aprobada por el Congreso que establecía una recomposición del 7,2%, elevaba el bono de $70.000 a $110.000 y prorrogaba las moratorias previsionales.

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El fin de esas moratorias resulta especialmente sensible desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Más del 60% de las personas jubiladas accedieron a su prestación a través de ese mecanismo, en un país donde más del 47% del mercado laboral se desarrolla sin aportes o sin registración. Las moratorias permitían reconocer trayectorias laborales atravesadas por la informalidad y también por tareas de cuidado no remuneradas. Su eliminación afecta de manera particularmente intensa a las mujeres y a quienes transitaron empleos precarios.

El acceso a la salud tampoco puede separarse de esta discusión. El PAMI cubre aproximadamente al 60% de las personas mayores del país. Entre 2023 y 2025, el presupuesto destinado a sus prestaciones cayó un 15%, hasta alcanzar el nivel más bajo de los últimos quince años, mientras se introdujeron nuevas barreras para acceder a medicamentos con cobertura total.

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Las consecuencias dejan de ser abstractas cuando se trasladan a la vida cotidiana. Cuando las personas mayores se ven obligadas a postergar controles, interrumpir tratamientos o elegir entre comprar alimentos y comprar medicamentos, el efecto colateral de la gestión se convierte en un síntoma tan urgente como palpable.

La contradicción tampoco es exclusivamente económica. También alcanza el derecho a participar y a reclamar. En Ginebra, el evento coorganizado por Argentina planteó como pregunta central cómo garantizar que las personas mayores participen de manera significativa en la elaboración, implementación y monitoreo del futuro instrumento internacional que protegerá sus derechos.

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En Argentina, mientras tanto, jubilados y jubiladas se movilizan de manera regular para reclamar ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, cada miércoles, y solo encuentran vallas y represión.

Amnistía Internacional documentó que esas manifestaciones pacíficas han enfrentado respuestas policiales desproporcionadas. El informe Retos en derechos: a dos años de gestión de Milei señala que “los despliegues policiales que se observaron en las manifestaciones no tienen proporción alguna con el carácter pacífico de la protesta”.

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Resulta difícil encontrar una expresión más concreta de la brecha entre discurso y práctica: promover internacionalmente la participación significativa de las personas mayores y, al mismo tiempo, responder con dispositivos represivos cuando esas mismas personas hacen oír sus reclamos en el espacio público, carece de toda coherencia.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que cuenta con jerarquía constitucional en nuestro país, protege su dignidad, autonomía, participación e integración social en condiciones de igualdad y no discriminación. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por su parte, reconoce el derecho a la seguridad social y a la jubilación.

Por eso, la discusión no puede reducirse a determinar si existe o no margen fiscal. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir derechos no desaparecen durante una crisis económica ni frente a la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Se vuelven, por el contrario, especialmente relevantes.

Esto no implica desconocer los desafíos fiscales que enfrenta el país ni negar la necesidad de discutir la sostenibilidad del sistema previsional. Implica exigir que ese debate se lleve adelante desde una perspectiva de derechos humanos: con evaluaciones de impacto, participación de las personas afectadas, consideración de alternativas menos lesivas, atención a las desigualdades estructurales y garantía de un piso mínimo compatible con una vida digna.

León XIV recordó durante su visita que las decisiones económicas deben ajustarse a la ética. Desde una perspectiva de derechos humanos, esa idea tiene una traducción concreta: presupuestos, jubilaciones, medicamentos, sistemas de protección social y respuestas frente a la protesta deben evaluarse por su capacidad de garantizar dignidad, autonomía, igualdad y condiciones de vida adecuadas.

Si Argentina quiere realmente colocar a las personas mayores “en el centro”, el primer lugar donde debe hacerlo es dentro de sus fronteras.