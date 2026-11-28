Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

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El deporte tiene una capacidad única para unir generaciones, movilizar comunidades y proyectar a una ciudad más allá de sus fronteras. Buenos Aires lo sabe: nuestra identidad está profundamente ligada a los clubes de barrio, a las canchas, a los grandes atletas y a esa pasión que se vive en cada rincón. Hoy estamos trabajando para que esa tradición se traduzca también en futuro, desarrollo y nuevas oportunidades.

La transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez es una de las apuestas más importantes en ese objetivo. Estamos avanzando con la obra más importante en sus 70 años de historia, que va a llevar a nuestro circuito a la altura de los estándares internacionales y a recuperar su protagonismo en el calendario mundial del deporte motor. No se trata solamente de renovar infraestructura: es preparar un espacio para recibir competencias de primer nivel, impulsar la actividad deportiva y abrir nuevas posibilidades para la Ciudad.

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La llegada del MotoGP, que ya tiene fecha confirmada para abril del año que viene, representa un paso enorme y una señal concreta de esa transformación. Buenos Aires volverá a ser escenario de una de las categorías más convocantes del deporte motor, con la oportunidad de recibir a miles de fanáticos, visitantes y equipos, y de mostrar al mundo la capacidad organizativa, la energía y la hospitalidad de nuestra Ciudad. Un evento de esta magnitud tiene impacto más allá de los días de carrera: dinamiza el turismo, la gastronomía, el comercio, el empleo y toda una cadena de actividades que se pone en movimiento alrededor del deporte.

Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte para 2027

Hay un sueño que también nos impulsa: que la Fórmula 1 pueda volver a Buenos Aires. Sabemos que es un desafío que requiere planificación, inversión, infraestructura y mucho trabajo. En los últimos días, junto al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, estuvimos en San Pablo reunidos con autoridades de la Fórmula 1. Durante el encuentro, destacaron el trabajo que viene realizando Buenos Aires en la transformación de su Autódromo y nos alentaron a seguir avanzando. Es un reconocimiento importante y un estímulo para continuar con una planificación que tiene objetivos ambiciosos. La puesta en valor del circuito es una condición fundamental para pensar en grande y construir las bases que permitan que ese anhelo, que forma parte de la memoria y la pasión de tantas generaciones, pueda convertirse en una posibilidad concreta.

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Estas obras y estos eventos se inscriben en una visión más amplia. En pocos días, Buenos Aires comenzará su período como Capital Mundial del Deporte, una distinción que nos llena de orgullo, pero que también nos compromete. Queremos que ese reconocimiento sea mucho más que un título: que funcione como una plataforma para mostrar lo que hacemos, atraer competencias, fortalecer el deporte local y, sobre todo, ampliar las oportunidades para que cada porteño pueda practicar actividad física y disfrutar de espacios deportivos de calidad.

Porque una Ciudad deportiva no se construye únicamente con grandes escenarios ni con eventos internacionales. Se construye también en los polideportivos, en las plazas, en los clubes de barrio, en las escuelas, en cada profesor que acompaña y en cada vecino que encuentra en el deporte un lugar de encuentro, bienestar e inclusión. La agenda internacional y el deporte cotidiano son dos caras de una misma política: una Ciudad que abre sus puertas al mundo y que, al mismo tiempo, trabaja para que el deporte esté cada vez más cerca de su gente.

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Una de las tantas actividades que se desarrollan en el ámbito porteño

El recorrido que tenemos por delante es exigente. Los desafíos de infraestructura, la organización de eventos de escala global y la continuidad de las políticas deportivas requieren compromiso, planificación y una visión sostenida. Pero estamos convencidos de que Buenos Aires tiene la experiencia, la pasión, el talento y la capacidad para dar ese salto.

El deporte nos permite soñar, pero también nos exige hacer. Estamos trabajando para que esos sueños se conviertan en proyectos, los proyectos en obras y las obras en oportunidades. Que MotoGP sea una realidad, que el Autódromo recupere su lugar y que la posibilidad de la Fórmula 1 nos encuentre preparados. Y que convertirnos en Capital Mundial del Deporte sea el comienzo de una etapa en la que Buenos Aires reafirme, ante el mundo y ante sus propios vecinos, que el deporte es parte de su presente y una apuesta estratégica para su futuro.

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Crédito de las imágenes: prensa del GCBA