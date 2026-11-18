Javier Milei y Luis Caputo

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Argentina se encamina a una nueva recesión. Los datos de actividad confirmarán, más temprano que tarde, una tendencia que desde hace meses anticipaban otros indicadores: destrucción sistemática de empleo registrado, cierre de empresas, caída de la recaudación, crisis de endeudamiento y deterioro de los ingresos de las familias.

Sin embargo, los problemas del programa económico no terminan ahí. Desde hace varios meses, inversores y analistas manifiestan una creciente preocupación por la dinámica cambiaria y financiera durante 2027.

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El riesgo país es una de las expresiones más visibles de esas preocupaciones. Desde agosto, el indicador comenzó a desacoplarse del comportamiento de otros países de la región y a registrar una tendencia alcista que se profundizó en las últimas semanas. En un contexto de precios internacionales que siguen siendo favorables y con un Banco Central que logró acumular dólares a lo largo de 2026, los mercados comenzaron a poner en duda la capacidad del programa económico para atravesar las tensiones que suelen acompañar a los años electorales en Argentina.

Los datos de actividad confirmarán, más temprano que tarde, una tendencia que desde hace meses anticipaban otros indicadores

Las declaraciones sobre la capacidad de intervención oficial y el despliegue de cifras que buscan transmitir tranquilidad constituyen, en la práctica, una confirmación de esa preocupación. Emerge, por lo tanto, una duda central que el Gobierno no logra despejar: ¿los dólares acumulados durante este año permiten garantizar la estabilidad en 2027?

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Revisar los resultados de este año permite identificar algunos rasgos de vulnerabilidad que explican lo que estamos viendo. Los buenos resultados externos de 2026 tienen varias explicaciones. En primer lugar, un shock favorable de precios internacionales que mejoró los ingresos por exportaciones, al que se sumó una buena cosecha y expansión del sector energético. En segundo lugar, la recesión también hizo su aporte. La debilidad de la demanda interna redujo las cantidades importadas y contribuyó a ampliar un superávit comercial, que alcanzaría máximos históricos.

Al aporte del resultado comercial debe sumarse el aporte de los flujos financieros. En particular, el endeudamiento de empresas y provincias en moneda extranjera aportó alrededor de USD 13.500 millones de oferta al mercado cambiario hasta septiembre. También contribuyeron las colocaciones de deuda pública en el mercado local, que permitieron canalizar una parte de los dólares que las familias demandaron para dolarizar sus carteras y eliminaron la presión que suelen agregar los compromisos de deuda pública.

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Revisar los resultados de este año permite identificar algunos rasgos de vulnerabilidad que explican lo que estamos viendo

Junto al devenir de la recesión y sus efectos de retroalimentación que complican su salida, la existencia de un componente significativo de oferta financiera en el mercado del dólar abre interrogantes en un año electoral, aun en un contexto de superávit comercial récord. Los flujos financieros suelen ser procíclicos: cuando mejoran las expectativas, amplían la oferta de dólares; cuando aparecen dudas sobre la sostenibilidad del programa, pueden interrumpirse o revertirse. Es así, que el riesgo que enfrenta el mercado del dólar el año que viene no se vincula únicamente con el aumento de la demanda de cobertura de las familias, sino también con la retracción de la oferta financiera asociada al endeudamiento en dólares que vienen tomando las empresas a través del mercado de capitales y el sistema financiero.

La oferta financiera de dólares es seis veces mayor que en 2023 y representa el 36% del total. Se trata de una transformación que incorpora una fuente de volatilidad capaz de amplificar los episodios de tensión.

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Así, los buenos resultados cambiarios de 2026 no necesariamente garantizan la estabilidad de 2027. El problema no radica únicamente en el sostenimiento del superávit comercial récord, sino también en la capacidad del programa económico para sostener los flujos financieros que fueron fundamentales para conseguir los resultados de este año.

Como dijimos, Argentina enfrenta una recesión para la que el Gobierno no encuentra una salida. Agregar tensiones cambiarias y financieras al escenario de 2027, en el marco de un proceso de desinflación que se ha estancado, pone de manifiesto la fragilidad del programa económico frente a las elecciones, aún con precios internacionales extraordinariamente altos. El riesgo país parece estar reflejando esas preocupaciones. Un nuevo ciclo de aceleración de la inflación y caída de los ingresos como el 2025 amenaza con ser un golpe adicional para una economía que empieza a transitar el complejo mundo de la recesión.

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Los autores son directores de C-P Consultora