Viviendas de ladrillo sin tarrajear se extienden sobre las laderas de un asentamiento urbano en Perú, donde peatones y mototaxis transitan por caminos de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Perú, la casa propia es el sueño de millones, pero para más del 70% de las familias urbanas, ese sueño se construye ladrillo a ladrillo, muchas veces sin planos ni asistencia técnica. Esta realidad, conocida como construcción progresiva, mueve aproximadamente US$ 10.000 millones al año y representa el 4,1% de nuestro PBI. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad se esconde un peligro latente: la informalidad. Según el Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales OPEI, 7 de cada 10 productos eléctricos que se venden en el país son ilegales o no cumplen la normativa. Esta combinación de autoconstrucción y materiales subestándar es una bomba de tiempo que, frente a fenómenos naturales como lluvias intensas o sismos, puede cobrarse vidas.

Para entender la vulnerabilidad de las viviendas en nuestro país, debemos diferenciar dos tipos de construcciones en situación de inseguridad eléctrica: La vivienda precaria, es aquella hecha de materiales rudimentarios como esteras, madera o cartón, que carece de servicios básicos. En cambio, una vivienda vulnerable puede parecer sólida por fuera de ladrillo y concreto, pero tiene fallas ocultas por falta de diseño estructural o instalaciones deficientes. Ambas están en riesgo, aunque no se ve a simple vista. Con 9 millones de viviendas construidas al margen de la formalidad en el país, el peligro es mayúsculo.

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El problema se agrava cuando llegan las lluvias. Ante un Fenómeno El Niño FEN intenso, el agua es el peor enemigo de una instalación eléctrica informal. Se ha “normalizado” hacer empalmes con cinta aislante, usar extensiones sobrecargadas como instalación permanente o tener tomacorrientes cerca del suelo son riesgos mortales. En una vivienda precaria, un cable que roza una calamina mojada o un techo de estera puede generar un cortocircuito instantáneo. En una vivienda vulnerable, las filtraciones en techos y paredes pueden llegar a los tableros eléctricos, provocando incendios o electrocuciones.

Cientos de viviendas de autoconstrucción se aglomeran en un distrito periférico de Lima, mostrando una expansión urbana desordenada y un logo de CENEPRED pintado en el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras son alarmantes: se estima que 7 de cada 10 incendios en el país tienen origen eléctrico, y el 76% de las viviendas en proceso de construcción presenta una calidad mala o muy mala. A esto se suma que el 80% de los peruanos compra productos falsificados de manera deliberada, priorizando el precio sobre la seguridad. Esta falsa economía termina costando caro, no solo en reparaciones, sino en la integridad de las familias. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para lamentar no haber invertido en un cableado seguro o en un interruptor diferencial.

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Frente a este panorama, la prevención es la única herramienta. El Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales recomienda medidas sencillas pero vitales: revisar el tablero eléctrico antes de las lluvias, no tocar interruptores con manos mojadas, elevar los tomacorrientes y, sobre todo, no reconectar la energía tras una inundación sin la revisión de un técnico calificado. La seguridad eléctrica no debe ser un lujo de pocos, sino una condición básica de toda vivienda. Exigir productos originales y comprar en lugares formales, contratar mano de obra profesional son pasos fundamentales para transformar la construcción progresiva en un proceso seguro.

En conclusión, la casa que construimos con tanto esfuerzo debe ser nuestro refugio, no una trampa mortal. El Estado debe fiscalizar con rigor el ingreso de productos eléctricos ilegales y además preocuparse de realizar una vigilancia estricta del mercado, pero nosotros, como ciudadanos, debemos cambiar la cultura de la informalidad. La próxima vez que compre un tomacorriente o un cable, recuerde: lo barato puede salir muy caro. Proteger nuestro hogar empieza por respetar la electricidad y entender que, ante la naturaleza, la prevención es más barata que la reconstrucción.

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