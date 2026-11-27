Captura de una transmisión que muestra al tenor peruano Juan Diego Flórez, durante una presentación este 19 de septiembre, en Lima (Perú). EFE/Fernando Gimeno

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Quienes hemos practicado algún deporte sabemos que, más allá de la habilidad física, este nos enseña disciplina. Lo mismo ocurre con la música y la danza. La disciplina genera orden, y ese orden termina trasladándose a otras facetas de nuestra vida: los estudios, el trabajo, las relaciones personales e, incluso, la manera en que enfrentamos nuestras dificultades.

El último sábado tuve la oportunidad de conversar con una de las directoras de Sinfonía por el Perú, iniciativa impulsada por nuestro reconocido tenor Juan Diego Flórez. Escuchar acerca del impacto de este proyecto me llevó a reflexionar sobre cuánto podemos hacer como sociedad para atender problemas que tradicionalmente hemos delegado al Estado.

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Fundada en 2011, Sinfonía por el Perú utiliza la enseñanza musical como vehículo de transformación social de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y sus resultados son notables.

Sinfonía por el Perú cerró la programación de la FIL Lima 2026 con el concierto ¿A qué suena el Perú? en el feriado del 6 de agosto.

Las evaluaciones experimentales de impacto realizadas por el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE en 2014 y 2018 dan cuenta de ello. La primera identificó incrementos del 30% en la autoestima y del 34% en el gusto por el trabajo escolar, así como una reducción del 29% en las expresiones de agresividad física y verbal. La segunda, además de explorar la persistencia de los efectos, reportó reducciones del 34% en la prevalencia del castigo físico de ambos padres, del 18% en las conductas de riesgo severas y del 75% en la prevalencia del embarazo adolescente, entre las poblaciones evaluadas.

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Pensemos por un momento en la magnitud de estos resultados. A través de la música se están atendiendo problemas educativos, familiares y sociales que forman parte de las agendas de distintos ministerios y programas públicos.

Recordé también la experiencia de Vania Masías, quien, en 2005, decidió apostar por el Perú y utilizar la danza como herramienta de transformación social. A través de su Asociación Cultural D1, más de 11,000 personas habían pasado por su escuela y programas al 2025. Su propósito va mucho más allá de formar bailarines: busca desarrollar personas capaces de transformar sus propias realidades.

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¿Qué tienen en común estas iniciativas? Liderazgo, pasión, gestión profesional, objetivos claros, continuidad y el acompañamiento del sector privado. Pero, sobre todo, una vocación de servicio que trasciende las agendas políticas y los ciclos electorales.

El Estado también impulsa iniciativas similares. Una evaluación de impacto de Orquestando, difundida este año por el Ministerio de Educación, reporta mejoras en la autoestima, la regulación emocional y las relaciones familiares de los estudiantes, así como una reducción de los síntomas de depresión.

A través de la música, los reos del Centro Penitenciario del Callao han logrado sentir su libertad y construir un camino de esperanza. Foto: Paula Elizalde

Este tipo de evaluaciones resulta fundamental. Medir y demostrar el impacto social de las intervenciones permite no solo identificar aquellas que merecen ser masificadas, sino también generar oportunidades para captar mayores recursos de la cooperación internacional y del sector privado.

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El desarrollo social no es una tarea exclusiva del Estado. Como empresarios y ciudadanos, tenemos también la oportunidad de apostar por proyectos de inversión social sostenibles, con objetivos medibles y una verdadera capacidad de transformar vidas.

¿Cuántas experiencias como Sinfonía por el Perú o D1 podríamos replicar a través del deporte, la música y las distintas expresiones artísticas, privilegiando su potencial formativo y transformador por encima de cualquier agenda ideológica? ¿Cuánto podríamos ahorrar en futuras intervenciones públicas si hoy invertimos en prevenir la violencia, la deserción escolar o las conductas de riesgo?

No todos los niños que integran una orquesta terminarán siendo músicos, ni todos los que practican danza serán bailarines, ni quienes practican deporte serán atletas profesionales. Pero muchos de ellos habrán adquirido herramientas y valores que los acompañarán durante toda su vida. Y ese es el mayor retorno de esta inversión.

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