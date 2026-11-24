El trabajador debe notificar por escrito los valores elevados de radón al empleador y al servicio de Medicina del Trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hace un año advertí en estas páginas que la Argentina no mide el radón de manera sistemática. Esta vez quiero detenerme en lo que ocurre después: cuando alguien finalmente mide y el resultado da alto.

En un lugar de trabajo, la exposición no es ocasional. Se repite ocho horas por día, cinco días por semana, durante años. Por eso el hallazgo merece una respuesta ordenada.

PUBLICIDAD

Lo primero es no alarmarse. Un valor elevado no demuestra que alguien esté enfermo ni permite anticipar quién desarrollará cáncer. Indica que hay que corregir el ambiente, reducir la exposición y consultar a Medicina del Trabajo.

El orden importa. Buscar un análisis que tranquilice mientras el sector sigue con el mismo nivel de gas no protege a nadie.

Primero, el ambiente

Ante un resultado elevado, el primer paso es dejarlo por escrito. El trabajador debe informar al empleador, al área de Higiene y Seguridad y a Medicina del Trabajo, y guardar copia de todos los informes.

PUBLICIDAD

Según la magnitud del hallazgo, se puede evaluar reducir las horas de permanencia en el sector o una reubicación temporal hasta que la exposición esté controlada. Es una medida preventiva que debe definirse con el equipo responsable, no una decisión individual.

Saber qué se midió

No todas las mediciones son iguales. Un detector pasivo específico para radón registra la concentración acumulada durante el tiempo que estuvo expuesto. Un monitor activo, en cambio, muestra cómo varía el gas a lo largo de las horas y los días. Ambos informan en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³).

PUBLICIDAD

Un dato que suele generar confusión: el dosímetro personal que usan los trabajadores expuestos a rayos X o gamma no mide radón. No reemplaza a un detector específico.

De la concentración a la exposición

Un valor en Bq/m³ describe el aire de un lugar, no la dosis que recibió una persona. Para estimar esa dosis hace falta reconstruir la historia laboral: en qué sectores trabajó, durante cuántos años y cuántas horas por día. Ese cálculo lo tiene que hacer un profesional con los parámetros adecuados.

PUBLICIDAD

También importa no alarmarse por un pico aislado. Una lectura alta en un momento puntual no equivale al promedio anual, que es lo que tiene relevancia para la salud.

Un estudio publicado el 30 de octubre de 2026 en la revista polaca Medycyna Pracy aporta un ejemplo. En establecimientos educativos y de cuidado infantil de nueve regiones de Polonia, más de uno de cada cinco ambientes medidos superó los 300 Bq/m³, el nivel de referencia de ese país, y algunos superaron los 1.000 Bq/m³. Las mediciones se hicieron en zonas con monitoreo obligatorio y durante la temporada de calefacción. Para una escuela o cualquier otro lugar de trabajo, la enseñanza práctica es medir en los distintos ambientes donde la gente pasa tiempo y registrar cuánto se usan y cómo se ventilan.

PUBLICIDAD

El servicio médico laboral y la ART deben asentar el registro de exposición para definir si corresponden estudios por imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corregir y volver a medir

El radón se puede reducir. Las soluciones dependen del edificio: mejorar la ventilación, extraer el gas desde el terreno antes de que ingrese, sellar grietas y vías de entrada. Abrir ventanas puede ayudar de manera transitoria, pero no alcanza como solución.

Toda intervención debe verificarse con una nueva medición. Sin ese control, no hay forma de saber si funcionó.

Un cáncer que crece en silencio

El radón aumenta el riesgo de todos los tipos de cáncer de pulmón. Pero en quienes nunca fumaron, el que predomina es el adenocarcinoma. En un estudio realizado en Galicia, una región de España con radón elevado, explicó más de tres de cada cuatro casos en no fumadores (LCRINS, 2017).

PUBLICIDAD

El adenocarcinoma suele nacer en la periferia del pulmón, lejos de los bronquios grandes.

Por eso puede crecer durante años sin dar señales: no obstruye la vía aérea central, que es lo que provoca tos y sangre en el esputo en otros tumores. En ese mismo estudio, más de la mitad de los casos se diagnosticó con metástasis.

PUBLICIDAD

Cuando aparecen síntomas, los más habituales son:

Tos persistente o un cambio en una tos de siempre.

Dolor en el pecho que aumenta al respirar, cuando el tumor alcanza la pleura.

Falta de aire progresiva, a veces por líquido acumulado en la pleura.

Cansancio, pérdida de apetito y de peso sin explicación.

En etapas avanzadas, dolor en los huesos o síntomas neurológicos por metástasis.

Con frecuencia se descubre por casualidad, en una radiografía o una tomografía pedida por otro motivo. Es una razón más para que el trabajador expuesto mencione su historia laboral en cada consulta, y para que el médico evalúe si corresponde un control por imágenes.

PUBLICIDAD

La consulta médica

La primera puerta es Medicina del Trabajo: el servicio de la empresa y, cuando corresponda, la ART. Allí conviene pedir que la exposición quede registrada y que se arme un plan de seguimiento. Según la historia clínica, puede sumarse la consulta con Neumonología.

El médico debería evaluar la historia laboral y ambiental, cuánto tiempo duró la exposición, si la persona fuma, si estuvo en contacto con otros agentes y si tiene síntomas respiratorios. Por eso es importante llevar los informes de las mediciones y los antecedentes laborales.

Los análisis de rutina de sangre u orina no permiten determinar la dosis previa de gas incorporada ni anticipar la aparición de un tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios no son automáticos

Muchos trabajadores esperan que un análisis les diga cuánto radón absorbieron o si van a enfermarse. Ese análisis no existe. No hay un estudio de sangre o de orina de rutina que reconstruya la exposición con precisión o prediga un cáncer, y tampoco hay un tratamiento que revierta la exposición pasada.

Los estudios se indican según cada caso:

Espirometría: si hay síntomas o sospecha de enfermedad respiratoria. No mide radón ni descarta cáncer.

Tomografía de baja dosis: se evalúa como tamizaje según la edad, el tabaquismo y el riesgo general de la persona.

Radiografía o tomografía diagnóstica: solo si la evaluación clínica lo justifica.

La dosimetría biológica, que analiza los cromosomas, tampoco se indica de forma automática por una concentración ambiental elevada.

El cigarrillo multiplica el riesgo

La medida de salud más importante está al alcance de cada uno: dejar de fumar y evitar el humo ajeno. El tabaco potencia el daño pulmonar que puede causar el radón.

Una persona sin síntomas no necesita ir a una guardia solo por el resultado de una medición. Sí debe consultar de urgencia si tose con sangre, tiene dificultad importante para respirar o dolor en el pecho. Una tos que no se va o una pérdida de peso sin explicación requieren una consulta pronta. En ningún caso conviene atribuir esos síntomas al radón sin una evaluación médica.

La medida de salud más importante está al alcance de cada uno: dejar de fumar y evitar el humo ajeno (EsSalud)

Qué dice la normativa argentina

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en su Guía AR 1, recomienda que en industrias y lugares de trabajo convencionales la concentración de radón no supere los 1.000 Bq/m³ como promedio anual, y que la protección se optimice siempre. Para viviendas, propone tomar medidas por encima de los 300 Bq/m³.

Son valores orientativos. No marcan un umbral por debajo del cual el riesgo desaparezca, ni constituyen un límite legal obligatorio para todo lugar de trabajo. Si los valores siguen altos después de mitigar, corresponde una evaluación especializada.

Información para decidir, no para alarmar

Una medición elevada es, ante todo, información. Bien usada, permite corregir un ambiente, ordenar el seguimiento médico de quienes trabajaron allí y evitar exposiciones futuras.

Para el trabajador, la secuencia es clara: dejar constancia por escrito, pedir que se mitigue y se vuelva a medir, consultar a Medicina del Trabajo con los informes en la mano y, si fuma, dejar de hacerlo. Para el empleador, la responsabilidad es no esperar a que el problema se haga visible, porque el radón nunca lo hace.