Tirando todos para el mismo lado, podemos escribir una mejor historia para nuestra Patria (Foto de archivo: Jaime Olivos)

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Estoy convencido que los argentinos tenemos una gran oportunidad por delante. Y tenemos que trabajar juntos, con responsabilidad, para hacerla realidad. Las oportunidades no se esperan. Se construyen con trabajo, escuchándonos y preparando soluciones concretas para los problemas que nuestro país necesita resolver.

Milei es una transición, no el destino de la argentina. Es una etapa que expresa el hartazgo de una sociedad, pero que no está resolviendo sus problemas de fondo.

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No podemos confundir un resultado electoral con un cambio definitivo en nuestra identidad nacional. La Argentina es mucho más que este gobierno y tiene la capacidad de recuperar el respeto, la convivencia y la construcción de acuerdos que nos permitan avanzar. Milei puede cambiar muchas cosas, pero no puede cambiar nuestra manera de ser argentinos.

Y ahí está buena parte de nuestra oportunidad: en demostrar que, tirando todos para el mismo lado, podemos escribir una mejor historia para nuestra Patria.

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Los problemas argentinos necesitan soluciones profundamente argentinas. No tenemos que parecernos a otros países ni copiar recetas sin considerar nuestra historia, capacidades y realidad.

Tenemos fortalezas enormes: nuestras universidades, la ciencia, el turismo, la cultura, el folclore, el tango, el fútbol, el mate, el talento, la creatividad y, sobre todo, la solidaridad y resiliencia argentina.

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Necesitamos más argentinidad, más confianza en nosotros mismos y más oportunidades para poner en valor todo lo que somos capaces de hacer. Estoy orgulloso de ser argentino.

El interior pide su chance

Tenemos una ventaja enorme: conocemos el interior del país. Sabemos lo que significa gobernar, administrar los recursos con responsabilidad, construir infraestructura y acompañar a quienes producen. Lo hicimos siempre buscando el equilibrio entre el orden de las cuentas públicas, el crecimiento y el bienestar de nuestra gente. Y esa experiencia es la que queremos transformar en una propuesta nacional.

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Estamos trabajando en una Argentina impulsada por seis grandes motores de desarrollo: NEA, NOA, Cuyo, Centro, AMBA y Sur. Cada región tiene fortalezas, necesidades y oportunidades. Por eso, no podemos seguir pensando toda la Argentina desde una sola realidad, ni pretender que las mismas respuestas sirvan para todos.

Esto no es una carrera de cien metros: es una maratón.

Y, si me permiten una comparación con el ciclismo, no siempre el que conduce el pelotón es el que termina ganando la carrera. Las grandes carreras se ganan con estrategia, preparación, resistencia y trabajo en equipo. Tenemos que saber cuándo avanzar, cuándo acompañar y cuándo hacer el esfuerzo decisivo. Nuestro desafío es llegar al momento de las definiciones con organización, equipos y propuestas certeras.

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Tenemos que prepararnos para gobernar. No podemos ser solo un grupo que analiza lo que hace Milei. Debemos ser un equipo capaz de construir lo que viene después. Con humildad, prudencia, decisión, paciencia y sin perder un solo día.

Confío en que eso es posible. Y quiero que todos los argentinos confíen. Tenemos experiencia, conocimiento, equipos, propuestas y una mirada profundamente federal. Pero, por sobre todas las cosas, tenemos la voluntad y las ganas de trabajar para transformar la realidad.

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Sabemos que el escenario político es complejo. Que hay dificultades, incertidumbre y mucha competencia. Pero también sabemos que hay millones de argentinos esperando una alternativa seria, responsable y profundamente nacional.

Tenemos que construir nuestro propio camino. Hay una oportunidad. Hay una Argentina esperando respuestas. Y hay un equipo capaz de prepararlas.

Esta carrera recién empieza. Y lo importante no es quién va primero hoy.

Lo importante es quién está mejor preparado para llegar, ganar y gobernar.

Y, sobre todo, para hacer que la Argentina vuelva a funcionar.