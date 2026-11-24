James Carville diseñó en 1992 el lema 'Es la economía, estúpido' para la campaña presidencial de Bill Clinton. (Imagen ilustrativa Infobae)

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En 1992, James Carville, el estratega de la campaña de Bill Clinton, colgó un cartel en el búnker de campaña que terminó convirtiéndose en una de las frases más citadas de la historia de la comunicación política: “Es la economía, estúpido”. La idea era tan simple como brutal. Podés tener al mejor candidato, el mejor discurso y la mejor estrategia de medios, pero si la gente siente que le va mal, todo lo demás pasa a un segundo plano.

Más de treinta años después, esa frase sigue vigente, aunque con un matiz que en la Argentina de hoy se vuelve cada vez más importante: no alcanza con que la economía mejore, la gente tiene que sentir que mejora.

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Dos economías en un mismo país

Esta semana el presidente dejó una declaración que, más allá de la polémica, dice mucho sobre el momento político. Reconoció que hay gente que no llega a fin de mes y que la ciudadanía experimenta privaciones, aunque al mismo tiempo defendió su frase sobre quienes no podrían vivir diez días sin comer ni beber. En la misma semana, Patricia Bullrich planteó que el rumbo es el correcto, pero que necesita un refuerzo.

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Las dos declaraciones, leídas juntas, muestran algo que en el oficialismo empieza a aparecer con más claridad: la convivencia de dos economías dentro del mismo país. Por un lado, la economía de los indicadores, la de la inflación que bajó, el superávit fiscal y los mercados que miran con atención cada movimiento del Gobierno. Por el otro, la economía de la mesa, la del changuito del supermercado, la tarjeta de crédito, el alquiler y la cuenta de la luz.

Durante buena parte de la gestión, la primera alcanzó para explicar a la segunda. Después de años de inflación descontrolada, la baja de precios funcionó como un logro tangible, algo que cualquier ciudadano podía comprobar en la góndola. Esa fue, probablemente, la mayor fortaleza comunicacional del Gobierno: un resultado que no necesitaba demasiada explicación.

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El problema aparece cuando esa sensación de alivio se estabiliza y la conversación cambia. Una vez que la inflación deja de ser la principal preocupación, la gente empieza a mirar otras cosas: si el sueldo alcanza, si consigue trabajo, si puede proyectar algo más que llegar al día veinte del mes.

La sensación térmica

En comunicación política hay un concepto que se usa poco en los medios, pero que cualquier encuestador conoce bien: la economía percibida. No es la que muestran los informes técnicos, sino la que cada ciudadano construye a partir de su propia experiencia. Es parecida a la sensación térmica del pronóstico del tiempo: puede hacer quince grados, pero si hay viento y humedad, el cuerpo siente cinco.

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Las encuestas lo vienen marcando hace meses. La consultora Moiguer lo resumió en una frase que podría ser el título de esta época: “Argentina mejora, yo no”. Por primera vez desde que asumió el Gobierno, son más los que creen que el país estará peor dentro de un año que los que esperan una mejora. Y distintos relevamientos coinciden en un mismo dato: dos de cada tres argentinos se quedan sin ingresos antes del día 20 de cada mes. No hay índice de precios que pueda competir contra esa experiencia.

Morris Fiorina, uno de los teóricos más importantes del comportamiento electoral, explicaba que los votantes suelen mirar hacia atrás antes de decidir: evalúan cómo les fue y premian o castigan en consecuencia. El voto bolsillo no es una teoría sofisticada, es casi sentido común. Pero tiene una trampa: lo que la gente recuerda no es el promedio de los indicadores, sino cómo se sintió en su casa.

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El riesgo de explicar demasiado

Frente a esa distancia, los gobiernos suelen caer en una tentación peligrosa: explicarle a la gente por qué debería sentirse mejor. Mostrar gráficos, comparar con el pasado, insistir en que los datos son buenos y que el problema está en la percepción.

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Es una estrategia que casi nunca funciona. Cuando un ciudadano siente que le cuesta llegar a fin de mes y escucha que la economía está bien, no piensa que está equivocado, piensa que no lo están escuchando. Y ese es, probablemente, uno de los daños más difíciles de reparar en la relación entre un gobierno y su electorado: la sensación de que el poder habla de otro país.

Por eso el reconocimiento presidencial de esta semana es interesante. Admitir que hay privaciones es un primer paso para acortar esa distancia. El problema es cuando ese reconocimiento convive con frases que lo contradicen en el tono, porque en comunicación el mensaje no es solamente lo que se dice, sino cómo se lo dice. Una empatía a medias puede generar más rechazo que un silencio.

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El verdadero campo de batalla de 2027

Mientras buena parte de la conversación política se concentra en internas, reformas electorales y candidaturas, la elección del año próximo probablemente se termine definiendo en la mesa de cada casa. La oposición todavía no logró construir una alternativa que capitalice ese malestar, y el oficialismo conserva el crédito de haber terminado con la inflación. Pero los créditos políticos, como cualquier otro, también vencen.

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Tal vez el desafío ya no sea bajar la inflación, sino lograr que la gente vuelva a sentir que su vida mejora.

Tal vez Carville tenía razón, aunque hoy habría que corregirle el cartel: no es la economía, sino lo que se vota de ella.