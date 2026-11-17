"Cuando me di cuenta de que en esta novela están los mismos personajes que en la anterior, me dije: ´Cuánto los extrañaba´", describió Luciano Lutereau acerca de la reciente obra del periodista Luis Novaresio, publicada por la editorial Planeta

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Un día conocí el goce de la lectura. Hace muchos años, cuando cursaba el secundario, una tarde fui a un bar de viejos y me senté a leer Narciso y Goldmundo, de Herman Hesse. Las páginas pasaban y, en el momento en que tuve hambre, pedí una hamburguesa. Entonces, el gallego que me la sirvió la trajo con un vaso de cerveza.

Yo no tomaba, pero como el hombre insistió en que era un “regalo de la casa”, acepté. Para quien no tiene la costumbre, la bebida es áspera; no se deja tomar como una gaseosa. Sin embargo, la disfruté y, curiosamente, ese día leí de otro modo. No como un niño que estudia para el colegio, sino con la conciencia de un milagro: hay hombres que escriben libros.

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Con el tiempo, volví a estudiar. Me profesionalicé. Agarro un libro y lo desmenuzó con el fin de analizarlo. Hasta que en mis manos vuelve a caer uno de esos que me detienen y me llevan a abrir una cerveza, sentarme en el sillón y ponerme a leer con la misma pasión y un ligero sentido de la transgresión. Así vuelvo a entrar en el mundo de los hombres.

Las historias de cada uno de los personajes de "La vida que importa", la novela de Luis Novaresio que leyó Lutereau (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es lo que me pasó con La vida que importa, de Luis Novaresio. Cuando me di cuenta de que en esta novela están los mismos personajes que en la anterior, me dije: “Cuánto los extrañaba”. Ahí estaba ese grupo de amigos, cada uno con su conflicto existencial, que había aprendido a querer con la lectura de Todo por amor, pero no todo.

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No es que sea necesario haber leído la novela anterior para leer esta (aunque, el disfrute no se le niega a nadie). En esta nueva aventura narrativa de Novaresio estamos en un campo distinto. Los personajes son los mismos, pero la historia tiene autonomía. ¿La historia? Más bien son varias historias que se cuentan simultáneamente.

Donde comen dos, comen tres

Por un lado, tenemos a nuestro entrañable protagonista: Uno y su disposición a llevar hasta las últimas consecuencias la pregunta por el amor herido por el deseo. Viene de sufrir una ruptura con C. y está en una pareja poliamorosa con otros dos hombres.

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¿Cómo concluyó la relación con C.? En un momento de constatación de que el amor no limita el goce: C. sostenía la prerrogativa de decidir unilateralmente sobre su deseo (“Su deseo creaba la realidad. Sucedía que Uno no solo quedaba afuera de la realidad, sino que sentía, con una potencia inusitada, que no quería habitarla”).

En una nueva pareja de tres (o “trieja”, escena con la que empieza la novela) Uno hace la experiencia del imposible acuerdo total; si la sinceridad está en decirnos todo, ¿cuál es el costo para el deseo? ¿Hasta qué punto el pacto entre dos no termina por desalojar al tercero? Además, Uno ya no es el que era.

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Una tesis sobre el duelo

En una escena en el mítico Aux des Magots (bar que conocemos de la novela anterior, porque ahí se juntan los amigos) Uno hace gala de su ironía, por momentos socrática, para interpelar las certezas de los demás, hasta que Ana descubre que le escondió algo.

“Uno era su amigo y ella estaba habituada a que se escondiera hasta en detalles banales. Necesitaba hacer eso para sentirse libre. Ese era un mecanismo que Uno había aprendido (¿se había contagiado?) de su expareja. Uno era como C. con ellos”. Este es un pasaje crucial, que muestra cómo alguien puede sufrir de algo que, luego, incorpora.

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En esta novela, Uno ya no es el derviche del deseo del Otro, sino un hombre que carga con las huellas de un amor que le dolió y lo transformó. Eso es un duelo. En lo que aparenta ser la mitad de este comentario, voy a elegir la escena de la novela que más me gustó (porque no es única, sino el modelo de muchas otras).

Dos hombres, uno es Uno, el otro es un muchacho que da placer; el que lo recibe, antes de concluir, rechaza a quien se lo ofrece. Le dice: “No me seduce que te sometas sin límites”. Podría ser un excelente ejemplo de lo que plantea Sartre en El ser y la nada, a propósito de la relación con el prójimo, cuando habla de la asociación entre amor y masoquismo: ambos son intentos desesperados por asimilar la libertad del otro, aunque condenados al fracaso.

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Una cerveza, el balcón y la calle desierta, la post lectura de "La vida que importa", según el autor de esta columna de opinion (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el amor se quiere poseer la libertad del otro –en tanto que libertad– (“quiero que quieras”). Con el fracaso del amor, llega el masoquismo: me humillo y me convierto en instrumento por y para la libertad del otro. La escena en la novela sigue: “Me la baja hasta el infinito que no tengas ni una condición […]. Me gustan los hombres que juegan con su deseo. No con el mío”.

Al masoquismo del amor, el hombre responde con un reclamo de deseo. Para Sartre, como para Novaresio, en el deseo se trata de elegir la libertad a través de convertirse en carne por la seducción. De ahí que sea importante que el pasaje comience: “No me seduce…”. Es como si Uno dijera: “No quiero que me conquistes, quiero desear con tu deseo”. El deseo es deseo de deseo, garantía de que –incluso cuando haya dos– siempre se trate de tres, con un tercero invitado o proyectado.

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Esta es una de las aristas que explora muy bien esta nueva novela. Pero lo más notable es que Uno dice eso y reconoce en sus palabras las de C. ¿Cuántos amores difíciles, a través de un duelo, rectifican nuestra relación con el deseo? Esta es una novela sobre el deseo, pero más sobre la vida y todo lo que tiene que dolernos para que podamos elegirla.

Ahora sí, sigamos con la vida.

No hay vida sin muerte

¿De qué hablaban esos amigos en el bar? De un suceso que impactó en los medios. La filósofa Berta Orlás, conocida por sus cursos de divulgación, está acusada de asesinar a su marido –que padecía una enfermedad terminal– al suministrarle una pastilla que le ahorrara el sufrimiento. Solo que la cuestión no es legal.

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Aquí empieza otra vía debate en la novela, de inspiración foucaultiana (biopolítica): ¿hasta qué punto el derecho puede incidir y reglamentar cuestiones vitales? ¿En nombre de la vida se puede cercenar la dignidad de un sujeto? Por intermedio de Uno, a Berta la representa en su defensa un tal Esteban Castagna.

¿Quién es este nuevo personaje? Un conocido periodista y entrevistador televisivo que, además, es abogado. ¿Quién mandó a este hombre que tiene la vida casi hecha a meterse en un lío semejante? ¿No es esta la misma pregunta que se le puede hacer a Novaresio a la hora de escribir una (otra) novela?

La respuesta está al alcance de la lectura.

Queremos tanto a Ana

Tengo que decirlo: soy fan de Ana, esa mujer exitosa cuya vida se derrumbó cuando el deseo la expuso en un lugar inconveniente y tuvo que cargar con las consecuencias. Perdió una pareja tan ideal como fingida y, de la mano de Uno, emprendió el camino de conocerse a sí misma.

“Quizá sus duelos paralelos sellaron su unión”, dice el narrador. Ana, mujer poderosa, cuyos ojos “atrapaban cuando hablaba con cinismo”, hace el duelo de su posición: no de un amor, sino de su incapacidad para amar. Querido lector, anote esta frase que, en la novela se le atribuye a Orlás, pero es una síntesis: “Solo puede decirse que hay deseo de amar cuando se sale del mercado narcisista”.

¿Quién es Felipe?

Como ese divertido compañero de Malfada, Felipe es un amigo gay de Uno. De esos que no por histriónicos y amanerados son blandos, ya que cuando tienen que poner el grito en el cielo y cantar las cuarenta no les tiembla la voz.

Felipe quiere ser padre y afirma: “La ley de nuestro país dice que la madre es siempre, siempre, la que da a luz. ¿No es raro? Se condena a las mujeres que usan su cuerpo para lo que quieren, por putas, y también se las condena a no poder decidir sobre ese mismo cuerpo. Un varón puede donar esperma. Una mujer no puede gestar en nombre de otro. Hablame de machismo”.

Otra vez la ley como parámetro de la vida. Felipe no tiene estudios, tiene un oficio y no una profesión. Ningún poder. Solo su sabiduría de “loca” (que no se equivoca) y aquí es la encarnación afortunada de todas esas almas desposeídas a las que las burocracias las invitan a resignarse o padecer, a volver a la fila y seguir participando.

Felipe es un hermano. El huésped que no pide, pero tiene la mano tendida para medir la generosidad. Es quien se merece todo, porque nadie le regala nada. Al leer la novela, presten atención a lo que ocurre con él.

Qué par de pájaros los dos

En este grupo de amigos no falta una pareja tradicional: Gerardo y Lourdes. Él, un tipo básico, que cuando se “calienta” tiene ganas de pelear y amenaza con puñetazos. Ella, un misterio dulce, de voz suave y paciente. Cuenta que está embarazada.

Es bien interesante cómo en esta misma secuencia, detrás de la comunicación se juega otra escena: “Uno la miró fijo a Lourdes. Otra vez, como tantas, reconoció esa mirada que compartían. La de saberse, conocerse, compartirse. Uno hubiese podido decir que cada vez que se miraban así, algo del orden del amor se filtraba entre ellos”.

Decimos que somos hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, etc., como si el deseo tuviera identidad. ¿Por qué un hombre homosexual no podría desear y ser deseado por una mujer heterosexual? ¿Y si el deseo fuese una fuerza impersonal que nos atraviesa y late más acá de nuestros intentos de apropiárnoslo?

“Ana los miraba extasiada. Uno era su mejor amigo y ella sabía que era muy importante para él. Sin embargo, verlo con Lourdes le provocaba una cierta envidia. Se amaban fuerte, aunque no pudiesen reconocerlo. Hasta podría decirse que se excitaban estando cerca”. Por más (fuerte) que Ana y Uno se amasen, el deseo produce envidia.

No todo por amor, porque está el deseo

Qué sutil detalle: no se envidia lo que otro tiene, sino el deseo. Esta es una novela para poner en su lugar la idea de un amor sin condiciones.

“Hay quienes creen que en la vida hay que socorrer siempre al que acepta un error que luce imperdonable para que la soledad de ese reconocimiento no sea otro castigo más [nota: esta observación es propia de un psicoanalista lúcido y como estas hay varias en este libro]. Son los que postulan la incondicionalidad del amor, de la amistad, que no es otra cosa que una de las formas del amor. Uno no era de esa madera. Gracias a C.”

Gracias a C. Gracias a C.

Somos nuestros duelos.

Eva, la primera mujer

Recuerdo que, en un comentario de Todo por amor, pero no todo, describí al personaje de Eva como una “mosquita muerta”. Aquí me le encuentro yendo a una fiesta, drogándose, teniendo sexo sin protección con un desconocido y, para acompañar la noticia de Gerardo y Lourdes, ella también cuenta que está embarazada. Divina.

¿Qué va a hacer Eva? Del derecho a la interrupción del embarazo, no quedan dudas de que es legal; pero, ¿el deseo de hijo? ¿Cuál es su origen? ¿Podrá Eva responder por ese acto en el que fácilmente puede decir que no estaba (excusarse por la intoxicación) o se asumirá como sujeto de un deseo que la sujetó en condiciones que no eligió?

El deseo no se elige, nos elige. Y ya no cuento más porque no quiero pecar de la misma manera en que, en la anterior reseña, conté de más y revelé algunas intrigas. Ahora sí, querido lector, no le va a quedar otra que leer la novela.

Para concluir, solo agregaré que terminé de leer esta nueva novela de Novaresio en el silencio del living de mi casa. Era de noche, mi familia dormía. Apagué la luz y me quedé unos minutos hasta que se acomodara la visión nocturna. Entonces, fui a la heladera y abrí otra lata de cerveza. Salí al balcón y miré la calle desierta. Y pensé que este mundo, que tanto amo y odio, era otra vez mío y eso me llenaba de gratitud.

*El autor de esta columna de opinión es psicoanalista y escritor