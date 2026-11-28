(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 18 de noviembre de 2026, Randall Balestriero, Yann LeCun y Kerda Varaku presentaron en arXiv -un repositorio internacional de investigaciones científicas de acceso abierto- un trabajo titulado Counterfactual World Models: JEPAs That Reason About “What If” (Modelos contrafácticos del mundo: arquitecturas JEPA que razonan sobre «qué habría pasado si…»).

La investigación, difundida como prepublicación científica –esto es, todavía sin revisión por pares-, aborda una de las limitaciones más relevantes de los modelos predictivos de IA: la posibilidad de inferir qué habría sucedido si, frente a un acontecimiento que efectivamente ocurrió, se hubiese realizado una acción diferente bajo las mismas condiciones externas.

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Los autores utilizan un ejemplo sencillo. Una embarcación navega siguiendo un determinado rumbo, pero una corriente de agua desconocida modifica su trayectoria. Una vez observado el resultado, surge una pregunta: ¿Qué habría sucedido si la embarcación, sometida a la misma corriente de agua, hubiese navegado en otra dirección?

Responder esta pregunta implica desarrollar una actividad inferencial contrafáctica. No se trata solamente de predecir un acontecimiento futuro, sino de reconstruir, respecto de un acontecimiento pasado que efectivamente ocurrió, un resultado alternativo que nunca llegó a materializarse.

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El trabajo formula, además, una afirmación teórica de especial relevancia. Los autores demuestran que un modelo del mundo entrenado exclusivamente con transiciones fácticas no dispone por sí solo de información suficiente para determinar qué habría sucedido si se hubiese realizado una acción diferente bajo una misma perturbación externa desconocida, cualquiera sea el volumen de datos o la capacidad de la que disponga. La inferencia contrafáctica, según sostienen, permite distinguir una mala decisión de la mala suerte.

La innovación consiste en aprovechar la información contenida en el resultado efectivamente observado y combinarla con las predicciones correspondientes a distintas acciones. Bajo determinadas condiciones físicas y matemáticas, esto permite estimar resultados contrafácticos sin incorporar nuevos parámetros, utilizar datos contrafácticos adicionales ni volver a entrenar el modelo.

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En cuatro simuladores físicos, la capacidad de ajuste predictivo contrafáctico, medida mediante el coeficiente de determinación (R²), pasó de valores comprendidos entre el 38 % y el 46 % a valores situados entre el 86 % y el 96 %.

Figura 1. Elaboración propia a partir de Balestriero, LeCun y Varaku (2026).

Aunque estos resultados no implican haber resuelto universalmente el problema de la causalidad artificial, constituyen un avance significativo en el desarrollo de nuevas formas de actividad inferencial artificial.

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Para comprender la dimensión de esta investigación es necesario distinguir tres enfoques tecnológicos que, lejos de ser necesariamente excluyentes, podrían resultar complementarios.

Figura 2. Comparación funcional de los tres enfoques. Elaboración propia.

Los grandes modelos de lenguaje (LLM, por su denominación en inglés Large Language Models) constituyen una de las principales manifestaciones de la IA generativa y sustentan herramientas de uso masivo como ChatGPT, Claude o Gemini.

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A partir del aprendizaje de enormes cantidades de datos, estos modelos adquieren capacidades para establecer relaciones conceptuales, elaborar argumentos, resolver problemas, generar contenidos y desarrollar distintas formas de razonamiento.

Si bien uno de sus mecanismos fundamentales consiste en predecir sucesivamente unidades de información denominadas tokens, su actividad inferencial no se agota en dicha operación. Los actuales modelos también incorporan técnicas de razonamiento multietapa, aprendizaje por refuerzo y utilización de herramientas externas que amplían considerablemente sus capacidades.

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Su principal fortaleza reside en la posibilidad de operar sobre múltiples dominios del conocimiento, producir nuevos contenidos y establecer relaciones entre informaciones provenientes de distintas fuentes.

Los modelos del mundo basados en arquitecturas JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture), impulsados especialmente por Yann LeCun, proponen una forma diferente de aprendizaje artificial.

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En lugar de concentrarse en la generación de cada palabra de un texto o de cada píxel de una imagen, aprenden a construir representaciones matemáticas abstractas de los elementos relevantes de aquello que observan.

Por ejemplo, cuando un modelo JEPA observa una pelota que cae, no necesita generar una imagen completa de lo que sucederá después. Puede aprender las regularidades que determinan su movimiento y anticipar su posición o trayectoria.

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En 2025, Meta presentó V-JEPA 2, un modelo entrenado mediante la observación de videos que permite anticipar determinados acontecimientos físicos y planificar acciones robóticas en entornos desconocidos.

El objetivo de este enfoque consiste en desarrollar modelos internos del funcionamiento del mundo que posibiliten anticipar acontecimientos, estimar las consecuencias de determinadas acciones y planificar intervenciones sobre el entorno.

Los modelos contrafácticos del mundo (CWM, Counterfactual World Models), según la investigación de Balestriero, LeCun y Varaku, amplían las posibilidades inferenciales de los modelos JEPA mediante la incorporación de una metodología específicamente orientada a la reconstrucción de acontecimientos alternativos.

Si un modelo predictivo del mundo permite anticipar qué sucedería si se realizara determinada acción, un modelo contrafáctico procura establecer qué habría sucedido si, en un acontecimiento que efectivamente ocurrió, se hubiese realizado una acción diferente bajo las mismas perturbaciones externas.

Esta distinción no implica sostener que los modelos generativos carezcan de capacidades predictivas o contrafácticas, ni que todos los modelos del mundo utilicen arquitecturas JEPA. Lo que diferencia estos enfoques son sus mecanismos de aprendizaje, sus objetivos y las capacidades inferenciales que procuran desarrollar de manera específica.

Mientras que los modelos generativos han alcanzado un grado de desarrollo, accesibilidad y utilización masiva que los ha incorporado a la vida cotidiana de millones de personas, los modelos del mundo basados en arquitecturas JEPA y los modelos contrafácticos se encuentran predominantemente en una etapa de investigación, experimentación y desarrollo de aplicaciones especializadas. Si bien algunos de ellos son de acceso público, todavía no han alcanzado un nivel de utilización generalizada comparable al de ChatGPT, Claude o Gemini. La diferencia entre estos enfoques no solo radica en sus respectivas capacidades inferenciales, sino también en su grado de madurez tecnológica y de apropiación social.

Imaginemos un automóvil que circula por una carretera mojada. El conductor acciona los frenos, pierde el control del vehículo y termina impactando contra un árbol ¿Cómo podría abordar este acontecimiento cada uno de los tres modelos de inteligencia artificial?

Un modelo generativo como ChatGPT o Claude podría analizar las posibles causas del accidente, explicar la incidencia de la velocidad, el estado de los neumáticos y las condiciones climáticas, interpretar las normas de tránsito aplicables y elaborar distintas hipótesis sobre la responsabilidad del conductor. Si dispusiera de información suficiente, también podría realizar cálculos y formular inferencias contrafácticas.

Un modelo predictivo del mundo basado en JEPA, adecuadamente entrenado para representar esa dinámica física, podría anticipar la trayectoria del automóvil, estimar las consecuencias de diferentes maniobras y predecir el desplazamiento del vehículo frente a distintas acciones del conductor.

Un modelo contrafáctico del mundo procuraría responder una pregunta más específica: ¿dónde habría terminado ese mismo automóvil si el conductor hubiese frenado antes, manteniéndose las mismas perturbaciones externas relevantes que incidieron en el accidente?

En este último supuesto, la actividad inferencial artificial no estaría orientada solamente a explicar el acontecimiento ni a predecir un resultado futuro, sino a reconstruir un curso causal alternativo utilizando información del resultado efectivamente observado.

La diferencia puede sintetizarse mediante tres preguntas: ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué sucedería si se realizara determinada acción? ¿Qué habría sucedido si se hubiese realizado una acción diferente? Estas preguntas no delimitan capacidades exclusivas de cada modelo, pero ilustran sus respectivas fortalezas funcionales. El ejemplo automovilístico permite dimensionar las potencialidades de estos enfoques, aunque su aplicación efectiva requeriría validaciones específicas que exceden los resultados de la investigación publicada.

Uno de los escenarios más interesantes que plantea la evolución de la inteligencia artificial no consiste necesariamente en la sustitución de los actuales modelos generativos por los modelos del mundo, sino en la posibilidad de una convergencia arquitectónica y funcional entre los distintos enfoques.

Una futura IA estructuralmente integrada podría combinar, mediante una arquitectura híbrida, las capacidades lingüísticas, conceptuales y argumentativas de los grandes modelos de lenguaje con las capacidades predictivas de los modelos del mundo y las capacidades de reconstrucción causal de los modelos contrafácticos. No se trataría simplemente de una acumulación de capacidades inferenciales, sino de su integración funcional y de su potenciación recíproca.

Figura 3. Hipótesis de convergencia tecnológica. Elaboración propia.

Esto posibilitaría el desarrollo de una IA capaz de interpretar un problema, elaborar distintas hipótesis, anticipar las consecuencias de determinadas acciones, planificar intervenciones, evaluar los resultados obtenidos y reconstruir escenarios alternativos para mejorar sus futuras decisiones.

La integración de estas capacidades podría configurar un proceso de aprendizaje y actividad inferencial artificial cada vez más sofisticado, en el cual la predicción, la acción, la observación del resultado y la evaluación contrafáctica se retroalimentasen continuamente.

Sus potenciales aplicaciones abarcarían múltiples ámbitos: desde la medicina, la robótica y la investigación científica hasta la formulación de políticas públicas, la evaluación de decisiones económicas y la reconstrucción de acontecimientos jurídicamente relevantes.

Desde una perspectiva epistemológica, esta posible evolución también aporta elementos para profundizar el concepto de racionalidad artificial funcional. Determinadas operaciones racionales, tradicionalmente asociadas con el pensamiento humano, podrían desarrollarse mediante un sustrato no biológico, sin que resulte necesario presuponer la existencia de conciencia, subjetividad o intencionalidad artificial.

La posibilidad de integrar distintas formas de actividad inferencial artificial permite sostener la hipótesis de que la IA podría desarrollar formas propias de racionalidad funcional mediante arquitecturas diferentes de aquellas que sustentan la racionalidad humana.

El próximo gran salto cualitativo de la IA quizás no consista en generar mejores respuestas sobre el mundo que conocemos, sino en integrar la capacidad de explicarlo, anticipar su transformación e inferir cómo habría sido el mundo si los acontecimientos hubiesen sucedido de otra manera.