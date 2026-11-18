El presidente Javier Milei (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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En 2024, después de décadas de limitar las decisiones económicas de las personas, el Gobierno argentino intentó algo diferente. El nuevo presidente del país, Javier Milei, comenzó a recortar el gasto público alrededor de un 25% en términos reales y a aliviar la carga regulatoria. Redujo los subsidios, principalmente a los servicios públicos utilizados tanto por los hogares como por las empresas, disminuyó las barreras comerciales y abrió el país a la competencia. Las privatizaciones son un proceso más reciente: hasta ahora, AySA, la empresa de agua y saneamiento, es la única gran compañía privatizada. También reestructuró el propio Estado: la cantidad de ministerios se redujo aproximadamente a la mitad, el organigrama gubernamental se simplificó drásticamente y el empleo público disminuyó en unas 75.000 personas. Transformó un abultado déficit fiscal en superávit y comenzó a controlar una inflación desbocada.

Ahora, con la publicación de la última edición del índice de Libertad Económica en el Mundo (Economic Freedom of the World) del Fraser Institute, las reformas de Milei empiezan a reflejarse en los datos.

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A medida que la inflación se moderó, los déficits se transformaron en superávits y el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar el gasto público

Las personas gozan de mayor libertad económica cuando pueden tomar más decisiones económicas por sí mismas. El índice anual, publicado por el Fraser Institute, utiliza 46 variables para medir hasta qué punto las personas de todo el mundo pueden tomar sus propias decisiones económicas. Abarca las tasas impositivas, las regulaciones, el gasto público, las barreras al comercio, la protección de la propiedad y la solidez monetaria. El índice comprende 165 jurisdicciones entre 1970 y 2024 (el último año para el que se dispone de datos completos).

Este índice, ampliamente citado, es utilizado por economistas interesados en estudiar los efectos de las políticas públicas sobre los resultados económicos. En más de 1.000 estudios revisados por pares, los economistas han vinculado mayores niveles de libertad económica con mejores resultados, como ingresos más elevados y de crecimiento más rápido, mayor satisfacción con la vida, más paz y menos pobreza.

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Durante dos décadas, el asfixiante régimen regulatorio de la Argentina, sus elevadas barreras al comercio y su compromiso errático con la estabilidad monetaria mantuvieron al país en la mitad inferior de la clasificación mundial de libertad económica. Pero, durante la última década, una situación mala se volvió todavía peor. En 2023, el país ocupó el puesto 162 entre 165 naciones.

La última edición del índice muestra que, en 2024, la puntuación de libertad económica de la Argentina aumentó 0,51 puntos, de 4,35 a 4,86 sobre 10, lo que le permitió ascender 11 posiciones en la clasificación mundial. Puede parecer poco, pero un aumento de 0,51 puntos se encuentra entre el 2% de las mayores variaciones anuales registradas en el índice (sobre un total de 3.883 observaciones).

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Para garantizar la transparencia y la replicabilidad, sus autores no modifican las puntuaciones según sus propias apreciaciones

Para ponerlo en contexto, la mediana de la variación anual es de 0,01 puntos, y la variación correspondiente al percentil 95 es de 0,30 puntos. Lamentablemente, avances de esta magnitud son cada vez menos frecuentes. Cuarenta de los 62 aumentos de esa magnitud se produjeron antes de 2009, y se registran principalmente en economías pequeñas que atravesaron conflictos. Entre las economías del G20, este cambio figura dentro del 1% de las mayores variaciones. La literatura académica encuentra que un incremento de una desviación estándar en el índice EFW está asociado con un aumento de casi media desviación estándar en el PIB real per cápita. Esto significa que podemos esperar que la mejora de 0,51 puntos de la Argentina en libertad económica contribuya a incrementar alrededor de un 30% el PIB por habitante a largo plazo.

Pero, en muchos sentidos, esto subestima el logro.

La tasa de inflación anual de la Argentina había superado el 211% cuando Milei asumió el cargo. Ahora es del 33,5%. Sin embargo, el índice asigna una puntuación de cero a toda tasa de inflación anual superior al 25%, por lo que sus logros en este frente, aunque impresionantes, todavía no han modificado la puntuación del país en el componente de solidez monetaria (Sound Money).

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Las puntuaciones de la Argentina en el componente tributario tampoco han mejorado. No obstante, los datos de 2024 del índice no reflejan plenamente el alcance de las reducciones impositivas posteriores. Los recortes de impuestos implementados hasta 2026 equivalen al 3% del PIB, y el Gobierno anunció nuevas reducciones equivalentes al 1% del PIB para 2027, incluidas bajas de los derechos de exportación y reducciones de los costos laborales. En total, el Gobierno eliminó o redujo 19 impuestos.

Además, es casi seguro que el índice subestima el alcance de la desregulación impulsada por Milei. Está diseñado para medir políticas en 165 países y, por lo tanto, no puede captar medidas inusuales o específicas de cada contexto. Asimismo, para garantizar la transparencia y la replicabilidad, sus autores no modifican las puntuaciones según sus propias apreciaciones.

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El programa ha flexibilizado o eliminado miles de regulaciones y restricciones administrativas en los ámbitos laboral, habitacional, comercial, del transporte, aeronáutico, energético, agropecuario, financiero, sanitario y otros sectores

El Gobierno también introdujo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece un tratamiento tributario muy favorable y una mayor flexibilidad regulatoria para las grandes inversiones que cumplen sus requisitos. Para ser claros, el RIGI es un régimen especial y, por una cuestión de principios, nos oponemos a los regímenes especiales: los privilegios tributarios y regulatorios para algunos no equivalen a libertad económica para todos. Aun así, fue la herramienta que encontró el Gobierno para lograr dos objetivos. En primer lugar, acelera la inversión en sectores intensivos en capital, como la energía y la minería, que pueden impulsar un crecimiento muy rápido. En segundo lugar, muestra las condiciones hacia las cuales el Gobierno busca converger en el futuro. El objetivo debería ser extender las condiciones del RIGI a toda la economía. Pero también es cierto que hoy no es posible extenderlas a todos de una sola vez sin poner en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con tanto esfuerzo; por eso, se busca que el crecimiento más acelerado de esos sectores genere margen para reducciones impositivas más amplias en el futuro. Este enfoque se está ampliando ahora mediante un «Súper RIGI», anunciado en 2026 para extender incentivos similares a nuevos sectores, y mediante el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a las pequeñas y medianas empresas. Los proyectos presentados al amparo del RIGI suman USD 200.000 millones; esta cifra corresponde a proyectos propuestos y no a inversiones ya ejecutadas.

De todos modos, el programa de Milei ha flexibilizado o eliminado miles de regulaciones y restricciones administrativas en los ámbitos laboral, habitacional, comercial, del transporte, aeronáutico, energético, agropecuario, financiero, sanitario y otros sectores. Gran parte de este esfuerzo ha estado encabezado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, sobre la base del amplio Decreto 70/2023 y de la Ley Bases, aprobada por el Congreso en 2024. El Congreso también aprobó reformas importantes, entre ellas una reforma laboral y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La reforma laboral constituye una mejora real, aunque solo representa un avance parcial en la modernización de la rígida normativa laboral argentina. Estos acontecimientos deben distinguirse de las políticas reflejadas en las observaciones de 2024 del índice.

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Y las reformas han comenzado a dar resultados. La tasa de pobreza descendió del 52,9% de la población, durante el impacto inicial de la estabilización en el primer semestre de 2024, al 31,6% en el primer semestre de 2025. Esta mejora estuvo estrechamente relacionada con la desaceleración de la inflación, la recuperación de los ingresos reales y el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica.

A medida que la inflación se moderó, los déficits se transformaron en superávits y el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar el gasto público. También fortaleció su balance: durante 2026 compró dólares de manera sostenida en el mercado, lo que elevó las reservas brutas por encima de los US$ 50.000 millones, su nivel más alto en casi siete años. Como resultado, se recuperó la confianza de los inversores, las exportaciones crecieron con fuerza y las principales agencias calificadoras de riesgo elevaron la calificación crediticia del país.

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Décadas de investigaciones sugieren que, si la Argentina continúa por este camino, sus ciudadanos prosperarán.

Etchebarne es economista de la Fundación Libertad y Progreso y Mitchell del Fraser Institute