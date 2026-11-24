La propuesta de valor personal articula conocimientos técnicos, vivencias y habilidades para responder a demandas laborales concretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una pyme cordobesa recibe su primer pedido importante del exterior. Ya sabe cuánto le costará enviarlo y tiene la documentación encaminada. Lo que todavía ignora es cómo cumplir sin desorganizar la fábrica, qué espera el comprador del otro lado y quién se hará cargo si algo falla. Puede contratar a un especialista en comercio exterior. También puede encontrar a alguien que, con esa misma formación, sepa leer las diferencias culturales, ordenar un proceso complejo y sentar a conversar a personas con prioridades muy distintas. Los dos pueden tener el mismo título. La empresa tendrá que decidir a quién le confiará el problema.

Esa escena encierra una pregunta que vale la pena hacerse antes de que nos la haga un empleador o un cliente. ¿Qué soy capaz de resolver y por qué alguien confiaría en mí para hacerlo? En un mundo en el que cambian las ocupaciones, se aceleran los ciclos de aprendizaje y la inteligencia artificial asume parte de las tareas que dábamos por propias, construir una respuesta a esa pregunta es, a mi juicio, el principal activo de nuestra vida laboral.

PUBLICIDAD

Una constelación de capacidades

Una propuesta de valor es la contribución que podemos hacer al mundo que demanda cosas a partir de una combinación singular de experiencias, saberes, habilidades, actitudes y valores. El currículum registra buena parte del recorrido. La profesión aporta una base técnica y un campo de acción. Una habilidad permite resolver determinadas tareas. La propuesta de valor aparece cuando todo eso se articula para responder a una necesidad que alguien reconoce y cuando podemos mostrar, con hechos, qué ocurre gracias a nuestro aporte.

PUBLICIDAD

Dos personas que estudiaron juntas pueden terminar ofreciendo algo muy distinto. Una aprendió a explicar lo difícil mientras enseñaba en un curso nocturno. La otra desarrolló paciencia y capacidad de coordinación al cuidar a un familiar y sostener al mismo tiempo un pequeño negocio. Esas experiencias influyen en lo que cada una advierte, en cómo interpreta una situación y en la forma en que actúa bajo presión. Lo que una biografía aporta al trabajo suele quedar disperso durante años, hasta que un problema le da sentido a esa combinación.

La investigación sobre el aprendizaje ayuda a entenderlo. La síntesis de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos en How People Learn II reúne evidencia sobre cómo los conocimientos previos, la motivación y el contexto social y cultural influyen en lo que aprendemos a lo largo de la vida. En el mercado laboral también hay evidencia de lo que ocurre cuando las capacidades se combinan. En un estudio publicado en 2024, Fabian Stephany y Ole Teutloff analizaron los perfiles de unos 25.000 profesionales que ofrecían sus servicios en una plataforma de trabajo independiente. Encontraron que el valor económico de una habilidad variaba según las otras habilidades con las que se combinaba. Esto cambia la pregunta que conviene hacernos cuando queremos aprender algo nuevo. Además de mirar qué habilidades tienen demanda, podemos preguntarnos qué capacidad, al sumarse a las que ya tenemos, nos permitiría resolver un problema que hoy queda fuera de nuestro alcance.

PUBLICIDAD

Tres casos de una propuesta propia

Volvamos a la pyme. La especialista en comercio exterior que viajó y se interesó por otras culturas puede ayudar a su equipo a interpretar las expectativas de un distribuidor y a distinguir cuándo una demora es un problema operativo y cuándo empieza a erosionar una relación comercial. Si además sabe coordinar procesos complejos, puede convertir un primer pedido en una forma de trabajo que la empresa esté en condiciones de repetir. Una herramienta de IA puede asistirla en la traducción y en la preparación de escenarios. Su aporte se vuelve visible cuando producción, logística y ventas pueden asumir compromisos que entienden y están en condiciones de cumplir.

PUBLICIDAD

Pensemos ahora en un profesional en Nutrición que conoce de actividad física, estudia cómo se forman los hábitos y disfruta trabajar con chicos. Una familia puede entender perfectamente las indicaciones de una consulta y aun así encontrar dificultades para ponerlas en práctica entre la escuela, los horarios laborales y el presupuesto del hogar. Ese profesional puede acompañarla a ensayar cambios posibles, hacer participar a los chicos en las decisiones y ajustar junto con los adultos lo que resulte difícil de sostener. Su combinación de saberes se vuelve una propuesta concreta para familias que necesitan llevar lo aprendido a la mesa de todos los días.

Un preparador físico que se forma en tecnología aplicada al deporte y aprende a colaborar con profesionales de la psicología deportiva puede aportar algo singular a un club. En un equipo juvenil, por ejemplo, puede integrar datos de entrenamiento con conversaciones sobre el descanso, los estudios y la presión competitiva. Puede ayudar al cuerpo técnico a interpretar una señal de fatiga y decidir cómo ajustar la carga, teniendo en cuenta también lo que cuenta el deportista. El club puede evaluar su contribución en la calidad de esas decisiones y en la coordinación entre quienes acompañan a los jugadores.

PUBLICIDAD

En los tres casos, la oportunidad nace de mirar una necesidad desde varios ángulos. Si todos ofrecemos el mismo servicio bajo la misma descripción, terminamos compitiendo en un océano rojo de perfiles intercambiables. El océano azul empieza a abrirse cuando una combinación de capacidades permite atender mejor una demanda vigente o que aún está mal resuelta. Puede suceder en relación de dependencia, al asumir una función dentro de un equipo, o en el trabajo independiente, al poner un servicio nuevo a disposición de varios clientes.

Un gran trabajo para cada uno

El Estado puede ampliar el acceso a la formación. Una organización puede ofrecer tiempo para aprender, proyectos en los que experimentar y reconocimiento económico cuando aparecen resultados. Una familia puede sostener una transición. Esas condiciones importan muchísimo y están distribuidas de manera desigual. La decisión de mirar la propia trayectoria, elegir qué cultivar y ponerlo a prueba sigue siendo personal. Nos toca ser arquitectos de nuestra propuesta de valor, incluso cuando necesitamos de otros para construirla.

PUBLICIDAD

Cultivar ese activo incluye aprender a ponerlo en palabras y a demostrarlo. Si alguien dice que sabe coordinar, la conversación cambia cuando puede contar cómo logró que cuatro áreas acordaran una fecha de entrega y qué hizo cuando el plan se complicó. Esa historia le permite a otro imaginar cómo sería trabajar con esa persona. La confianza se forma en esas situaciones y se afianza cuando lo que prometemos coincide con lo que hacemos.

Hay un ejercicio que se puede hacer esta semana. Recordá tres situaciones en las que alguien volvió a buscarte porque le habías resuelto algo importante. Pregúntales qué valoraron de tu aporte. Quizás descubras que, además de entregar a tiempo, ayudaste a tomar una decisión que se venía postergando. O que tu facilidad para explicar hizo posible que dos equipos se entendieran. Después elegí a quienes más podría servirles ese aporte y probalo en un proyecto pequeño. Guardá evidencia de lo que cambió y usala para decidir qué capacidad conviene fortalecer.

PUBLICIDAD

Revisar una propuesta también exige elegir qué dejar de ofrecer cuando una tarea pierde relevancia y qué conviene aprender en colaboración. La Organización Internacional del Trabajo estimó en 2025 que una de cada cuatro personas ocupadas en el mundo trabaja en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. Su análisis considera más probable la transformación de los puestos expuestos que su reemplazo. Si parte del trabajo cambia, vale la pena preguntarse dónde podríamos aportar con el tiempo recuperado y qué necesitamos aprender para asumir esa contribución con responsabilidad.

Una economía de la sabiduría a gran escala

Llamo economía de la sabiduría a una economía capaz de convertir la potencia de la tecnología en mejores contribuciones humanas de forma generalizada. Una IA puede ayudar a una profesional a preparar materiales, a un entrenador a detectar patrones y a un equipo comercial a explorar mercados que antes quedaban fuera de su alcance. El resultado depende de quién formula el problema, verifica lo que la herramienta produce, comprende a las personas involucradas y responde por la decisión. Ahí se juega la posibilidad de un trabajo humano aumentado por la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Para que eso suceda a gran escala, hacen falta lugares donde millones de personas puedan ensayar contribuciones nuevas y recibir una devolución real. Un club que permite probar una función, una pyme que habilita un proyecto y un programa de formación que vincula el aprendizaje con problemas concretos, pueden hacer visible talento que todavía no ha derivado en construcción de capacidades. Cuando esas experiencias se multiplican y el aporte recibe reconocimiento, también se amplía el repertorio de trabajos que una economía es capaz de crear.

La próxima vez que te pregunten a qué te dedicás, probá contar a quién ayudás, qué problemas sabés resolver y qué aprendiste en el camino que te permite abordar desafíos de una manera particular. Después fijate qué parte de esa respuesta te gustaría transformar y enriquecer dentro de un año. Entre esas dos respuestas hay trabajo por hacer. Y el trabajo es cultivar el activo intangible más relevante que podes tener: tu propuesta de valor única al mundo que nos rodea.