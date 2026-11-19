Ante el dominio de los algoritmos y la inteligencia artificial, filosofar adquiere una importancia renovada (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cada año, el tercer jueves de noviembre, la UNESCO invita a recuperar una práctica que, aunque muchas veces asociamos con grandes pensadores, universidades y libros difíciles, nos pertenece a todos: pensar sobre nuestra propia existencia, cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y preguntarnos por qué las cosas son como son.

Es fundamental saber que no necesitamos ser filósofos para filosofar. No hace falta conocer a Platón, haber leído a Hegel ni dominar conceptos complejos para comenzar a hacerlo; alcanza con detenernos frente a algo que nos inquieta, preguntarnos si lo que creemos es realmente así o intentar comprender aquello que no terminamos de entender.

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¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Qué significa ser feliz? ¿Somos libres cuando elegimos o elegimos dentro de lo que otros decidieron por nosotros? ¿Qué es una vida buena? ¿Por qué aceptamos algunas injusticias como si fueran inevitables? ¿Qué significa educar? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero?

Esas preguntas no son un lujo intelectual. Son parte de nuestra condición humana. Y allí comienza la filosofía.

El filósofo alemán Karl Jaspers explicó que el origen del filosofar se encuentra en experiencias profundamente humanas. Identifica tres fuentes fundamentales: el asombro, la duda y las situaciones límite.

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El asombro aparece cuando dejamos de mirar el mundo como algo obvio. Es esa capacidad de sorprendernos ante lo cotidiano, de preguntarnos por qué sucedió algo o por qué somos como somos. Si bien Platón y Aristóteles ya habían señalado que la admiración y el asombro constituyen el comienzo de la filosofía, este autor dejó claro que preguntarnos por la amistad, por ejemplo, al abrazar a un amigo, puedo llevarnos a reflexionar sobre los vínculos humanos.

La duda, por su parte, nos invita a revisar nuestras certezas. No significa desconfiar de todo ni vivir en una permanente incertidumbre, sino reconocer que aquello que creemos saber puede ser examinado, discutido y puesto a prueba. “¿Existe Dios?“, ”¿Estoy donde siempre soñé?“. Esas son algunas vacilaciones que podrían llevarnos a filosofar.

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La tercera fuente que señala Jaspers es todavía más profunda: las situaciones límite. La experiencia del sufrimiento, la muerte, el conflicto, la culpa o la incertidumbre nos enfrenta con nuestra propia fragilidad. Son momentos en los que las respuestas habituales ya no alcanzan y nos vemos obligados a preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Puede darse ante la pérdida de alguien cercano o ante nuestra propia fragilidad, entre otras tantas ocasiones.

Lo interesante de Jaspers es que no presenta el filosofar como una actividad exclusiva de quienes se dedican profesionalmente a la filosofía. Sus fuentes están en la vida misma. También se podría agregar el ocio como punto de partida de una reflexión profunda. A veces, al estar de vacaciones o tranquilos frente a un paisaje puede inducirnos a planteos trascendentales.

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Sócrates, 400 AC, llevó esta idea a la práctica de una manera extraordinaria. No construyó un sistema filosófico cerrado ni pretendió transmitir verdades definitivas.

Caminaba por Atenas, conversaba con las personas y preguntaba a quienes estaban convencidos de saber sobre la justicia, el bien, la virtud o la verdad. Su método consistía en poner en cuestión aquello que parecía indiscutible. Y, tomando como base el oficio de su madre -era partera-, planteó la mayéutica, una guía para ayudar al interlocutor a reflexionar, a examinar sus propias creencias, reconocer su ignorancia y “dar a luz” el conocimiento por sí mismo. Su célebre afirmación “solo sé que no sé nada” y la idea de que una vida sin examen no merece ser vivida expresan una convicción fundamental: vivir no es solamente transcurrir, trabajar y cumplir obligaciones; también necesitamos interrogarnos sobre lo que hacemos, las decisiones que tomamos y el mundo que estamos construyendo.

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Muchos siglos después, en la Modernidad, Kant retomó una frase del poeta romano Horacio: “Sapere aude”, que significa “atrévete a saber”, o “atrévete a pensar”. Se trata de abandonar la comodidad de aceptar que otros piensen por nosotros y asumir la responsabilidad de utilizar nuestra propia razón.

Quizás esta invitación tenga hoy una vigencia particular. Vivimos en una sociedad atravesada por la velocidad, la sobreinformación y las respuestas inmediatas.

Los algoritmos seleccionan contenidos, anticipan preferencias y organizan buena parte de nuestras experiencias. La inteligencia artificial puede responder preguntas en segundos, elaborar argumentos, resumir libros y producir explicaciones sobre prácticamente cualquier tema.

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En este escenario, filosofar adquiere una importancia renovada. Necesitamos desarrollar la capacidad de interrogar las respuestas cerradas, identificar los supuestos que las sostienen, reconocer prejuicios y construir criterios propios. No se trata de rechazar la tecnología, sino de evitar que la delegación de algunas tareas intelectuales termine convirtiéndose en una renuncia a pensar.

Hannah Arendt, al reflexionar sobre la actividad del pensamiento, advirtió sobre la importancia de detenerse y examinar lo que hacemos. Pensar no es simplemente acumular información ni repetir conocimientos, implica establecer un diálogo con nosotros mismos, revisar nuestras acciones y preguntarnos por sus consecuencias. Esa capacidad de reflexión también tiene una dimensión ética y política, porque nos permite no aceptar automáticamente aquello que otros presentan como normal o inevitable.

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Por eso, la filosofía no debería quedar encerrada en los programas escolares ni reducida a una asignatura que los estudiantes deben aprobar, debería atravesar toda la educación, las conversaciones familiares, los espacios de trabajo, las decisiones públicas y nuestras relaciones cotidianas.

Toda institución que habilita preguntas enseña algo más que contenidos: enseña a pensar. Un docente que invita a investigar, argumentar y confrontar ideas, está generando condiciones para el pensamiento autónomo o una sociedad que admite el desacuerdo y sostiene conversaciones fundamentadas. Está construyendo ciudadanía.

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Filosofar también es aprender a escuchar a quien piensa diferente, reconocer que podemos equivocarnos, revisar nuestras posiciones y aceptar que no siempre tenemos respuestas. No es tener razón a cualquier precio, sino estar dispuestos a buscarla.

Tal vez por eso sea tan importante recuperar el valor de las preguntas. Porque cuando dejamos de preguntar, corremos el riesgo de naturalizar las injusticias, aceptar explicaciones simplistas y convertir nuestras opiniones en certezas inamovibles.

El Día Mundial de la Filosofía no debería ser solamente una celebración académica ni transformarse una fecha vacía. Es una invitación colectiva a recuperar una práctica que nos hace más libres: pensar.

No todos escribiremos libros de filosofía, ni todos nos dedicaremos a estudiarla profesionalmente, pero todos podemos filosofar. Cada vez que nos asombramos, dudamos, cuestionamos una injusticia, buscamos el sentido de una experiencia o nos preguntamos cómo deberíamos vivir, estamos abriendo una puerta al pensamiento filosófico.

Una sociedad que deja de preguntarse por el mundo que habita termina aceptándolo tal como se lo presentan, pero se pierde una gran oportunidad, la posibilidad de transformarlo.