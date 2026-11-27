El máximo tribunal estableció que la información pública pertenece a las personas y no constituye propiedad estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pasado 19 de noviembre, la Corte Suprema confirmó, por mayoría, una sentencia que ordena al Estado Nacional entregar los reportes por establecimiento de las pruebas Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 correspondientes a Salta. Rafael Aurelio Argañaraz Olivero había solicitado esa información y recibió una negativa fundada en su carácter confidencial. Como alternativa, se le ofrecieron resultados municipales, siempre que hubiera al menos dos escuelas en el municipio.

La decisión es por demás auspiciosa. Desde 2013 he sostenido en múltiples columnas que los padres deben conocer los resultados de las escuelas a las que concurren sus hijos. ¿Quiénes pueden tener más derechos que ellos a saber si los chicos están aprendiendo? Restringir ese acceso los obliga a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de quienes tienen a su cargo la política educativa.

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Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio se sustrae del debate público un elemento de juicio fundamental para conocer la educación que reciben los chicos. Los datos generales del sistema no permiten responder esa pregunta para cada institución. Por cierto, la Corte recuerda que la ley reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación y exige asegurar su participación. Y recoge un principio elemental: “La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”.

Identificar una escuela no equivale a estigmatizarla. El Estado había invocado ese riesgo para oponerse a la entrega, pero no lo demostró. Al interpretar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, la Corte sostuvo que impedir la difusión de resultados que identifiquen instituciones se justifica “si y solo si ese impedimento fuera necesario para ‘evitar cualquier forma de estigmatización”.

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La preocupación por quienes obtienen malos resultados debería llevarnos a preguntar qué se está haciendo para ayudarlos. Los padres deben poder comprobar si una escuela mantiene esas dificultades y si se han diseñado e implementado planes para revertirlas. La Corte señala que publicar los resultados no agrava por sí mismo la vulnerabilidad de quienes requieren especial protección y permite verificar las políticas destinadas a reparar desigualdades. En este expediente, el Estado tampoco justificó por qué mantener la confidencialidad permitiría diseñar mejores políticas que difundir los resultados por establecimiento.

La Corte también rechazó que los factores económicos, sociales y familiares invocados para explicar el desempeño estudiantil justificaran negar el acceso a los datos. Que una evaluación deba interpretarse atendiendo al contexto de una escuela no justifica ocultarles sus resultados a los padres.

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Por supuesto, debe protegerse la privacidad de quienes participaron de las pruebas, especialmente de los menores. La Corte encarga a los jueces asegurar esa protección al hacer cumplir la sentencia. Si el Estado se opone a la entrega de datos de alguna institución en particular, deberán decidir si esa restricción se justifica.

Por cierto, el proyecto de Ley de Libertad Educativa difundido por el gobierno recoge el derecho de las familias a contar con esa información. Su artículo 74 prevé la publicación anual de los resultados de las evaluaciones censales por institución, en un portal digital abierto y accesible, preservando estrictamente la identidad de estudiantes y docentes. De aprobarse esa disposición, la publicación sería una obligación general. Los padres podrían consultar esos resultados regularmente, sin depender de un reclamo judicial como el que dio origen a este fallo.

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La Corte ha dado un paso fundamental para comenzar a cambiar nuestro sistema educativo. No es posible llevar a cabo una transformación de la magnitud que requiere sin el apoyo y la participación activa de los padres. Para que puedan exigir las reformas que sus hijos necesitan, deben conocer la realidad de sus escuelas. Mantenerlos al margen de esa información contribuye a preservar el statu quo. Ese statu quo cuyo mayor costo pagan los niños que menos tienen y más necesitan.