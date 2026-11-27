El interés del Gobierno por la reforma electoral se centraba sobre todo en la suspensión de las PASO (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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Existe un espejo retrovisor para Javier Milei, Axel Kicillof y los legisladores nacionales que dirige sus acciones hoy con repercusión hacia el futuro. Mauricio Macri está en el del Presidente. Cristina Kirchner en el de Kicillof. Y esta semana fue la Iglesia la que bajó a tierra a los legisladores para ponerles el espejo de la gente en sus futuros. El miedo, en esta ocasión, pudo más que cualquier reaseguro económico de una costosa campaña electoral futura proveniente del juego.

No alcanzó con el escudo expresado tantas veces por Milei: “Es cosa de adultos, nadie los obliga a jugar, nadie a endeudarse”.

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La Iglesia puso sobre las bancas de los legisladores algo que a muchos de ellos asusta: la mirada de una sociedad que los juzga, a la que en breve le deben pedir el voto. Y esto no corre solo para el proyecto de ludopatía. También debiera reflejar la mirada de los endeudados, los jubilados, de quienes siguen creyendo en la educación.

Pregunto: ¿qué harán los legisladores que votaron y sostuvieron su posición ante el veto presidencial de la ley de financiamiento educativo en el Presupuesto? Es ahí donde deben iterar esas convicciones y convertirlas en números. Ante estos temas, ¿creen que el espejo social no los alcanza?

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Debemos señalar a la Iglesia como único actor estelar capaz de acercar los extremos políticos y producir un milagro terrenal: la coincidencia. Ayer fue la ley de emergencia en discapacidad, hoy el proyecto de ludopatía. La Iglesia ocupa en los temas más dolientes el vacío de representación que ha dejado la política.

Al cierre de este artículo se debate el Presupuesto, así como también la suspensión de las PASO. Sobre esto último busca el Gobierno la confección de un traje electoral adecuado al tamaño del miedo que le produce el próximo año electoral. El oficialismo, ante esto, no elige sentarse sobre las virtudes que derrama su modelo, sino que escoge apostar al miedo que la sociedad tenga por el peronismo.

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Su campaña, que ya empezó, tiene al miedo como actor principal y obstaculizador para el surgimiento de una alternativa fuerte. Cree que sin PASO el peronismo es incapaz de unificarse. Puede ser. Pero el riesgo también está en el propio oficialismo.

¿Qué harán quienes no se sienten contenidos y menos aún con un Gobierno con turbulencias?

No solo el miedo citado y su tamaño tienen que ver con el cambio del sistema electoral, sino además con la eliminación de los debates presidenciales obligatorios. Si esto no es miedo, se le parece mucho.

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A tres años de gobierno, Milei está atravesado por una turbulencia general que debiera llevarlo a plantearse un dilema -no ocurrirá- sobre la modificación de parte de sus creencias. El tema no es cambiar al ministro de Economía, Luis Caputo.

Antes Milei era Adorni y viceversa. Hoy es Caputo y viceversa. Porque él es el economista del Gobierno. Su ministro no tiene espacio/libertad para maniobrar. El riesgo político del Presidente, principalmente está en él mismo.

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Ante el estado de turbulencia, el Gobierno se dedica enfáticamente a buscar excusas, no soluciones.

Para el Gobierno, la realidad cotidiana de los argentinos se reduce a percepciones.

La percepción admite muchas miradas sobre un solo hecho; la realidad -que es igual a la verdad-, solo es. Y ante esto, el Gobierno se arroga el ser dueño de esa verdad. 16,6 millones de puestos de trabajo, que representan el 74% del empleo formal, están jaqueados porque no hay consumo, porque lo poco que se consume viene de afuera, y principalmente porque el Gobierno no genera un plan productivo que evite este industricidio. Esto no es percepción, es realidad. Nadie mira a la Argentina con visión y responsabilidad política total sobre ella.

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Sigue el Gobierno dedicándose al 20% y dejando al 80% restante a la buena de Dios, ya que hemos hablado del gran protagonismo de la Iglesia.

Infobae consultó al economista Cristian Módolo, a propósito de la turbulencia: “La economía funciona con tres variables en sintonía como vasos comunicantes. El Gobierno priorizó controlar la inflación relegando el tipo de cambio y la tasa de interés. A fines del 2025 frenó una corrida cambiaria llevando las tasas de interés anuales por encima, del 100%, lo que provocó una debacle y la morosidad de las familias. Pese al costo asumido, la inflación no está totalmente controlada, cerrará el 2026 levemente superior al 2025. Al ‘pisar el dólar’ se vuelve barato importar y veranear en el exterior. Exportar es sumamente costoso. De cada $ 100 exportados, $ 80 corresponden a materias primas con participación muy baja de bienes industrializados”.

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Consultado sobre al aumento del riesgo país, manifestó: “Esto refleja que hay más capitales queriendo salir de Argentina que buscando entrar. El mensaje del mercado es que los inversores dudan de la capacidad de pago del país para el año próximo y prefieren retirarse antes de enfrentar un incumplimiento”.

El economista habló de Santa Fe como el espejo anticipado de Nación: “Santa Fe es el reflejo adelantado de lo que ocurrirá a nivel nacional. Su matriz se apoya en una enorme potencialidad agropecuaria, pero carece de sectores como la minería o la energía, que aún sostienen a otras regiones del país. Por ello, su motor económico comenzó a apagarse antes de tiempo”.

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En el espejo político santafesino del PJ parecen apostar como candidato a gobernador a Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador de Sergio Massa, aunque siguen sondeando otras alternativas. El 11 de diciembre se reúne la mesa provincial para organizar el congreso partidario, que se realizará el 19. Se definirá la conformación de alianzas y la propuesta de Agustín Rossi de ir a internas partidarias para definir las listas nacionales.

Por su parte, gente allegada al exgobernador Perotti le aseguraron a Infobae que presentarán listas para todos los ítems dentro del PJ.

Roly Santacroce le confió a este medio que el 10 de enero anunciará su equipo. Él irá dentro de las PASO como candidato a gobernador: “Quiero ser parte de la renovación del peronismo santafesino que hoy no es ni alternativa ni oposición”. Se declara amigo personal del “Cuervo” Larroque y manifiesta que estará presente en el arribo a Reconquista del candidato presidencial Kicillof el próximo 2 de diciembre.