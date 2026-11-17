Las autoridades escolares provinciales limitaron la asistencia de la alumna a cuatro materias antes de su desvinculación escolar en mayo de 2025. (Europa Press)

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Cuando los derechos llegan hasta la puerta de una escuela.

El 12 de noviembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que merece ser leída más allá de los límites del expediente. En la causa “A., L. P. c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ acción de amparo”, la Corte dejó sin efecto una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado un amparo presentado por la madre de una adolescente con discapacidad.

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El reclamo buscaba garantizar una trayectoria educativa completa mediante la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), de acuerdo con las necesidades de la joven y la normativa vigente.

Los antecedentes del caso son preocupantes. Las autoridades educativas habían propuesto, como primera alternativa, que la adolescente continuara su escolaridad en una escuela de educación especial. Frente al rechazo de su madre, ofrecieron que asistiera únicamente a cuatro espacios curriculares: Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. La propuesta implicaba aproximadamente una hora diaria, cuatro días por semana.

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La adolescente dejó de concurrir a la escuela secundaria en mayo de 2025.

La madre acudió a la Justicia mediante una acción de amparo. En primera instancia obtuvo una respuesta favorable: el juzgado ordenó elaborar un Proyecto Pedagógico Individual para garantizar la inclusión escolar de su hija. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia provincial revocó esa decisión y rechazó el amparo al considerar que existía un procedimiento administrativo que debía continuar.

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Fue precisamente ese razonamiento el que cuestionó la Corte Suprema.

Incluir no es simplemente permitir el ingreso

La Corte entendió que no alcanzaba con invocar la existencia de un trámite administrativo para rechazar la vía judicial. Los tribunales debían analizar si ese procedimiento era realmente idóneo y efectivo para proteger los derechos de la adolescente.

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El máximo tribunal advirtió que las propias autoridades educativas habían dejado asentado que ya habían realizado todas las intervenciones y presentado las propuestas disponibles. En esas condiciones, correspondía evaluar si insistir con ese trámite podía ofrecer una solución concreta o si, por el contrario, se estaba convirtiendo en un obstáculo para acceder a la Justicia.

La sentencia consideró que el tribunal provincial había incurrido en un exceso ritual manifiesto y vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

En su voto concurrente, el ministro Ricardo Lorenzetti expresó una definición que merece especial atención: «Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada».

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Y agregó una afirmación especialmente contundente: «El derecho a la educación es operativo y confiere a su titular una pretensión jurídica de implementación».

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de Entre Ríos que rechazó la acción de amparo para una estudiante con discapacidad.

La decisión de la Corte no resolvió directamente el fondo del reclamo ni ordenó por sí misma la implementación definitiva del PPI. Dejó sin efecto la sentencia provincial y dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento. En su voto, Lorenzetti destacó que debía hacerse «con la premura que la cuestión planteada amerita».

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Pero el mensaje institucional es claro: los procedimientos y los formalismos no pueden terminar vaciando de contenido derechos fundamentales.

La educación inclusiva no consiste simplemente en permitir que un chico ingrese a una escuela. Implica garantizar que pueda aprender, participar, compartir y desarrollar su trayectoria educativa con los apoyos que necesite. No alcanza con ofrecer una vacante si después no existen condiciones reales para sostener su escolaridad.

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La inclusión tampoco puede depender exclusivamente de la voluntad de una familia que debe insistir, reclamar y recurrir a la Justicia para obtener aquello que debería estar garantizado desde el comienzo.

Una buena noticia, pero todavía queda mucho por hacer

Quienes atravesamos estas situaciones sabemos que detrás de cada expediente hay una familia, un chico y una historia. También sabemos lo que significa recorrer escuelas, mantener reuniones, presentar certificados, coordinar terapias y explicar una y otra vez por qué nuestros hijos necesitan determinados apoyos.

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En mi caso, como papá de Rafael, conozco de cerca esa realidad. Sé lo que significa buscar una institución que no solamente acepte a un niño con discapacidad, sino que esté dispuesta a acompañarlo, comprender sus necesidades y trabajar junto con su familia y sus profesionales.

No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir igualdad de oportunidades y que los derechos reconocidos por nuestras leyes se conviertan en respuestas concretas.

Por eso, este fallo representa una señal importante. No porque haya resuelto definitivamente todos los problemas de una familia, sino porque recuerda que el acceso a la Justicia debe ser una herramienta para proteger derechos y no una nueva barrera para quienes necesitan respuestas urgentes.

En ese camino, también merece destacarse la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí dejó un mensaje que trasciende cualquier institución y que interpela a toda la sociedad: «El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales». Y agregó: «Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición».

El papa León XIV saluda a Marta Torres durante su encuentro con el personal y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. (AP Foto/Andrew Medichini)

Es una reflexión que vale la pena tener presente. La inclusión no se mide solamente por las normas que aprobamos o por los discursos que pronunciamos, sino por la manera en que recibimos, acompañamos y generamos oportunidades para cada persona.

También merece destacarse el importante trabajo que desarrolla el Observatorio de la Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que busca transformar el reconocimiento de derechos en acciones concretas. Su labor se apoya en cinco pilares fundamentales: promover entornos accesibles; brindar asesoramiento a los ciudadanos en trámites y consultas; impulsar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad dentro del propio Poder Judicial; incorporar la perspectiva de discapacidad en las intervenciones judiciales; y diseñar acciones positivas, talleres, políticas públicas y herramientas de información y concientización.

Se trata de un trabajo que demuestra que la inclusión no debe limitarse a declaraciones de buenas intenciones. Requiere instituciones comprometidas, que revisen sus propias prácticas, eliminen barreras y generen oportunidades reales de participación. Ese es el camino que necesitamos profundizar en todos los ámbitos, especialmente en el educativo.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional, reconoce expresamente el derecho a la educación inclusiva. La Ley de Educación Nacional y las normas que regulan las trayectorias escolares también establecen herramientas para hacerlo efectivo.

El desafío, entonces, no es solamente normativo. Es lograr que esas herramientas se apliquen y que ninguna familia tenga que librar una batalla para conseguir que su hijo pueda aprender junto a los demás.

La educación inclusiva no es un favor, no es una concesión y tampoco puede depender de la buena voluntad de una institución. Es un derecho.

Ningún chico debería tener que demostrar que merece un lugar en una escuela.

Porque no estamos hablando solamente de expedientes, certificados o estadísticas. Estamos hablando de chicos que quieren aprender, compartir, crecer y ser parte.

Y una sociedad que verdaderamente cree en la igualdad de oportunidades tiene que empezar por garantizarles ese derecho.