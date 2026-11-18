Los ciberataques de Irán y sus aliados contra Israel aumentaron de forma drástica en 2026 y alcanzaron unos 4.800 incidentes registrados solo en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A tres años del sangriento ataque terrorista perpetrado por Hamas, Israel ocupa el segundo lugar en el mundo entre los países más atacados por organizaciones de ciberdelincuentes respaldadas por Estados.

Tras la escalada militar y a pesar del cese del fuego, los ciberataques de Irán y sus aliados contra Israel aumentaron de forma drástica en 2026 y alcanzaron unos 4.800 incidentes registrados solo en junio. En el mismo mes de 2025 había recibido apenas 1.600, según informó el director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, Yossi Karadi.

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Los ataques apuntan a infraestructuras críticas, instituciones gubernamentales, empresas medianas y pequeñas, y al público general. Aunque se han repelido los intentos contra infraestructura crítica, varias empresas sufrieron el borrado total de sus sistemas de datos, víctimas de la técnica conocida como data wiping.

Este repunte de la ciberguerra responde a la escalada de tensiones y a los operativos militares conjuntos de EEUU e Israel contra Irán, lanzados a principios de 2026, y a otras operaciones previas, en un escenario donde las autoridades israelíes advierten que no hay posibilidad alguna de alto el fuego en el ciberespacio.

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Israel fue el principal objetivo mundial de ciberataques atribuidos a “socios” iraníes entre julio de 2025 y junio de 2026, y concentró casi el 45% de los incidentes registrados a nivel global. Grupos de hackers vinculados a Irán han reclamado la autoría de filtraciones de documentos y comunicaciones confidenciales de redes de inteligencia israelíes.

El método incluye acciones de desgaste ejecutadas por grupos de ciberdelincuentes pro iraníes contra la población civil y plataformas varias. Entre otras, la de la música: Spotify. La banda conocida como Team313 asociada a la Resistencia Cibernética Islámica en Irak se atribuyó la responsabilidad del ataque, publicando en Telegram la mecánica del ataque que llevaron a cabo. Se trató de un ciberataque masivo contra los servidores principales de Spotify cuya consecuencia reportó una importante interrupción del sitio web, dejando la aplicación completamente inoperativa

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En simultáneo, ciudadanos israelíes han recibido mensajes de texto amenazantes por WhatsApp, escritos en inglés y provenientes de cuentas aparentemente legítimas. Esto fue muy probablemente responsabilidad del grupo de hackers iraní Handala, que suele combinar ciberataques con guerra psicológica dirigida a los ciudadanos, con el propósito de socavar su seguridad personal e instalar una sensación permanente de inestabilidad y miedo. En otras palabras, “terror”.

El andamiaje de hostigamiento y afectación del humor social incluye el envío de mensajes amenazantes en horas de la madrugada y el empleo de plataformas para divulgar contenido sobre la violencia sexual perpetrada por Hamas y sus aliados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, con una clara intencionalidad sostenida de campañas calculadas para infligir daño y extrema crueldad. Sistemas de mensajería instantánea como Telegram son el canal principal.

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El aparato de agresión e inteligencia digital iraní se ha extendido globalmente valiéndose de aliados y socios, con un uso intensivo de recursos y tecnologías del primer mundo. Sus ramificaciones alcanzan objetivos quirúrgicamente seleccionados en Occidente, que hablan a las claras de la relevancia de esta guerra invisible. En agosto de este año, Estados Unidos hizo pública una acusación formal de 14 cargos contra 17 miembros del Instituto Mabna, una empresa con sede en Irán que, desde al menos 2013, ejecutó campañas de intrusión en los sistemas informáticos de 144 universidades estadounidenses, 178 universidades extranjeras, al menos 53 empresas privadas y al menos cinco agencias gubernamentales federales y estatales de EEUU. Nueve de los acusados ya habían sido imputados en 2018. El Instituto Mabna robó enormes cantidades de datos sensibles y confidenciales, y los ataques se llevaron a cabo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una de las varias entidades del Gobierno iraní responsables de la recopilación de inteligencia.