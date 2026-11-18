Javier Milei confirmó su intención de competir por la reelección presidencial en 2027 tras casi tres años de mandato

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Faltan menos de doce meses para que los argentinos vuelvan a las urnas en una elección presidencial que definirá no solo la continuidad de un gobierno sino la viabilidad histórica de un experimento intelectual sin precedentes en el mundo político contemporáneo. Tras haber confirmado recientemente su intención de competir por la reelección en 2027, Javier Milei enfrenta un examen donde la teoría económica pura compite con la aritmética electoral.

En este escenario, la pregunta que sobrevuela tanto al Círculo Rojo como a los principales bancos de inversión de Wall Street excede la coyuntura inflacionaria mensual: ¿Le alcanza el tiempo a Javier Milei para doblegar definitivamente los aumentos de precios en consonancia con la coherencia de su arquitectura teórica de equilibrio ortodoxo, o la dinámica preelectoral de 2027 lo empujará indefectiblemente hacia una dolarización total de la economía?

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Para responder a este interrogante, es necesario diseccionar la compleja matriz intelectual que guía al presidente argentino: un triángulo doctrinario construido sobre los cimientos anarcocapitalistas de Murray Rothbard, las herramientas dinámicas de Joseph Schumpeter y el pragmatismo financiero de su equipo económico.

Desde su irrupción mediática en la escena pública hasta sus discursos en foros internacionales y jornadas monetarias del Banco Central, Javier Milei ha presentado su gestión como la aplicación rigurosa de las ideas de la libertad. Sin embargo, al observar bajo el microscopio las fuentes de las que abreva el mandatario, emerge una tensión fundamental entre los autores que reivindica.

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Rothbard exigía ahorro previo a la inversión mientras Schumpeter defendía la creación de crédito bancario para la innovación empresarial

En primer término aparece Murray Rothbard (1926-1995), el padre del anarcocapitalismo y principal gurú intelectual del mandatario argentino. Para este académico doctorado en la universidad de Columbia, la economía es una ciencia deductiva basada en axiomas inmutables sobre la propiedad privada y la acción humana.

En el universo rothbardiano, el Estado es un agresor institucional y el Banco Central es una maquinaria de falsificación legalizada. Según esta doctrina, el progreso económico solo puede surgir del ahorro genuino de los individuos que postergan consumo presente para financiar inversión futura. Cualquier intento de acelerar el crecimiento mediante crédito artificial o manipulación monetaria está condenado al fracaso y a la crisis.

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Por otro lado está Joseph Schumpeter (1883-1950), el economista austríaco conservador a quien Milei cita recurrentemente para explicar la transformación estructural de la Argentina. De Schumpeter, el presidente toma el célebre concepto de “destrucción creativa”: la idea de que el capitalismo evoluciona mediante oleadas de innovación empresarial que destruyen las estructuras viejas e ineficientes para dar paso a nuevos sectores productivos.

En el plano teórico puro, Rothbard y Schumpeter eran el agua y el aceite. Rothbard despreciaba el enfoque metodológico de Schumpeter, y ambos chocaban frontalmente en el mecanismo que pone en marcha el crecimiento. Mientras Rothbard exigía ahorro continuado y moneda dura antes de cualquier expansión, Schumpeter sostenía que el empresario innovador necesitaba que el sistema bancario creara créditos indispensables para financiar la disrupción tecnológica.

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La doctrina del mandatario combina los postulados anarcocapitalistas de Murray Rothbard con los conceptos de Joseph Schumpeter

En la gestión de Milei, esta contradicción teórica se ha convertido en un problema práctico de su agenda de gobierno. Durante sus primeros tres años de mandato, la Libertad Avanza aplicó la receta rothbardiana con una severidad inédita: ajuste fiscal histórico, eliminación de la emisión monetaria para financiar al Tesoro y saneamiento del balance del Banco Central tras la bomba económica que recibió de la gestión kirchnerista.

La fase “destructiva” de Schumpeter operó con velocidad quirúrgica: la apertura comercial, la desregulación y el fin de los subsidios expusieron a las industrias protegidas, provocaron la pérdida de empleos formales y no pudieron alejar los riesgos de una economía recesiva. Sin embargo, la fase “creativa”, el boom de inversiones, innovación y empleo privado que debería reemplazar a lo destruido avanza a un ritmo mucho más lento.

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Sin un mercado de crédito ágil y accesible para la clase media, la reconversión productiva depende casi exclusivamente de grandes proyectos energéticos o tecnológicos bajo regímenes especiales como el RIGI, cuyos efectos derraman sobre el empleo y el consumo masivo a una velocidad que no siempre se conjuga con las necesidades electorales del oficialismo.

Los límites del pragmatismo minarquista

El propio Milei suele resolver la tensión entre sus ideales y la realidad apelando a una distinción filosófica: se define como anarcocapitalista en lo teórico, pero minarquista en la práctica. Es decir, dado que no puede abolir el Estado de un plumazo dentro del marco constitucional, se limita a reducirlo a su mínima expresión mientras ordena la macroeconomía.

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En el plano monetario, ese minarquismo se tradujo en abandonar la promesa de campaña de cerrar el Banco Central y dolarizar en el primer año de gestión, optando en su lugar por un esquema híbrido administrado desde el ministerio de Economía y la máxima autoridad financiera. Esto es, saneamiento de pasivos, bandas cambiarias ajustables y una “competencia de monedas” endógena donde el peso coexiste con el dólar sin emisión fiscal.

¿Por qué la inflación argentina se resiste a converger hacia el 1% a pesar del superávit fiscal y la restricción monetaria? Los economistas señalan tres factores que desnudan las limitaciones del esquema actual frente a la teoría pura:

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La corrección de precios relativos inconclusa : El ajuste inicial pisó tarifas y servicios públicos para evitar un estallido social mayor. A finales de 2026, el Gobierno sigue recomponiendo precios regulados (transporte, energía, agua), lo que inyecta combustible mensual al índice de precios al consumidor.

La inercia indexatoria de una economía bimonetaria : Tras décadas de alta inflación, los contratos en Argentina (alquileres, prepagas, salarios paritarios, servicios educativos) miran hacia atrás.

La trampa de la apreciación cambiaria: Para evitar que el dólar presione sobre los precios, el equipo económico ha permitido que el tipo de cambio oficial avance en 2026 a apenas una cuarta parte del ritmo de la inflación. Si bien esto contiene el traslado a precios (pass-through) en el corto plazo, encarece a la Argentina en dólares, frena las exportaciones no tradicionales, incentiva las importaciones y alimenta la sospecha del mercado de que el tipo de cambio está atrasado.

Aquí es donde la coherencia teórica de Milei enciende su luz amarilla. En sus discursos el presidente atribuye todo movimiento de precios exclusivamente a un fenómeno monetario con rezagos de 18 a 24 meses. Pero tras casi tres años de gestión, ese plazo teórico ya se ha cumplido. En la historia económica argentina, los años impares tienen una impronta poco simpática para los oficialismos: la incertidumbre electoral se traduce automáticamente en dolarización de carteras.

A medida que se acerquen las elecciones presidenciales de octubre de 2027, los ahorristas, las empresas y los fondos de inversión dejarán de mirar únicamente el superávit fiscal del presente para empezar a descontar el riesgo político del futuro.

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El recuerdo de 2019, cuando el resultado de las elecciones primarias desencadenó una corrida cambiaria y un derrumbe bursátil ante el temor a un retorno del populismo, funciona como una espada de Damocles sobre la Casa Rosada. El propio ministro Caputo ha reconocido que el riesgo país por encima de los 800 puntos básicos no responde a los fundamentos actuales, sino al “temor del mercado a que no esté Milei” después de 2027.

De cara a los próximos once meses el presidente libertario se encuentra ante una bifurcación histórica. Cada sendero implica costos económicos distintos que ponen a prueba diferentes aspectos de su identidad política e intelectual.

Escenario A: Sostener el esquema actual (larga vida a la motosierra)

El Poder Ejecutivo postergó la clausura del Banco Central y adoptó un esquema de bandas cambiarias con competencia de monedas

En este camino, el Gobierno mantiene el esquema de bandas cambiarias, el superávit fiscal innegociable y la convivencia de monedas sin forzar una dolarización oficial.

La apuesta aquí es que la inflación ceda gradualmente hacia la zona del 1% mensual durante el primer semestre de 2027, apoyada en el ingreso de divisas del sector energético, el agro y las inversiones mineras, mientras el consumo y los salarios reales mostrarían una recuperación moderada tras el nivel de actividad de 2026.

Como ventaja Milei puede dosificar el pragmatismo financiero que le permitió a su administración construir puentes con el Fondo Monetario Internacional y Wall Street. Pero no desaparece el riesgo político y teórico. Llegar a octubre de 2027 con una inflación interanual superior al 20% y un crecimiento tibio obliga a Milei a pedirle a los votantes un “acto de fe” hacia un segundo mandato para ver los frutos positivos del ajuste.

Desde el punto de vista schumpeteriano, es el riesgo de que la sociedad pierda la paciencia en medio de la “destrucción” antes de experimentar la “creación”. Además, deja abierta la puerta a que cualquier ruido electoral dispare el dólar dentro de la banda y arruine el principal activo político del oficialismo: la estabilidad de precios.

Escenario B: El salto a la dolarización total (El retorno a la pureza rothbardiana)

La adopción de una dolarización total antes de los comicios neutralizaría las corridas cambiarias pero demandaría reservas líquidas

El segundo camino implica dar el golpe de timón definitivo antes de las elecciones: eliminar el peso como moneda de curso legal, dolarizar todos los contratos y depósitos, y cerrar definitivamente el Banco Central.

Esta variante cumpliría con la promesa fundacional de campaña y restaura la coherencia absoluta entre el Milei dogmático (seguidor de Rothbard y su condena moral a la moneda inflacionaria estatal) y el Milei estadista. En términos electorales, eliminaría de raíz la incertidumbre cambiaria preelectoral: si no hay pesos, no puede haber corrida contra el peso ni salto devaluatorio antes de votar.

Pero existen grandes riesgos económicos y políticos. Dolarizar sin un colchón masivo de reservas líquidas propias, o sin una reforma laboral y tributaria mucho más profunda que permita ganar competitividad por productividad, implicaría fijar un tipo de cambio de conversión elevado (con el consiguiente golpe inicial sobre salarios y jubilaciones en dólares) o condenar a la economía a una rigidez extrema ante shocks externos.

En los libros de Murray Rothbard, la limpieza monetaria y el ahorro previo reconstruyen una sociedad libre sin importar cuántos años tome el proceso, porque la libertad es un imperativo moral, no una variable de encuesta. En los tratados de Joseph Schumpeter, la destrucción creativa es un fenómeno histórico secular que transforma el capitalismo a lo largo de décadas, indiferente al destino individual de los gobernantes de turno.

Milei sabe que su capital político depende de demostrar que el sacrificio fiscal de tres años se traduce en estabilidad definitiva y prosperidad palpable. Si en los próximos meses la inflación logra perforar el piso del 2% mensual y el crédito privado comienza a traccionar la actividad sin sobresaltos cambiarios, el presidente podrá argumentar que su síntesis pragmática funcionó y que no necesita forzar una dolarización compulsiva para ganar la reelección.

Por el contrario, si la inercia inflacionaria navega entre el 3% y el 4%, la proximidad de las urnas podría alentar nuevamente el apetito dolarizador libertario, y la tentación de patear el tablero y decretar el fin definitivo del peso dejará de ser una consigna doctrinaria para convertirse en su última carta de supervivencia política.

En definitiva, las elecciones de 2027 no solo pondrán a prueba la popularidad de Javier Milei; determinarán si su original experimento político logra la adhesión mayoritaria de los argentinos para su permanencia por otros cuatro años al frente del gobierno. Caso contrario comprobaremos, como advertía con ironía el propio Schumpeter sobre el destino de los grandes sistemas económicos, que la dinámica política termina devorando la obra de sus propios creadores.

Posdata: Esta columna fue motivada en la lectura del excelente ensayo de Sylvia Nasar titulado, “La gran búsqueda. Una historia del pensamiento económico”.