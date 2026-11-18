Fotografía de billetes de dólar, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña

Guardar

Hace unos días el gobierno anunció una nueva emisión récord de bonos y, como sucede cada vez que se hace una colocación de bonos, hay voces que opinan que fue una decisión acertada y otros que dicen lo contrario. Me gustaría ayudar a todos a tratar de entender cómo juzgar si una nueva emisión de deuda debería considerarse como una buena o mala decisión de política económica. Les propongo que miremos cinco aspectos.

1. El costo. Cualquiera de nosotros que está a punto de tomar una deuda lo primero que mira es cuánto le va a costar. En el caso de deuda soberana, normalmente las emisiones son tácticas, es decir, aprovechan momentos en los que el mercado muestra tasas más bajas. La recomendación siempre es prefinanciar con tiempo para escoger el mejor momento, en lugar de salir a tomar deuda en situación de necesidad. La buena solvencia fiscal del Perú ha permitido colocar la emisión de ambos bonos a tasas que exceden en solo 120 puntos básicos al bono del tesoro americano. Estos son precios muy buenos.

PUBLICIDAD

La operación de endeudamiento se hizo mediante la emisión de dos nuevas referencias en dólares con vencimientos en 2041 y 2051, así como la reapertura del Bono Global 2031, por un total de 4.000 millones de dólares. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

2. La estructura. Me refiero a dos temas. El primero es la moneda en la que tomamos la deuda. Esta vez, la emisión se ha realizado en dólares, mientras que el Perú tiene como estrategia preferir el endeudamiento en soles para evitar el potencial impacto de cambios súbitos en el tipo de cambio. En la medida en que, parte de la emisión es para canjear bonos viejos por nuevos, se entiende que deberían tener la misma estructura moneda.

El segundo es el plazo al cual se emite las obligaciones. El gobierno escogió un plazo largo 12 y 30 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento. Al canjear los bonos al 2027, 2030 y 2031 por bonos al 2038, se postergan los vencimientos hacia adelante. Esto da alivio de caja hoy, pero no reduce la deuda y cuesta más en intereses totales. No obstante, lo más importante es no tener que enfrentar riesgos de refinanciamiento altos, porque no sabemos cuándo ocurrirá una crisis global que hará más caro o imposible conseguir esos recursos.

PUBLICIDAD

Exportaciones, inversión extranjera y remesas se consolidan como fuentes clave de dólares para mantener la balanza de pagos hondureña. (Composición fotografica)

3. La podremos pagar. En la jerga de los economistas nos referimos a si el país tiene una deuda sostenible o en palabras más simples si la podrá pagar. La respuesta estará más cerca de ser positiva, siempre que ocurran varias cosas: que crezca la economía por encima del costo de la deuda, que nuestros volátiles ingresos no caigan demasiado y, por supuesto, que no tengamos ya mucha deuda en nuestra cuenta. En ese sentido, Perú es de lo países con menor carga de deuda, pero tiene ingresos fiscales volátiles y bajos, y ha perdido parte de su ritmo de crecimiento. Así que, en resumen, siempre será mejor estar del lado de la cautela.

4. Usaremos bien los recursos. Si los recursos extra que incorporamos al presupuesto lo terminamos utilizando para hacer puentes que no terminan y obras que no dan servicio, claramente el costo de la deuda es altísimo. Estos recursos deberían elevar la productividad del sector privado y aumentar el bienestar de la población de manera permanente. Pero si se utilizan para gasto recurrente, no solo será caro, será carísimo y más pronto que tarde entraremos en una espiral de incapacidad de pago.

PUBLICIDAD

Los fondos de deuda privada logran primas de 300 a 400 puntos básicos sobre los bonos soberanos, principalmente en deuda directa estructurada. Foto: Funds Society

5. El contrafactual. Casi nunca nos preguntamos qué hubiéramos hecho si no emitimos deuda. Las alternativas que están en la mesa son: a hacer recortes presupuestales, b exigir mayores impuestos, c desatender las necesidades extras que aparecieron con la emergencia; o d de haberlos tenido recurrir a mecanismos de mitigación de riesgos o de protección financiera como los seguros, que redujeran nuestra necesidad de tomar deuda. Es decir, si se hubiesen completado los esquemas de drenaje para las ciudades, no habría tanto daño que atender. Si se hubiese tomado seguros paramétricos, una parte de los recursos saldrían de esa fuente y necesitaríamos menos deuda adicional.

Entonces, ¿están listos para decir si fue una buena emisión?